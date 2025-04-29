https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/afgan-uzman-ucm-siyasi-bir-kurum-haline-geldi-1095787703.html
Afgan uzman: UCM siyasi bir kurum haline geldi
Afgan uzman: UCM siyasi bir kurum haline geldi
Sputnik Türkiye
Afgan uzman Necip El Rahman Şumal, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin insan haklarını sadece göstermelik olarak desteklediğini, bu haklara uyulmasını sağlamada... 29.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-29T19:30+0300
2025-04-29T19:30+0300
2025-04-29T19:28+0300
dünya
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
abd
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benyamin netanyahu
macaristan
roma statüsü
insan hakları
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Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) kararlarını Sputnik’e değerlendiren Afgan siyasi analist Necip El Rahman Şumal, UCM’nin insan haklarını sadece göstermelik olarak desteklediğini, ancak bu haklara uyulmasını sağlamada başarısız olduğunu söyledi.Şumal, UCM'nin diktatörler ve ABD ve İsrail gibi ülkelerin önemli liderleri üzerinde pek bir etkisinin olmadığını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için tutuklama emri çıkarmasına rağmen Macaristan'ın Roma Statüsü'nden çekilmesi nedeniyle tutuklanmadığını kaydetti.Afgan siyasi analist, “UCM daha çok siyasi bir kurum haline geldi ve sosyal adalet ilkelerine bağlı değil. Aslında büyük ülkelerin çıkarlarını koruyor ve sadece daha küçük ve zayıf ülkelerin liderlerine karşı harekete geçiyor” ifadelerini kullandı.
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uluslararası ceza mahkemesi (ucm), abd, i̇srail, benyamin netanyahu, macaristan, roma statüsü, insan hakları
uluslararası ceza mahkemesi (ucm), abd, i̇srail, benyamin netanyahu, macaristan, roma statüsü, insan hakları
Afgan uzman: UCM siyasi bir kurum haline geldi
Afgan uzman Necip El Rahman Şumal, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin insan haklarını sadece göstermelik olarak desteklediğini, bu haklara uyulmasını sağlamada başarısız olduğunu belirtti.
Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) kararlarını Sputnik’e değerlendiren Afgan siyasi analist Necip El Rahman Şumal, UCM’nin insan haklarını sadece göstermelik olarak desteklediğini, ancak bu haklara uyulmasını sağlamada başarısız olduğunu söyledi.
Şumal, UCM'nin diktatörler ve ABD ve İsrail gibi ülkelerin önemli liderleri üzerinde pek bir etkisinin olmadığını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için tutuklama emri çıkarmasına rağmen Macaristan'ın Roma Statüsü'nden çekilmesi nedeniyle tutuklanmadığını kaydetti.
Afgan siyasi analist, “UCM daha çok siyasi bir kurum haline geldi ve sosyal adalet ilkelerine bağlı değil. Aslında büyük ülkelerin çıkarlarını koruyor ve sadece daha küçük ve zayıf ülkelerin liderlerine karşı harekete geçiyor” ifadelerini kullandı.