https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/medvedevden-oneri-brics-kapsaminda-uluslararasi-ceza-mahkemesinin-alternatifini-kuralim-1095639861.html

Medvedev'den öneri: BRICS kapsamında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin alternatifini kuralım

Medvedev'den öneri: BRICS kapsamında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin alternatifini kuralım

Sputnik Türkiye

Daha önce Putin hakkında tutuklama kararı çıkaran UCM'nin çifte standart uygulamaları ve taraflılığı Moskova'nın tepkisini çekmeye devam ediyor. 24.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-24T10:09+0300

2025-04-24T10:09+0300

2025-04-24T10:09+0300

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) ana görevini yerine getirmekte acze düştüğünü belirterek BRICS kapsamında UCM'ye alternatif bir mahkeme kurma önerisi sundu.St. Petersburg Devlet Üniversitesi'nin yayınladığı 'Hukuk Bilimi' dergisi için bir makale yazan Medvedev, "UCM'ye gelince, şu an itibarıyla, soykırım, saldırganlık, savaş suçlarında suçu bulunan ve ulusal mevzuat uyarınca ceza almaktan kaçan tüm kişileri adalete teslim etmeyi öngören ana görevini yerine getirmede tamamen acze düştüğünü üzülerek belirtebilirim. Yani, Batılı ülkelerin ve NATO üyelerinin vatandaşları da dahil herkesi" dedi.Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, UCM'nin Devlet Başkanı Vladimir Putin de dahil devlet başkanlarına yönelik tutuklama kararlarında saçmalığın zirvesine ulaştığını kaydederek bu kararları alan Lahey'deki yetkililerin bunların pratikte uygulanamayacağının farkında olduklarının altını çizdi.BRICS kapsamında da olmak üzere uluslararası düzeyde UCM'ye alternatif bir mahkeme kurulmasının tamamen mümkün gözüktüğünü kaydeden Medvedev, "BRICS'in yeni yargı organı, üye ülkelerin BM Şartı ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalma taahhüdünü teyit edecektir. Özellikle egemen ülkelerin liderlerinin yabancı yargı yetki yetkisine karşı dokunulmazlığı ve devletlerin içişlerine müdahale yasağı ilkeleri söz konusudur" ifadelerini kullandı.Medvedev, UCM mekanizmasının uluslararası hukuku çarpıttığını ve bunun egemen bir devlet olan Rusya açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı.Putin hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştıRusya'nın yargı yetkisini tanımadığı UCM, 17 Mart 2024'te Rusya Devlet Başkanı Putin ve Rusya Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında Ukrayna’da savaş suçu işledikleri iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.19 Mayıs 2024'te Rusya İçişleri Bakanlığı, Putin'in tutuklanması yönündeki kararı alan UCM Başsavcısı Karim Khan hakkında arama kararı çıkartmıştı.Rusya ve Ukrayna'nın UCM'ye taraf olmaması sebebiyle bu iki devletin vatandaşlarının işlediği suçlar veya bu iki ülkenin topraklarında işlenen suçlara ilişkin mahkemenin genel bir yargı yetkisi bulunmuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/hollandali-eski-savcidan-netanyahu-yorumu-ucm-uluslararasi-hukuku-ihlal-ediyor-1095110382.html

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haberler, dmitriy medvedev, vladimir putin, rusya, moskova, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), brics, rusya güvenlik konseyi, ucm