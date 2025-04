https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/dis-politika-uzmani-doc-dr-levent-ersin-oralli-bati-dunyasinin-planli-samimiyetsizliginin-sonu-1095754061.html

Dış Politika Uzmanı Doç. Dr. Levent Ersin Orallı: Batı dünyasının planlı samimiyetsizliğinin sonu geldi

Dış Politika Uzmanı Doç. Dr. Levent Ersin Orallı: Batı dünyasının planlı samimiyetsizliğinin sonu geldi

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kursk Bölgesi’nin tamamen Ukrayna birliklerinden temizlediğini açıklarken, 7-8 Mayıs gece yarısından 10-11 Mayıs gece yarısına... 28.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-28T19:18+0300

2025-04-28T19:18+0300

2025-04-28T19:18+0300

görüş

rusya

vladimir putin

doç. dr. levent ersin orallı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1c/1095753898_0:18:401:243_1920x0_80_0_0_d6b1595ab694f1f63e8eae9213b196e1.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kursk Bölgesi'ne sızan Ukraynalı birliklerin püskürtülmesine katkı sunan Kuzey Kore ordusuna teşekkürlerini sundu. Rusya lideri Putin, 19-21 Nisan'da uygulanan Paskalya ateşkesinin ardından bir ateşkes kararı daha aldı. İkinci Dünya Savaşı’nın bitirilmesinin 80’nci yıl dönümü kutlaması süresince ateşkes ilan ettiğini açıkladı. Sahadaki gelişmeleri Sputnik’e değerlendiren Dış Politika Uzmanı Doç. Dr. Levent Ersin Orallı şunları belirtti:“Batı dünyasının planlı samimiyetsizliğinin sonu geldi. Ukrayna'yı bir vekil aktör olarak kullanıp milyonlarca insanın yerinden edilmesini, on binlercesinin hayatını kaybetmesini temin eden Batı dünyası ve başta ABD, belli ki ağır bir kararsızlığın ardından Rusya ile olan problemlerini diplomasi masasında çözme kararı aldılar. Öyle görünüyor ki sahadaki baskın gücüyle beraber Rusya ateşkes masasında ve ardından uzun vadede barış planları dahilinde istediğini alacağı bir noktaya doğru adım adım gidiyor. Bu noktada şüphesiz Batı'nın savaş çığırtkanlarının, Avrupa Birliği'nin basiretsiz politikacılarının ve özellikle ABD'nin tek kutuplu dünya düzenini korumak adına almış olduğu tüm radikal söylemlerin ne kadar başarısız olduğuna hep beraber şahitlik ettik. Rusya'nın Ukrayna topraklarında yürütmüş olduğu bu operasyonel süreç an itibariyle bir ateşkese doğru ilerlerken, kalıcı barış bağlamında artık Ukrayna'nın kolay kolay şart sunma kabiliyeti de ortadan kalkmıştır. Özellikle Trump dönemiyle beraber Putin'le girilen lider diplomasisi, Rusya'nın sahadaki hakimiyeti, savaş alanında Ukrayna'nın Kursk bölgesindeki egemenlik kabiliyetini dahi yitirdiği, sahada hiçbir toprağa kalmadığı ve on binlerce askerinin bir aylık süre içerisinde hayatını kaybettiği düşünülürse, Ukrayna'nın dayanma gücünün kalmadığı gerçeğine erişilmektedir.”‘Ukrayna’nın NATO üyeliğinden artık bahsedilemez’ Batılı ülkelerin Ukrayna’yı yalnız bıraktığını vurgulayan Orallı sözlerini şöyle sürdürdü: “An itibariyle temel soru, barış müzakerelerindeki toprak taleplerinin nasıl cereyan edeceğidir. Zelenskiy'nin real politikayla, gerçekçi ve rasyonel söylemlerle masaya oturmasının vaktinin geldiğini düşünüyorum. Bununla beraber batı dünyasının Ukrayna'ya verdiği sözlerin ve özellikle Avrupalı sözde müttefiklerin Ukrayna'yı nedenli net bir şekilde yalnız bıraktığı değerlendirilirse, bu saatten sonra Ukrayna'nın Batı korumacılığına nasıl yaklaşacağı sorunsalı da an itibariyle Ukrayna tarafından üstlenilmesi gereken bir paradoks oluşturmaktadır. Avrupa birine üyelik adına girilen bu anlamsız çatışma alanı, ve özellikle NATO ittifakına girmeye gayret eden Ukrayna'nın hezeyanı şüphesiz Batı dünyası tarafından tolere edilemeyecek bir takım gerçekleri beraberine getirmiştir. Bu saatten sonra Ukrayna'nın çok uzun yıllar boyunca NATO üyeliğinden bahsetmenin dahi mümkün olmayacağı kanaatindeyim. ‘Ukrayna’da temel soru, barışı kim yapacak’ Ukrayna’da Zelenskiy yönetiminin de tartışmalı olacağına dikkat çeken Orallı şu ifadeleri kullandı: ‘Rusya’nın sunduğu bu fırsat değerlendirilmeli’ Kiev yönetimin bir an önce harekete geçerek barış yönünde adım atması gerekliğini belirten Doç. Dr. Orallı sözleri şöyle tamamladı:“Kiev'de parlamentonun bir an evvel toplanması, uluslararası göç sürecinin yeniden onurlu bir geriye dönüş şeklinde kurgulanması ve Ukrayna'da gerçekleşecek seçimlerin ardından Ukrayna'nın yeniden toparlanması için önünde Rusya'nın da sunduğu önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Umut ediyorum bu fırsat tüm devletler tarafından doğru okunur ve Rusya ile Ukrayna arasında var olan çatışma süreci uzun vadeli bir barışa doğru evrilir. Barış Karadeniz coğrafyasının tamamı açısından elzemdir. Var olan çatışmalar Karadeniz'i bir kara deliğe istikrarsızlık gölüne doğru dönüştürmüştür ki Batı dünyası Karadeniz'deki istikrarsızlıktan medet umduğu gibi istikrarsızlık üzerine kurguladığı senaryoları hayatı geçirmek adına komşuların birbirine düşmesini beklemektedir. Bu coğrafyanın kadim milletleri, kadim devletleri bu oyuna gelmeyecek kadar basiretlidir.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/putinden-yeni-ateskes-karari-1095742894.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

rusya, vladimir putin, doç. dr. levent ersin orallı