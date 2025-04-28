https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/ispanyada-ohal-ilan-edildi-1095756032.html
İspanya'da OHAL ilan edildi
İspanya'da OHAL ilan edildi
Sputnik Türkiye
İspanya İçişleri Bakanlığı, ülkede yaşanan büyük elektrik kesintisi nedeniyle olağanüstü hal ilan etti 28.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-28T21:47+0300
2025-04-28T21:47+0300
2025-04-28T21:59+0300
dünya
portekiz
i̇spanya i̇çişleri bakanlığı
i̇spanya
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İspanya, Fransa, Portekiz ve Andora'nın birçok bölgesinde bugün geniş kapsamlı elektrik kesintileri meydana gelmişti. İspanya Enerji Bakanlığı ve Portekiz Altyapı Ajansı, elektrik kesintisinin kaynağını bulmak için ortak bir kriz masası kurmuştu.İspanya'nın bir çok yerinde meydana gelen büyük elektrik kesintilerinin ardından İspanya İçişleri Bakanlığı, Olağanüstü Hal (OHAL) ilan etti.Bakanlık, acil durum statüsünün talep eden bölgelere uygulanacağını bildirirken, Madrid, Endülüs ve Ekstremadura şimdiye kadar kamu düzeninin ve diğer işlevlerin merkezi hükümet tarafından üstlenilmesini talep etti.İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise, ülkeyi ve Portekiz'i etkileyen elektrik kesintilerine neyin neden olduğunun henüz bilinmediğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/sampiyonlar-ligini-elektrik-kesintisi-vurdu-mac-ertelemesi-gundemde-1095755544.html
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portekiz, i̇spanya i̇çişleri bakanlığı, i̇spanya
portekiz, i̇spanya i̇çişleri bakanlığı, i̇spanya
İspanya'da OHAL ilan edildi
21:47 28.04.2025 (güncellendi: 21:59 28.04.2025)
İspanya İçişleri Bakanlığı, ülkede yaşanan büyük elektrik kesintisi nedeniyle olağanüstü hal ilan etti
İspanya, Fransa, Portekiz ve Andora'nın birçok bölgesinde bugün geniş kapsamlı elektrik kesintileri meydana gelmişti. İspanya Enerji Bakanlığı ve Portekiz Altyapı Ajansı, elektrik kesintisinin kaynağını bulmak için ortak bir kriz masası kurmuştu.
İspanya'nın bir çok yerinde meydana gelen büyük elektrik kesintilerinin ardından İspanya İçişleri Bakanlığı, Olağanüstü Hal (OHAL) ilan etti.
Bakanlık, acil durum statüsünün talep eden bölgelere uygulanacağını bildirirken, Madrid, Endülüs ve Ekstremadura şimdiye kadar kamu düzeninin ve diğer işlevlerin merkezi hükümet tarafından üstlenilmesini talep etti.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise, ülkeyi ve Portekiz'i etkileyen elektrik kesintilerine neyin neden olduğunun henüz bilinmediğini belirtti.