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İspanya ve Portekiz karanlığa gömüldü: Hayat felç oldu
İspanya ve Portekiz karanlığa gömüldü: Hayat felç oldu
Sputnik Türkiye
İspanya ve Portekiz'de meydana gelen geniş kapsamlı elektrik kesintileri kameralara yansıdı. 29.04.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, i̇spanya, portekiz, elektrik, elektrik kesintisi
фото, fotoğraf, i̇spanya, portekiz, elektrik, elektrik kesintisi

İspanya ve Portekiz karanlığa gömüldü: Hayat felç oldu

02:46 29.04.2025
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İspanya ve Portekiz'de meydana gelen geniş kapsamlı elektrik kesintileri kameralara yansıdı.
© Adria Puig

İspanya ve Portekiz'in büyük bölümlerini kapsayan geniş çaplı elektrik kesintisi yaşamı olumsuz etkiledi.

İspanya ve Portekiz&#x27;in büyük bölümlerini kapsayan geniş çaplı elektrik kesintisi yaşamı olumsuz etkiledi. - Sputnik Türkiye
1/7
© Adria Puig

İspanya ve Portekiz'in büyük bölümlerini kapsayan geniş çaplı elektrik kesintisi yaşamı olumsuz etkiledi.

© Gian Marco Benedetto

Hayatı felç eden elektrik kesintisi sonrası İspanya'da OHAL ilan edildi.

Hayatı felç eden elektrik kesintisi sonrası İspanya&#x27;da OHAL ilan edildi. - Sputnik Türkiye
2/7
© Gian Marco Benedetto

Hayatı felç eden elektrik kesintisi sonrası İspanya'da OHAL ilan edildi.

© Stringer

Ülkede trafik lambalarının çalışmadığı görüntülendi.

Ülkede trafik lambalarının çalışmadığı görüntülendi. - Sputnik Türkiye
3/7
© Stringer

Ülkede trafik lambalarının çalışmadığı görüntülendi.

© Burak Akbulut

Geniş çaplı elektrik kesintisi, ciddi trafiğe sebebiyet verdi.

Geniş çaplı elektrik kesintisi, ciddi trafiğe sebebiyet verdi. - Sputnik Türkiye
4/7
© Burak Akbulut

Geniş çaplı elektrik kesintisi, ciddi trafiğe sebebiyet verdi.

© AP Photo / Emilio Morenatti

Bazı restoranların jeneratörler sayesinde kısıtlı ışık verebildiği gözlemlendi.

Bazı restoranların jeneratörler sayesinde kısıtlı ışık verebildiği gözlemlendi. - Sputnik Türkiye
5/7
© AP Photo / Emilio Morenatti

Bazı restoranların jeneratörler sayesinde kısıtlı ışık verebildiği gözlemlendi.

© AP Photo / Miguel Oses

Marketlerden ise telefon ışığı ile alışveriş yapıldığı görüntülendi.

Marketlerden ise telefon ışığı ile alışveriş yapıldığı görüntülendi. - Sputnik Türkiye
6/7
© AP Photo / Miguel Oses

Marketlerden ise telefon ışığı ile alışveriş yapıldığı görüntülendi.

© Andres Gutierrez

Portekiz şebeke operatörü REN'in, İspanya'nın iç kesimlerindeki 'aşırı sıcaklık değişimlerinin' elektrik hatlarında anormal dalgalanmalara yol açtığını ve bunun genel kesintiye neden olduğunu ifade ederek, şebekenin tamamen onarılmasının bir hafta sürebileceğini duyurmasıyla, insanlar ülkelerini terk etmek için havalimanlarına akın etti.

Portekiz şebeke operatörü REN&#x27;in, İspanya&#x27;nın iç kesimlerindeki &#x27;aşırı sıcaklık değişimlerinin&#x27; elektrik hatlarında anormal dalgalanmalara yol açtığını ve bunun genel kesintiye neden olduğunu ifade ederek, şebekenin tamamen onarılmasının bir hafta sürebileceğini duyurmasıyla, insanlar ülkelerini terk etmek için havalimanlarına akın etti. - Sputnik Türkiye
7/7
© Andres Gutierrez

Portekiz şebeke operatörü REN'in, İspanya'nın iç kesimlerindeki 'aşırı sıcaklık değişimlerinin' elektrik hatlarında anormal dalgalanmalara yol açtığını ve bunun genel kesintiye neden olduğunu ifade ederek, şebekenin tamamen onarılmasının bir hafta sürebileceğini duyurmasıyla, insanlar ülkelerini terk etmek için havalimanlarına akın etti.

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