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Enerji Bakanı değerlendirdi: Avrupa’daki elektrik kesintileri Türkiye’yi etkiler mi?
Enerji Bakanı değerlendirdi: Avrupa’daki elektrik kesintileri Türkiye’yi etkiler mi?
Sputnik Türkiye
İspanya ve Portekiz'de meydana gelen geniş çaplı elektrik kesintileri Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde gündeme geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan... 29.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-29T11:20+0300
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türki̇ye
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
portekiz
fransa
cumhurbaşkanlığı
kabine
elektrik
elektronik
i̇stanbul elektrik tramvay ve tünel i̇şletmeleri (i̇ett)
elektrik santrali
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İspanya ve Portekiz'in büyük bölümünü kapsayan geniş çaplı elektrik kesintisi yaşamı olumsuz etkiledi. Hayatı felç eden elektrik kesintisi sonrası İspanya'da OHAL ilan edildi. Kesintinin etkili olduğu ülkelerde trafik lambalarının çalışmadığı görüntülendi. Ülke çapındaki elektrik kesintilerinin ardından İspanya ve Portekiz’de elektrik tedariki yavaş yavaş yeniden sağlanmaya başladı. Portekiz kesintinin sebebi olarak İspanya’ya, İspanya ise Fransa ile olan bağlantıda yaşanan bir kopukluğa işaret etti. Kesintilerin sebebi henüz netlik kazanmazken, kesintilerden Türkiye’nin etkilenip etkilenmeyeceği sorusu gündeme geldi.Dün Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen kabine toplantısında da konunun gündeme geldiği öğrenildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yaşanan kesinti ve sonuçlarına ilişkin kabine üyelerine bilgilendirme yaptı.Türkiye elektrik kesintilerinden etkilenecek mi?Kabine toplantısı sonrasında da gazetecilerin sorularına yanıtlayan Enerji Bakanı Bayraktar Türkiye’nin Avrupa ile aynı dağıtım ağı içerisinde yer aldığı hatırlatarak “Şu anda bu sıkıntıdan Türkiye etkilenmedi. Ama bizi etkileyebilecek boyutta bir sıkıntı. Çünkü biz de Avrupa’nın sistemine bağlıyız.” İfadelerini kullandı.2015’te büyük kesinti yaşanmıştıTürkiye’de 2015 yılında İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon ve Diyarbakır dahil olmak üzere onlarca ildeki elektrik kesintisi yaşanmıştı. Yaşanan elektrik kesintisi nedeni ile bazı illerde 6 ila 12 saatlik enerji sıkıntısı yaşanmıştı. 2015 yılındaki kesintiye doğu ve batı arasındaki hatların bazıların bakıma alınmasından dolayı diğer hatların yoğunluğu taşıyamaması neden gösterilmişti.
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avrupa elektrik kesintisi,ispanya portekiz elektrik arızası, türkiye avrupa elektrik bağlantısı, enerji bakanı açıklama, türkiye elektrik kesintisi riski,2015 türkiye elektrik kesintisi, avrupa’da elektrik kesintisi: ne oldu, ispanya ve portekiz neden etkilendi, kesintinin türkiye’ye olası etkileri, enerji bakanı ne dedi, 2015'teki büyük kesinti, uzmanlar ne öneriyor
avrupa elektrik kesintisi,ispanya portekiz elektrik arızası, türkiye avrupa elektrik bağlantısı, enerji bakanı açıklama, türkiye elektrik kesintisi riski,2015 türkiye elektrik kesintisi, avrupa’da elektrik kesintisi: ne oldu, ispanya ve portekiz neden etkilendi, kesintinin türkiye’ye olası etkileri, enerji bakanı ne dedi, 2015'teki büyük kesinti, uzmanlar ne öneriyor

Enerji Bakanı değerlendirdi: Avrupa’daki elektrik kesintileri Türkiye’yi etkiler mi?

11:20 29.04.2025 (güncellendi: 11:29 29.04.2025)
© AA / Bünyamin ÇelikEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2025
© AA / Bünyamin Çelik
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İspanya ve Portekiz'de meydana gelen geniş çaplı elektrik kesintileri Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde gündeme geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar toplantı sonrasında kesintilerin Türkiye’ye etkisi konusunda gazetecilere bilgi verdi.
İspanya ve Portekiz'in büyük bölümünü kapsayan geniş çaplı elektrik kesintisi yaşamı olumsuz etkiledi. Hayatı felç eden elektrik kesintisi sonrası İspanya'da OHAL ilan edildi. Kesintinin etkili olduğu ülkelerde trafik lambalarının çalışmadığı görüntülendi. Ülke çapındaki elektrik kesintilerinin ardından İspanya ve Portekiz’de elektrik tedariki yavaş yavaş yeniden sağlanmaya başladı. Portekiz kesintinin sebebi olarak İspanya’ya, İspanya ise Fransa ile olan bağlantıda yaşanan bir kopukluğa işaret etti. Kesintilerin sebebi henüz netlik kazanmazken, kesintilerden Türkiye’nin etkilenip etkilenmeyeceği sorusu gündeme geldi.
Dün Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen kabine toplantısında da konunun gündeme geldiği öğrenildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yaşanan kesinti ve sonuçlarına ilişkin kabine üyelerine bilgilendirme yaptı.

Türkiye elektrik kesintilerinden etkilenecek mi?

Kabine toplantısı sonrasında da gazetecilerin sorularına yanıtlayan Enerji Bakanı Bayraktar Türkiye’nin Avrupa ile aynı dağıtım ağı içerisinde yer aldığı hatırlatarak “Şu anda bu sıkıntıdan Türkiye etkilenmedi. Ama bizi etkileyebilecek boyutta bir sıkıntı. Çünkü biz de Avrupa’nın sistemine bağlıyız.” İfadelerini kullandı.

2015’te büyük kesinti yaşanmıştı

Türkiye’de 2015 yılında İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon ve Diyarbakır dahil olmak üzere onlarca ildeki elektrik kesintisi yaşanmıştı. Yaşanan elektrik kesintisi nedeni ile bazı illerde 6 ila 12 saatlik enerji sıkıntısı yaşanmıştı. 2015 yılındaki kesintiye doğu ve batı arasındaki hatların bazıların bakıma alınmasından dolayı diğer hatların yoğunluğu taşıyamaması neden gösterilmişti.
İspanya'da geniş çaplı elektrik kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2025
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