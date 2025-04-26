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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/kremlin-putin-kiev-ile-on-kosulsuz-gorusmelere-hazir-oldugunu-yineledi-1095706117.html
Kremlin: Putin, Kiev ile ön koşulsuz görüşmelere hazır olduğunu yineledi
Kremlin: Putin, Kiev ile ön koşulsuz görüşmelere hazır olduğunu yineledi
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ile görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna ile ön koşulsuz görüşmelere... 26.04.2025, Sputnik Türkiye
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilerin konuyla ilgili sorusu üzerine yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanlık Özel Temsilcisi Steven Witkoff ile yaptığı görüşmede Rus tarafının Ukrayna ile ön koşulsuz görüşmelere hazır olduğunu teyit ettiğini söyledi.Peskov açıklamasında, "Trump'ın elçisi Witkoff ile dünkü görüşmesinde Vladimir Putin, Rus tarafının Ukrayna ile müzakere sürecini herhangi bir ön koşul olmaksızın yeniden başlatmaya hazır olduğunu yineledi" dedi.Kremlin Sözcüsü Peskov açıklamasında yine, 'Putin'in bunu defalarca söylediğini' hatırlattı.Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Özel Temsilcisi Witkoff arasındaki görüşme 25 Nisan'da Kremlin'de gerçekleştirilmişti. Görüşmenin ardından Rusya Devlet Başkanlığı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Putin ve Witkoff'un Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimalini değerlendirdiklerini açıklamıştı. Uşakov, bu görüşmenin Rusya ve Amerika'nın sadece Ukrayna konusunda değil, bir dizi başka uluslararası konuda da pozisyonlarını yakınlaştırmalarına olanak sağladığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/kremlin-kursk-bolgesini-ukrayna-guclerinden-temizleme-operasyonu-tamamlandi-1095703225.html
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vladimir putin, ukrayna, kiev, rusya, kremlin
vladimir putin, ukrayna, kiev, rusya, kremlin

Kremlin: Putin, Kiev ile ön koşulsuz görüşmelere hazır olduğunu yineledi

16:59 26.04.2025 (güncellendi: 17:12 26.04.2025)
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinPutin ve Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff arasındaki görüşme başladı
Putin ve Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff arasındaki görüşme başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2025
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ile görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna ile ön koşulsuz görüşmelere hazır olduğunu teyit ettiğini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilerin konuyla ilgili sorusu üzerine yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanlık Özel Temsilcisi Steven Witkoff ile yaptığı görüşmede Rus tarafının Ukrayna ile ön koşulsuz görüşmelere hazır olduğunu teyit ettiğini söyledi.
Peskov açıklamasında, "Trump'ın elçisi Witkoff ile dünkü görüşmesinde Vladimir Putin, Rus tarafının Ukrayna ile müzakere sürecini herhangi bir ön koşul olmaksızın yeniden başlatmaya hazır olduğunu yineledi" dedi.
Kremlin Sözcüsü Peskov açıklamasında yine, 'Putin'in bunu defalarca söylediğini' hatırlattı.
Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Özel Temsilcisi Witkoff arasındaki görüşme 25 Nisan'da Kremlin'de gerçekleştirilmişti. Görüşmenin ardından Rusya Devlet Başkanlığı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Putin ve Witkoff'un Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimalini değerlendirdiklerini açıklamıştı. Uşakov, bu görüşmenin Rusya ve Amerika'nın sadece Ukrayna konusunda değil, bir dizi başka uluslararası konuda da pozisyonlarını yakınlaştırmalarına olanak sağladığını belirtmişti.
Rusya'nın Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2025
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