https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/suriyeli-uzman-putinin-ateskes-karari-onemli-ve-olumlu-bir-adimdir-1095755297.html
Suriyeli uzman: Putin’in ateşkes kararı önemli ve olumlu bir adımdır
Suriyeli uzman: Putin’in ateşkes kararı önemli ve olumlu bir adımdır
Sputnik Türkiye
Suriyeli siyaset bilimci Al-Asfari, Rusya lideri Putin’in duyurduğu ateşkes kararını, Kiev’i zor bir duruma sokan önemli ve olumlu bir adım olarak... 28.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-28T20:14+0300
2025-04-28T20:14+0300
2025-04-28T20:14+0300
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Suriyeli siyaset bilimci Alaa Al-Asfari, Sputnik’e demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Nazilere karşı kazanılan Büyük Zafer'in 80. yıldönümü dolayısıyla duyurduğu yeni ateşkes kararını önemli ve olumlu bir adım olarak tanımladı.Al-Asfari, Moskova’nın bu jestinin Kiev’i zora soktuğunu, zira Batı'nın desteğine bağımlı olan Ukrayna’nın şimdi bu adıma bir şekilde yanıt vermek zorunda kalacağını ifade etti.“ABD ve uluslararası toplum, Rusya'nın çıkarları da göz önünde bulundurularak çatışmanın sona erdirilmesinden yana. Putin'in bu adımı, Batılı müttefiklerini de içine çekmek için Ukrayna'yı Rusya ile giderek daha kapsamlı bir zıtlaşmaya sürüklemeye çalışan (Vladimir) Zelenskiy'in ‘ikiyüzlülüğünü’ ortaya koyuyor” diyen Al-Asfari, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/kremlin-putin-kiev-ile-on-kosulsuz-gorusmelere-hazir-oldugunu-yineledi-1095706117.html
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rusya, kiev, moskova, vladimir putin, donald trump, vladimir zelenskiy, uzman, yorum, ateşkes
rusya, kiev, moskova, vladimir putin, donald trump, vladimir zelenskiy, uzman, yorum, ateşkes
Suriyeli uzman: Putin’in ateşkes kararı önemli ve olumlu bir adımdır
Suriyeli siyaset bilimci Al-Asfari, Rusya lideri Putin’in duyurduğu ateşkes kararını, Kiev’i zor bir duruma sokan önemli ve olumlu bir adım olarak nitelendirdi.
Suriyeli siyaset bilimci Alaa Al-Asfari, Sputnik’e demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Nazilere karşı kazanılan Büyük Zafer'in 80. yıldönümü dolayısıyla duyurduğu yeni ateşkes kararını önemli ve olumlu bir adım olarak tanımladı.
Al-Asfari, Moskova’nın bu jestinin Kiev’i zora soktuğunu, zira Batı'nın desteğine bağımlı olan Ukrayna’nın şimdi bu adıma bir şekilde yanıt vermek zorunda kalacağını ifade etti.
“ABD ve uluslararası toplum, Rusya'nın çıkarları da göz önünde bulundurularak çatışmanın sona erdirilmesinden yana. Putin'in bu adımı, Batılı müttefiklerini de içine çekmek için Ukrayna'yı Rusya ile giderek daha kapsamlı bir zıtlaşmaya sürüklemeye çalışan (Vladimir) Zelenskiy'in ‘ikiyüzlülüğünü’ ortaya koyuyor” diyen Al-Asfari, sözlerini şöyle sürdürdü:
Duyurulan ateşkes, (Donald) Trump'ın daha önce belirttiği gibi, ateşkese ve Rusya'nın jeopolitik çıkarlarının güçlendirilmesine doğru atılan nihai adım niteliğinde. Bu durum müzakerelerin gerekliliğini teyit ediyor, aynı zamanda Rusya, Zelenskiy'in kışkırtmaları olmaksızın ulusal güvenliğini sağlama hakkına sahiptir.