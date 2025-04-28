https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/ispanyada-ohal-ilan-edildi-1095756032.html

İspanya'da OHAL ilan edildi

İspanya'da OHAL ilan edildi

Sputnik Türkiye

İspanya İçişleri Bakanlığı, ülkede yaşanan büyük elektrik kesintisi nedeniyle olağanüstü hal ilan etti 28.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-28T21:47+0300

2025-04-28T21:47+0300

2025-04-28T21:59+0300

dünya

portekiz

i̇spanya i̇çişleri bakanlığı

i̇spanya

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İspanya, Fransa, Portekiz ve Andora'nın birçok bölgesinde bugün geniş kapsamlı elektrik kesintileri meydana gelmişti. İspanya Enerji Bakanlığı ve Portekiz Altyapı Ajansı, elektrik kesintisinin kaynağını bulmak için ortak bir kriz masası kurmuştu.İspanya'nın bir çok yerinde meydana gelen büyük elektrik kesintilerinin ardından İspanya İçişleri Bakanlığı, Olağanüstü Hal (OHAL) ilan etti.Bakanlık, acil durum statüsünün talep eden bölgelere uygulanacağını bildirirken, Madrid, Endülüs ve Ekstremadura şimdiye kadar kamu düzeninin ve diğer işlevlerin merkezi hükümet tarafından üstlenilmesini talep etti.İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise, ülkeyi ve Portekiz'i etkileyen elektrik kesintilerine neyin neden olduğunun henüz bilinmediğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/sampiyonlar-ligini-elektrik-kesintisi-vurdu-mac-ertelemesi-gundemde-1095755544.html

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