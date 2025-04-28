https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/istanbulda-siddetli-ruzgar-hayati-felc-etti-fatih-ve-uskudarda-catilar-uctu-agaclar-devrildi-1095755419.html

İstanbul'da şiddetli rüzgar hayatı felç etti: Fatih ve Üsküdar'da çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

İstanbul'da şiddetli rüzgar hayatı felç etti: Fatih ve Üsküdar'da çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Üsküdar'da 6 katlı bir binanın çatısı uçarken, kopan parçalar bitişik iki binanın üzerine savruldu. Fatih'te... 28.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-28T20:15+0300

2025-04-28T20:15+0300

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türki̇ye

fatih

üsküdar

i̇stanbul

i̇stanbul valiliği

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

rüzgar

şiddetli rüzgar

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Üsküdar'da şiddetli rüzgar nedeniyle 6 katlı bir binanın çatısı uçarken, Fatih'te de ağaçlar devrilip bir araca zarar verdi.Marmara'da başlayan şiddetli rüzgarlar, Üsküdar'da 6 katlı bir binanın çatısını uçurdu. Çatının kopan parçaları, Yalı Sokak'taki bitişik iki binanın üzerine savruldu. Olay yerine gelen itfaiye ve zabıta ekipleri, savrulan parçaların oluşturduğu tehlikeyi bertaraf etti. Fatih'te ise Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bazı ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlardan biri, hafif bir ticari araca zarar verirken, ağaçlar İBB ekipleri tarafından kaldırıldı. İstanbul Valiliği, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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