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İstanbul'da şiddetli rüzgar hayatı felç etti: Fatih ve Üsküdar'da çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
İstanbul'da şiddetli rüzgar hayatı felç etti: Fatih ve Üsküdar'da çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Üsküdar'da 6 katlı bir binanın çatısı uçarken, kopan parçalar bitişik iki binanın üzerine savruldu. Fatih'te... 28.04.2025, Sputnik Türkiye
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Üsküdar'da şiddetli rüzgar nedeniyle 6 katlı bir binanın çatısı uçarken, Fatih'te de ağaçlar devrilip bir araca zarar verdi.Marmara'da başlayan şiddetli rüzgarlar, Üsküdar'da 6 katlı bir binanın çatısını uçurdu. Çatının kopan parçaları, Yalı Sokak'taki bitişik iki binanın üzerine savruldu. Olay yerine gelen itfaiye ve zabıta ekipleri, savrulan parçaların oluşturduğu tehlikeyi bertaraf etti. Fatih'te ise Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bazı ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlardan biri, hafif bir ticari araca zarar verirken, ağaçlar İBB ekipleri tarafından kaldırıldı. İstanbul Valiliği, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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fatih, üsküdar, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), rüzgar, şiddetli rüzgar, fırtına, hava, hava saldırısı, hava sıcaklığı, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji bölge müdürlüğü
fatih, üsküdar, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), rüzgar, şiddetli rüzgar, fırtına, hava, hava saldırısı, hava sıcaklığı, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji bölge müdürlüğü

İstanbul'da şiddetli rüzgar hayatı felç etti: Fatih ve Üsküdar'da çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

20:15 28.04.2025
© AA / Adem KoçİBB
İBB - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2025
© AA / Adem Koç
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İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Üsküdar'da 6 katlı bir binanın çatısı uçarken, kopan parçalar bitişik iki binanın üzerine savruldu. Fatih'te de rüzgarın etkisiyle bazı ağaçlar devrilerek bir hafif ticari araca zarar verdi, devrilen ağaçlar İBB ekipleri tarafından kaldırıldı. Valilik, kuvvetli rüzgar nedeniyle halkı uyardı.
Üsküdar'da şiddetli rüzgar nedeniyle 6 katlı bir binanın çatısı uçarken, Fatih'te de ağaçlar devrilip bir araca zarar verdi.
Marmara'da başlayan şiddetli rüzgarlar, Üsküdar'da 6 katlı bir binanın çatısını uçurdu. Çatının kopan parçaları, Yalı Sokak'taki bitişik iki binanın üzerine savruldu. Olay yerine gelen itfaiye ve zabıta ekipleri, savrulan parçaların oluşturduğu tehlikeyi bertaraf etti.
Fatih'te ise Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bazı ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlardan biri, hafif bir ticari araca zarar verirken, ağaçlar İBB ekipleri tarafından kaldırıldı. İstanbul Valiliği, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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