https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/suriyeli-uzman-putinin-ateskes-karari-onemli-ve-olumlu-bir-adimdir-1095755297.html

Suriyeli uzman: Putin’in ateşkes kararı önemli ve olumlu bir adımdır

Suriyeli uzman: Putin’in ateşkes kararı önemli ve olumlu bir adımdır

Sputnik Türkiye

Suriyeli siyaset bilimci Al-Asfari, Rusya lideri Putin’in duyurduğu ateşkes kararını, Kiev’i zor bir duruma sokan önemli ve olumlu bir adım olarak... 28.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-28T20:14+0300

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ukrayna kri̇zi̇

rusya

kiev

moskova

vladimir putin

donald trump

vladimir zelenskiy

uzman

yorum

ateşkes

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Suriyeli siyaset bilimci Alaa Al-Asfari, Sputnik’e demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Nazilere karşı kazanılan Büyük Zafer'in 80. yıldönümü dolayısıyla duyurduğu yeni ateşkes kararını önemli ve olumlu bir adım olarak tanımladı.Al-Asfari, Moskova’nın bu jestinin Kiev’i zora soktuğunu, zira Batı'nın desteğine bağımlı olan Ukrayna’nın şimdi bu adıma bir şekilde yanıt vermek zorunda kalacağını ifade etti.“ABD ve uluslararası toplum, Rusya'nın çıkarları da göz önünde bulundurularak çatışmanın sona erdirilmesinden yana. Putin'in bu adımı, Batılı müttefiklerini de içine çekmek için Ukrayna'yı Rusya ile giderek daha kapsamlı bir zıtlaşmaya sürüklemeye çalışan (Vladimir) Zelenskiy'in ‘ikiyüzlülüğünü’ ortaya koyuyor” diyen Al-Asfari, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/kremlin-putin-kiev-ile-on-kosulsuz-gorusmelere-hazir-oldugunu-yineledi-1095706117.html

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