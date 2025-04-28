https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/sirri-sureyya-onderin-saglik-durumuna-iliskin-hastaneden-yeni-aciklama-1095731857.html
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden yeni açıklama: 'Refleksleri azaldı'
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden yeni açıklama: 'Refleksleri azaldı'
Sputnik Türkiye
Sırrı Süreyya Önder'in hayati riski sürüyor. Hastaneden yapılan son dakika açıklamasında "Nörolojik tablosu giderek bozuldu, başka bir kırılma noktasına gelmiş... 28.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-28T10:22+0300
2025-04-28T10:22+0300
2025-04-28T10:22+0300
türki̇ye
sırrı süreyya önder
dem parti
beyne pıhtı
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Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden yeni açıklama:
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sırrı süreyya önder, dem parti, beyne pıhtı
sırrı süreyya önder, dem parti, beyne pıhtı
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden yeni açıklama: 'Refleksleri azaldı'
Ayrıntılar geliyor
Sırrı Süreyya Önder'in hayati riski sürüyor. Hastaneden yapılan son dakika açıklamasında "Nörolojik tablosu giderek bozuldu, başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız" denildi.
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden yeni açıklama:
'Hastamızın refleksleri azaldı. Nörolojik tablosu giderek bozuldu, başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız'