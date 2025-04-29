https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/bahceli-tuz-kokmus-belediye-yonetimi-kokusmustur-1095774032.html

Bahçeli: Tuz kokmuş, belediye yönetimi kokuşmuştur

Bahçeli: Tuz kokmuş, belediye yönetimi kokuşmuştur

Sputnik Türkiye

MHP lideri Devlet Bahçeli yazılı olarak gündeme dair yaptığı değerlendirmede "Görünen odur ki, tuz kokmuş, belediye yönetimi kokuşmuştur" dedi. 29.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-29T13:18+0300

2025-04-29T13:18+0300

2025-04-29T13:37+0300

poli̇ti̇ka

devlet bahçeli

mhp

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/04/1095137557_0:0:1223:688_1920x0_80_0_0_fcfe0fe3a5f79fc824c71ac7a729a4cd.jpg

Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli, gündem konularına ilişkin yazılı yaptığı değerlendirmede İBB soruşturmalarına değindi. Bahçeli "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni saran, örgüt kurmak, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık soruşturması mucibince geçtiğimiz günlerde 50’ye yakın şüphelinin gözaltına alınmasıdır. Görünen odur ki, tuz kokmuş, belediye yönetimi kokuşmuştur" ifadelerini kullandı. Bahçeli şu ifadelere yer verdi:Kanal İstanbulKanal İstanbul hakkında değerlendirme yapan Bahçeli "Kanal İstanbul’a karşı çıkıp devamlı surette yaygara koparan, kentsel dönüşüme itiraz eden malum siyasi zihniyet depremle mücadelenin hazırlık aşamasında dahi sınıfta kalmış, sadra şifa hiçbir basiret ve gayret göstermemiştir" dedi. Bahçeli “Türkiye ve Dünya Meseleleri” konusunda yaptığı değerlendirmeye şöyle açıklamalarla başladı:Beş ana gündem hakkında değerlendirme yapacağını belirten Bahçeli "CHP’nin ve yanında yöresinde hizalanan siyasi partilerin terörsüz Türkiye hedefinden duydukları açık veya gizli rahatsızlıklar ve hazım zorluklarıdır" ifadelerini kullandı. Devlet Bahçeli'nin açıklamasından ana başlıklar şöyle yer aldı:DEM Parti’nin Kamışlı’da tepki göstermesi tutarlılık gereğidir"Türkiye partisi olma istikametinde azim ve sabırla mesafe alan DEM Parti’nin Kamışlı’da oynanan oyuna tepki göstermesi tutarlılık gereğidir. PKK’nın derhal silahlarını teslim etmesi, kongresini toplayıp örgütsel fesih işlemini tamamlaması terörsüz Türkiye hedefinin enfekte olmaması, kimi komplikasyonların yaşanmaması için derhal sağlanmalıdır. Önşart ileri sürülmeksizin 27 Şubat İmralı çağrısına bağlılık esastır ve bölücü terör örgütünün önderi olarak gördüğü şahsa itibar ve itaati asıldır. Başka çıkar yol ya da sığınılacak bahane kalmamıştır."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/antalyada-chpli-belediye-meclis-uyesi-tutuklandi-1095687994.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

devlet bahçeli, mhp, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)