https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/istanbulda-sert-poyraz-vurdu-iptal-edilen-sehir-hatlari-vapur-seferleri-hangileri-1095751591.html

İstanbul'da sert poyraz vurdu: İptal edilen Şehir Hatları vapur seferleri hangileri?

İstanbul'da sert poyraz vurdu: İptal edilen Şehir Hatları vapur seferleri hangileri?

Sputnik Türkiye

İstanbul’da sert poyraz nedeniyle Şehir Hatları birçok vapur seferinde iptal ve iskele değişiklikleri yaptı. İşte iptal edilen seferlerin tam listesi ve hava durumu detayı!

2025-04-28T17:45+0300

2025-04-28T17:45+0300

2025-04-28T17:45+0300

i̇stanbul

emirgan

bostancı

şehir hatları

meteoroloji genel müdürlüğü

türki̇ye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/01/1070446062_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8d6c95dff1aff5067560991e3a22dd5c.jpg

İstanbul’da gün boyunca etkisini artıran sert poyraz ulaşımı olumsuz etkiledi. Şehir Hatları AŞ, elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinde iptal ve değişiklikler yapıldığını duyurdu.Yolcuların mağduriyet yaşamaması için Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, özellikle belirli iskelelere uğramaların iptal edildiği ve bazı seferlerin tamamen durdurulduğu belirtildi.İptal edilen ve değiştirilen seferler hangileri?Şehir Hatları'nın yaptığı resmi duyuruya göre, elverişsiz hava koşulları sebebiyle şu seferlerde değişiklikler yapıldı:Seyahat edecekler dikkatŞehir Hatları yetkilileri, yolcuları mağduriyet yaşamamaları için sefer saatlerini ve güzergâh değişikliklerini kontrol etmeleri konusunda uyardı. Değişikliklerin hava koşullarına bağlı olarak gün içerisinde güncellenebileceği bildirildi.Özellikle Boğaz Hattı'nda ve Adalar’a yapılan seferlerde rüzgarın etkisine göre yeni iptaller yaşanabileceği vurgulandı.İstanbul'da hava koşulları nasıl devam edecek?Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, İstanbul’da poyrazın etkisini akşam saatlerinde de sürdüreceği, rüzgar hızının yer yer saatte 60 kilometreyi bulabileceği tahmin ediliyor. Bu nedenle deniz ulaşımında yeni aksaklıklar yaşanabileceği belirtiliyor.Yetkililer, deniz yoluyla seyahat etmeyi planlayan vatandaşların resmi Şehir Hatları internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından güncel bilgileri takip etmeleri gerektiğini hatırlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/karanliga-gomulen-madridde-ucuncu-seviye-alarm-cagrisi-belediye-baskani-orduyu-goreve-cagirdi-1095749119.html

i̇stanbul

emirgan

bostancı

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul vapur sefer iptali, şehir hatları iptal edilen seferler, istanbul poyraz nedeniyle iptal, moda iskelesi vapur iptali, eminönü sarıyer hattı değişiklik, çengelköy istinye vapur seferi, büyükada vapur seferi iptal, kabataş beykoz vapur değişikliği, istanbul boğaz hattı iptalleri