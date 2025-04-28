https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/putinden-yeni-ateskes-karari-1095742894.html

Putin'den yeni ateşkes kararı

Putin'den yeni ateşkes kararı

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin, 19-21 Nisan'da uygulanan Paskalya ateşkesinin ardından bir ateşkes kararı daha aldı. 28.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-28T14:25+0300

2025-04-28T14:25+0300

2025-04-28T14:44+0300

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9 mayıs zafer bayramı

zafer günü

nazilere karşı zafer'in 80. yıldönümü

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nazilere karşı kazanılan Büyük Zafer'in 80. yıldönümü dolayısıyla 7 Mayıs 23:59'dan 10 Mayıs 23:59'a kadar ateşkes ilan etti.Kremlin'den yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı, Rusya Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Vladimir Putin'in kararıyla, insani gerekçelerle, Zafer'in 80. yıldönümü günlerinde, 7-8 Mayıs gece yarısından 10-11 Mayıs gece yarısına kadar, Rus tarafı ateşkes ilan ediyor. Bu dönemde bütün silahlı faaliyetler durdurulacaktır" dendi.Putin'in aldığı bu kararla Rusya ordusu, Donbass ve Ukrayna'da yürüttüğü özel askeri harekata 3 gün süreyle ara verecek.'Ukrayna riayet etmeli'"Rusya, Ukrayna tarafının bu örneğe göre hareket etmesi gerekir" diye devam eden Kremlin açıklamasında, Kiev tarafından ateşkesin ihlal edilmesi halinde Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin buna uygun ve etkili yanıt vereceği uyarısı yapıldı.'Ön koşulsuz barış görüşmelerine hazırız'Kremlin, açıklamanın sonunda, "Rus tarafı, Ukrayna krizinin temel nedenlerini ortadan kaldırmayı ve uluslararası ortaklarla yapıcı etkileşimi hedefleyen ön koşulsuz barış görüşmelerine hazır olduğunu bir kez daha bildiriyor" ifadelerine yer verdi.19-21 Nisan'da Paskalya ateşkesi uygulanmıştıRusya Silahlı Kuvvetleri, Başkomutan Putin'in kararıyla Paskalya Bayramı'na denk gelen haftada, 19 Nisan saat 18:00'den 21 Nisan saat 00:00'a kadar ateşkes uygulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/lavrov-ukraynada-cozum-icin-kirim-ve-donbassin-rus-topragi-olarak-taninmasi-zorunlu-1095736873.html

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haberler, rusya, vladimir putin, ateşkes, ukrayna, paskalya, 9 mayıs zafer bayramı, zafer günü, nazilere karşı zafer'in 80. yıldönümü, büyük zafer'in 80. yıldönümü, zafer'in 80. yıldönümü