İspanya ve Portekiz karanlığa gömüldü: Hayat felç oldu

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Portekiz şebeke operatörü REN'in, İspanya'nın iç kesimlerindeki 'aşırı sıcaklık değişimlerinin' elektrik hatlarında anormal dalgalanmalara yol açtığını ve bunun genel kesintiye neden olduğunu ifade ederek, şebekenin tamamen onarılmasının bir hafta sürebileceğini duyurmasıyla, insanlar ülkelerini terk etmek için havalimanlarına akın etti.