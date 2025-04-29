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Bahçeli: Tuz kokmuş, belediye yönetimi kokuşmuştur
Bahçeli: Tuz kokmuş, belediye yönetimi kokuşmuştur
Sputnik Türkiye
MHP lideri Devlet Bahçeli yazılı olarak gündeme dair yaptığı değerlendirmede "Görünen odur ki, tuz kokmuş, belediye yönetimi kokuşmuştur" dedi. 29.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-29T13:18+0300
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Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli, gündem konularına ilişkin yazılı yaptığı değerlendirmede İBB soruşturmalarına değindi. Bahçeli "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni saran, örgüt kurmak, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık soruşturması mucibince geçtiğimiz günlerde 50’ye yakın şüphelinin gözaltına alınmasıdır. Görünen odur ki, tuz kokmuş, belediye yönetimi kokuşmuştur" ifadelerini kullandı. Bahçeli şu ifadelere yer verdi:Kanal İstanbulKanal İstanbul hakkında değerlendirme yapan Bahçeli "Kanal İstanbul’a karşı çıkıp devamlı surette yaygara koparan, kentsel dönüşüme itiraz eden malum siyasi zihniyet depremle mücadelenin hazırlık aşamasında dahi sınıfta kalmış, sadra şifa hiçbir basiret ve gayret göstermemiştir" dedi. Bahçeli “Türkiye ve Dünya Meseleleri” konusunda yaptığı değerlendirmeye şöyle açıklamalarla başladı:Beş ana gündem hakkında değerlendirme yapacağını belirten Bahçeli "CHP’nin ve yanında yöresinde hizalanan siyasi partilerin terörsüz Türkiye hedefinden duydukları açık veya gizli rahatsızlıklar ve hazım zorluklarıdır" ifadelerini kullandı. Devlet Bahçeli'nin açıklamasından ana başlıklar şöyle yer aldı:DEM Parti’nin Kamışlı’da tepki göstermesi tutarlılık gereğidir"Türkiye partisi olma istikametinde azim ve sabırla mesafe alan DEM Parti’nin Kamışlı’da oynanan oyuna tepki göstermesi tutarlılık gereğidir. PKK’nın derhal silahlarını teslim etmesi, kongresini toplayıp örgütsel fesih işlemini tamamlaması terörsüz Türkiye hedefinin enfekte olmaması, kimi komplikasyonların yaşanmaması için derhal sağlanmalıdır. Önşart ileri sürülmeksizin 27 Şubat İmralı çağrısına bağlılık esastır ve bölücü terör örgütünün önderi olarak gördüğü şahsa itibar ve itaati asıldır. Başka çıkar yol ya da sığınılacak bahane kalmamıştır."
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devlet bahçeli, mhp, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
devlet bahçeli, mhp, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

Bahçeli: Tuz kokmuş, belediye yönetimi kokuşmuştur

13:18 29.04.2025 (güncellendi: 13:37 29.04.2025)
© Ahmet Serdar EserBahçeli
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2025
© Ahmet Serdar Eser
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MHP lideri Devlet Bahçeli yazılı olarak gündeme dair yaptığı değerlendirmede "Görünen odur ki, tuz kokmuş, belediye yönetimi kokuşmuştur" dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli, gündem konularına ilişkin yazılı yaptığı değerlendirmede İBB soruşturmalarına değindi. Bahçeli "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni saran, örgüt kurmak, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık soruşturması mucibince geçtiğimiz günlerde 50’ye yakın şüphelinin gözaltına alınmasıdır. Görünen odur ki, tuz kokmuş, belediye yönetimi kokuşmuştur" ifadelerini kullandı. Bahçeli şu ifadelere yer verdi:
"Ekrem İmamoğlu’nun kasası olduğu iddia edilen, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yıllarından itibaren beraber hareket ettiği; tanık, müşteki ve etkin pişmanlıktan yararlanan işadamlarının ifadelerine göre imar, ruhsat, iskan karşılığı korkunç bir rüşvet ve irtikap ağı kurulmuştur. Lüks otellerde kaçak toplantılar düzenleyenler ortadadır. Saraçhane’den daha çok pahalı otel odalarıyla lobilerinde vakit geçirenler kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyet felsefesine aykırı hareket etmiştir."

Kanal İstanbul

Kanal İstanbul hakkında değerlendirme yapan Bahçeli "Kanal İstanbul’a karşı çıkıp devamlı surette yaygara koparan, kentsel dönüşüme itiraz eden malum siyasi zihniyet depremle mücadelenin hazırlık aşamasında dahi sınıfta kalmış, sadra şifa hiçbir basiret ve gayret göstermemiştir" dedi.
Bahçeli “Türkiye ve Dünya Meseleleri” konusunda yaptığı değerlendirmeye şöyle açıklamalarla başladı:
"Tehdit saçan bu güruhun adını doğru koymak lazım gelirse; dışarıdan tembihli, içeriden tedarikli Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Provokasyon partisine dönen CHP çok yoğun şaibe ve şüphe altındadır. Hiçbir yama karşımızdaki siyasi yırtılmayı kapatacak ebat ve boyutta değildir. Öyle ki CHP, kanayan yaradır, kaynayan kazandır, kaybolan zamandır."
Beş ana gündem hakkında değerlendirme yapacağını belirten Bahçeli "CHP’nin ve yanında yöresinde hizalanan siyasi partilerin terörsüz Türkiye hedefinden duydukları açık veya gizli rahatsızlıklar ve hazım zorluklarıdır" ifadelerini kullandı.
Devlet Bahçeli'nin açıklamasından ana başlıklar şöyle yer aldı:
"Esenyurt Belediye Başkanı’nın tek suçunun Kürt olduğunu iddia etmesi bölücülüktür, kötü ve kötürüm bir siyaset dilidir. Özgür Özel fitneye bedenlik ve sözcülük yapmaktadır. Terör başka Kürt kardeşlerim bambaşkadır. İkisini birlikte değerlendirenler katıksız vatan hainidir."

DEM Parti’nin Kamışlı’da tepki göstermesi tutarlılık gereğidir

"Türkiye partisi olma istikametinde azim ve sabırla mesafe alan DEM Parti’nin Kamışlı’da oynanan oyuna tepki göstermesi tutarlılık gereğidir. PKK’nın derhal silahlarını teslim etmesi, kongresini toplayıp örgütsel fesih işlemini tamamlaması terörsüz Türkiye hedefinin enfekte olmaması, kimi komplikasyonların yaşanmaması için derhal sağlanmalıdır. Önşart ileri sürülmeksizin 27 Şubat İmralı çağrısına bağlılık esastır ve bölücü terör örgütünün önderi olarak gördüğü şahsa itibar ve itaati asıldır. Başka çıkar yol ya da sığınılacak bahane kalmamıştır."
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