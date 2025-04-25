https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/sirri-sureyya-onderin-saglik-durumunu-kardesi-acikladi-durumunun-kotuye-gitmemesi-bizi-1095692507.html

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunu kardeşi açıkladı: 'Durumunun kötüye gitmemesi bizi umutlandırıyor'

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunu kardeşi açıkladı: 'Durumunun kötüye gitmemesi bizi umutlandırıyor'

Sputnik Türkiye

Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Önder, kardeşinin sağlık durumuyla ilgili konuştu. Önder, 'dua ederek bekliyoruz' derken durumunun kötüye gitmemesinin umut... 25.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-25T17:35+0300

2025-04-25T17:35+0300

2025-04-25T17:35+0300

türki̇ye

sırrı süreyya önder

dem parti

kalp krizi

kalp hastalıkları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/11/1095461428_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9e899c852d9ad54cb456e50fbbf36d54.jpg

Kalp krizi ve aort yırtılması nedeniyle 12 saat süren ağır bir ameliyat geçiren TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hala ciddiyetini koruyor. Önder'in sağlık durumuyla ilgili konuşan kardeşi Ali Önder, "Durumu stabil ve ciddiyetini koruyor. Zor bir ameliyat geçirdi. Durumunun kötüye gitmemesi bizi umutlandırıyor" dedi. Önder'in sağlık durumuyla ilgili pazartesi günü doktorları açıklama yapacak. Durumu stabil ve ciddiyetini koruyorAğabeyinin zor bir ameliyat geçirdiğini ve durumunun kötüye gitmemesinin kendilerini umutlandırdığını söyleyen Ali Önder, "Ağabeyimin durumu ile ilgili doktorlar sık sık bilgilendirmede bulunuyorlar. Şu an yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor. Durumu stabil ve ciddiyetini koruyor. Zor bir ameliyat geçirdi. Durumunun kötüye gitmemesi bizi umutlandırıyor. Konuyla ilgili Pazartesi günü doktorlar geniş çaplı bir açıklama yapacaklarını söyledi. Bizde sevenleri ile birlikte dua ederek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/sirri-sureyya-onder-icin-onemli-aciklama-kalbin-sag-kismi-kasilmaya-basladi-risk-yuksek-1095547735.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sırrı süreyya önder, dem parti, kalp krizi, kalp hastalıkları