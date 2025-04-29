https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/afgan-uzman-ucm-siyasi-bir-kurum-haline-geldi-1095787703.html

Afgan uzman: UCM siyasi bir kurum haline geldi

Afgan uzman: UCM siyasi bir kurum haline geldi

Sputnik Türkiye

Afgan uzman Necip El Rahman Şumal, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin insan haklarını sadece göstermelik olarak desteklediğini, bu haklara uyulmasını sağlamada... 29.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-29T19:30+0300

2025-04-29T19:30+0300

2025-04-29T19:28+0300

dünya

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

abd

i̇srail

benyamin netanyahu

macaristan

roma statüsü

insan hakları

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Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) kararlarını Sputnik’e değerlendiren Afgan siyasi analist Necip El Rahman Şumal, UCM’nin insan haklarını sadece göstermelik olarak desteklediğini, ancak bu haklara uyulmasını sağlamada başarısız olduğunu söyledi.Şumal, UCM'nin diktatörler ve ABD ve İsrail gibi ülkelerin önemli liderleri üzerinde pek bir etkisinin olmadığını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için tutuklama emri çıkarmasına rağmen Macaristan'ın Roma Statüsü'nden çekilmesi nedeniyle tutuklanmadığını kaydetti.Afgan siyasi analist, “UCM daha çok siyasi bir kurum haline geldi ve sosyal adalet ilkelerine bağlı değil. Aslında büyük ülkelerin çıkarlarını koruyor ve sadece daha küçük ve zayıf ülkelerin liderlerine karşı harekete geçiyor” ifadelerini kullandı.

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i̇srail

macaristan

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uluslararası ceza mahkemesi (ucm), abd, i̇srail, benyamin netanyahu, macaristan, roma statüsü, insan hakları