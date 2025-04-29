https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/enerji-bakani-degerlendirdi-avrupadaki-elektrik-kesintileri-turkiyeyi-etkiler-mi-1095766146.html

Enerji Bakanı değerlendirdi: Avrupa’daki elektrik kesintileri Türkiye’yi etkiler mi?

Enerji Bakanı değerlendirdi: Avrupa’daki elektrik kesintileri Türkiye’yi etkiler mi?

Sputnik Türkiye

İspanya ve Portekiz'de meydana gelen geniş çaplı elektrik kesintileri Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde gündeme geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan... 29.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-29T11:20+0300

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türki̇ye

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

portekiz

fransa

cumhurbaşkanlığı

kabine

elektrik

elektronik

i̇stanbul elektrik tramvay ve tünel i̇şletmeleri (i̇ett)

elektrik santrali

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İspanya ve Portekiz'in büyük bölümünü kapsayan geniş çaplı elektrik kesintisi yaşamı olumsuz etkiledi. Hayatı felç eden elektrik kesintisi sonrası İspanya'da OHAL ilan edildi. Kesintinin etkili olduğu ülkelerde trafik lambalarının çalışmadığı görüntülendi. Ülke çapındaki elektrik kesintilerinin ardından İspanya ve Portekiz’de elektrik tedariki yavaş yavaş yeniden sağlanmaya başladı. Portekiz kesintinin sebebi olarak İspanya’ya, İspanya ise Fransa ile olan bağlantıda yaşanan bir kopukluğa işaret etti. Kesintilerin sebebi henüz netlik kazanmazken, kesintilerden Türkiye’nin etkilenip etkilenmeyeceği sorusu gündeme geldi.Dün Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen kabine toplantısında da konunun gündeme geldiği öğrenildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yaşanan kesinti ve sonuçlarına ilişkin kabine üyelerine bilgilendirme yaptı.Türkiye elektrik kesintilerinden etkilenecek mi?Kabine toplantısı sonrasında da gazetecilerin sorularına yanıtlayan Enerji Bakanı Bayraktar Türkiye’nin Avrupa ile aynı dağıtım ağı içerisinde yer aldığı hatırlatarak “Şu anda bu sıkıntıdan Türkiye etkilenmedi. Ama bizi etkileyebilecek boyutta bir sıkıntı. Çünkü biz de Avrupa’nın sistemine bağlıyız.” İfadelerini kullandı.2015’te büyük kesinti yaşanmıştıTürkiye’de 2015 yılında İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon ve Diyarbakır dahil olmak üzere onlarca ildeki elektrik kesintisi yaşanmıştı. Yaşanan elektrik kesintisi nedeni ile bazı illerde 6 ila 12 saatlik enerji sıkıntısı yaşanmıştı. 2015 yılındaki kesintiye doğu ve batı arasındaki hatların bazıların bakıma alınmasından dolayı diğer hatların yoğunluğu taşıyamaması neden gösterilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/ispanya-ve-portekiz-karanliga-gomuldu-hayat-felc-oldu-1095759843.html

türki̇ye

portekiz

fransa

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