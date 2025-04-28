https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/btk-duyurdu-en-cok-sikayet-kayip-posta-ve-telefon-faturasi-icin-geldi-1095756884.html

BTK duyurdu: En çok şikayet kayıp posta ve telefon faturası için geldi

BTK duyurdu: En çok şikayet kayıp posta ve telefon faturası için geldi

Sputnik Türkiye

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre, posta sektöründe en çok 'kayıp ve çalıntı gönderiler', mobil iletişimde ise 'fatura sorunları'... 28.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-28T22:38+0300

2025-04-28T22:38+0300

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BTK, postada en çok kayıp gönderi, bilişimde ise internet hizmet kalitesi şikayetleri geldiğini duyurdu.Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Bilgi Teknolojileri Kurulu verilerine göre posta sektöründe 6 bin 500 şikayetin bin 804'ünü kayıp/çalıntı gönderiler oluştururken, bilişim sektöründe 184 bin 298 şikayetin yüzde 48'ini internet servis sağlayıcılarına yönelik bağlantı ve hizmet kalitesi sorunları oluşturdu.Mobil iletişimde en fazla faturalandırma problemleri şikayet konusu olurken, sabit telefon hizmetlerinde abonelik işlemleri öne çıktı. Uydu platform hizmetlerinde faturalandırma, Kablo TV'de ise bağlantı/hizmet kalitesi en çok şikayet edilen diğer başlıklar oldu.BTK, tüketicilerin yoğun şikayetlerini değerlendirerek ilgili sektörlerde iyileştirme çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.

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