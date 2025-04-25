https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/sirri-sureyya-onderin-saglik-durumunu-kardesi-acikladi-durumunun-kotuye-gitmemesi-bizi-1095692507.html
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunu kardeşi açıkladı: 'Durumunun kötüye gitmemesi bizi umutlandırıyor'
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunu kardeşi açıkladı: 'Durumunun kötüye gitmemesi bizi umutlandırıyor'
Sputnik Türkiye
Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Önder, kardeşinin sağlık durumuyla ilgili konuştu. Önder, 'dua ederek bekliyoruz' derken durumunun kötüye gitmemesinin umut... 25.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-25T17:35+0300
2025-04-25T17:35+0300
2025-04-25T17:35+0300
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sırrı süreyya önder
dem parti
kalp krizi
kalp hastalıkları
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Kalp krizi ve aort yırtılması nedeniyle 12 saat süren ağır bir ameliyat geçiren TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hala ciddiyetini koruyor. Önder'in sağlık durumuyla ilgili konuşan kardeşi Ali Önder, "Durumu stabil ve ciddiyetini koruyor. Zor bir ameliyat geçirdi. Durumunun kötüye gitmemesi bizi umutlandırıyor" dedi. Önder'in sağlık durumuyla ilgili pazartesi günü doktorları açıklama yapacak. Durumu stabil ve ciddiyetini koruyorAğabeyinin zor bir ameliyat geçirdiğini ve durumunun kötüye gitmemesinin kendilerini umutlandırdığını söyleyen Ali Önder, "Ağabeyimin durumu ile ilgili doktorlar sık sık bilgilendirmede bulunuyorlar. Şu an yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor. Durumu stabil ve ciddiyetini koruyor. Zor bir ameliyat geçirdi. Durumunun kötüye gitmemesi bizi umutlandırıyor. Konuyla ilgili Pazartesi günü doktorlar geniş çaplı bir açıklama yapacaklarını söyledi. Bizde sevenleri ile birlikte dua ederek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/sirri-sureyya-onder-icin-onemli-aciklama-kalbin-sag-kismi-kasilmaya-basladi-risk-yuksek-1095547735.html
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sırrı süreyya önder, dem parti, kalp krizi, kalp hastalıkları
sırrı süreyya önder, dem parti, kalp krizi, kalp hastalıkları
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunu kardeşi açıkladı: 'Durumunun kötüye gitmemesi bizi umutlandırıyor'
Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Önder, kardeşinin sağlık durumuyla ilgili konuştu. Önder, 'dua ederek bekliyoruz' derken durumunun kötüye gitmemesinin umut verici olduğunu söyledi.
Kalp krizi ve aort yırtılması nedeniyle 12 saat süren ağır bir ameliyat geçiren TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hala ciddiyetini koruyor. Önder'in sağlık durumuyla ilgili konuşan kardeşi Ali Önder, "Durumu stabil ve ciddiyetini koruyor. Zor bir ameliyat geçirdi. Durumunun kötüye gitmemesi bizi umutlandırıyor" dedi. Önder'in sağlık durumuyla ilgili pazartesi günü doktorları açıklama yapacak.
Durumu stabil ve ciddiyetini koruyor
Ağabeyinin zor bir ameliyat geçirdiğini ve durumunun kötüye gitmemesinin kendilerini umutlandırdığını söyleyen Ali Önder, "Ağabeyimin durumu ile ilgili doktorlar sık sık bilgilendirmede bulunuyorlar. Şu an yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor. Durumu stabil ve ciddiyetini koruyor. Zor bir ameliyat geçirdi. Durumunun kötüye gitmemesi bizi umutlandırıyor. Konuyla ilgili Pazartesi günü doktorlar geniş çaplı bir açıklama yapacaklarını söyledi. Bizde sevenleri ile birlikte dua ederek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.