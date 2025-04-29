İspanya ve Portekiz karanlığa gömüldü: Hayat felç oldu

İspanya ve Portekiz'in büyük bölümlerini kapsayan geniş çaplı elektrik kesintisi yaşamı olumsuz etkiledi.
İspanya ve Portekiz'in büyük bölümlerini kapsayan geniş çaplı elektrik kesintisi yaşamı olumsuz etkiledi.
Hayatı felç eden elektrik kesintisi sonrası İspanya'da OHAL ilan edildi.
Hayatı felç eden elektrik kesintisi sonrası İspanya'da OHAL ilan edildi.
Ülkede trafik lambalarının çalışmadığı görüntülendi.
Ülkede trafik lambalarının çalışmadığı görüntülendi.
Geniş çaplı elektrik kesintisi, ciddi trafiğe sebebiyet verdi.
Geniş çaplı elektrik kesintisi, ciddi trafiğe sebebiyet verdi.
Bazı restoranların jeneratörler sayesinde kısıtlı ışık verebildiği gözlemlendi.
Bazı restoranların jeneratörler sayesinde kısıtlı ışık verebildiği gözlemlendi.
Marketlerden ise telefon ışığı ile alışveriş yapıldığı görüntülendi.
Marketlerden ise telefon ışığı ile alışveriş yapıldığı görüntülendi.
Portekiz şebeke operatörü REN'in, İspanya'nın iç kesimlerindeki 'aşırı sıcaklık değişimlerinin' elektrik hatlarında anormal dalgalanmalara yol açtığını ve bunun genel kesintiye neden olduğunu ifade ederek, şebekenin tamamen onarılmasının bir hafta sürebileceğini duyurmasıyla, insanlar ülkelerini terk etmek için havalimanlarına akın etti.
Portekiz şebeke operatörü REN'in, İspanya'nın iç kesimlerindeki 'aşırı sıcaklık değişimlerinin' elektrik hatlarında anormal dalgalanmalara yol açtığını ve bunun genel kesintiye neden olduğunu ifade ederek, şebekenin tamamen onarılmasının bir hafta sürebileceğini duyurmasıyla, insanlar ülkelerini terk etmek için havalimanlarına akın etti.