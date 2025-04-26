https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/kremlin-putin-kiev-ile-on-kosulsuz-gorusmelere-hazir-oldugunu-yineledi-1095706117.html

Kremlin: Putin, Kiev ile ön koşulsuz görüşmelere hazır olduğunu yineledi

Kremlin: Putin, Kiev ile ön koşulsuz görüşmelere hazır olduğunu yineledi

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ile görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna ile ön koşulsuz görüşmelere... 26.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-26T16:59+0300

2025-04-26T16:59+0300

2025-04-26T17:12+0300

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilerin konuyla ilgili sorusu üzerine yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanlık Özel Temsilcisi Steven Witkoff ile yaptığı görüşmede Rus tarafının Ukrayna ile ön koşulsuz görüşmelere hazır olduğunu teyit ettiğini söyledi.Peskov açıklamasında, "Trump'ın elçisi Witkoff ile dünkü görüşmesinde Vladimir Putin, Rus tarafının Ukrayna ile müzakere sürecini herhangi bir ön koşul olmaksızın yeniden başlatmaya hazır olduğunu yineledi" dedi.Kremlin Sözcüsü Peskov açıklamasında yine, 'Putin'in bunu defalarca söylediğini' hatırlattı.Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Özel Temsilcisi Witkoff arasındaki görüşme 25 Nisan'da Kremlin'de gerçekleştirilmişti. Görüşmenin ardından Rusya Devlet Başkanlığı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Putin ve Witkoff'un Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimalini değerlendirdiklerini açıklamıştı. Uşakov, bu görüşmenin Rusya ve Amerika'nın sadece Ukrayna konusunda değil, bir dizi başka uluslararası konuda da pozisyonlarını yakınlaştırmalarına olanak sağladığını belirtmişti.

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