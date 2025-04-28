https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/btk-duyurdu-en-cok-sikayet-kayip-posta-ve-telefon-faturasi-icin-geldi-1095756884.html
BTK duyurdu: En çok şikayet kayıp posta ve telefon faturası için geldi
BTK duyurdu: En çok şikayet kayıp posta ve telefon faturası için geldi
Sputnik Türkiye
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre, posta sektöründe en çok 'kayıp ve çalıntı gönderiler', mobil iletişimde ise 'fatura sorunları'... 28.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-28T22:38+0300
2025-04-28T22:38+0300
2025-04-28T22:38+0300
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BTK, postada en çok kayıp gönderi, bilişimde ise internet hizmet kalitesi şikayetleri geldiğini duyurdu.Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Bilgi Teknolojileri Kurulu verilerine göre posta sektöründe 6 bin 500 şikayetin bin 804'ünü kayıp/çalıntı gönderiler oluştururken, bilişim sektöründe 184 bin 298 şikayetin yüzde 48'ini internet servis sağlayıcılarına yönelik bağlantı ve hizmet kalitesi sorunları oluşturdu.Mobil iletişimde en fazla faturalandırma problemleri şikayet konusu olurken, sabit telefon hizmetlerinde abonelik işlemleri öne çıktı. Uydu platform hizmetlerinde faturalandırma, Kablo TV'de ise bağlantı/hizmet kalitesi en çok şikayet edilen diğer başlıklar oldu.BTK, tüketicilerin yoğun şikayetlerini değerlendirerek ilgili sektörlerde iyileştirme çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/btk-telefon-ve-tabletlere-yeni-standart-getiriyor-cihazlar-45-kez-dusmeye-dayanikli-olacak--1094924622.html
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BTK duyurdu: En çok şikayet kayıp posta ve telefon faturası için geldi
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre, posta sektöründe en çok 'kayıp ve çalıntı gönderiler', mobil iletişimde ise 'fatura sorunları' şikayet konusu oldu. Halkın posta hizmetlerinde yaşadığı mağduriyetlerin başında gönderilerin kaybolması veya çalınması gelirken, telekomünikasyon alanında ise yanlış faturalar öne çıktı.
BTK, postada en çok kayıp gönderi, bilişimde ise internet hizmet kalitesi şikayetleri geldiğini duyurdu.
Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Bilgi Teknolojileri Kurulu verilerine göre posta sektöründe 6 bin 500 şikayetin bin 804'ünü kayıp/çalıntı gönderiler oluştururken, bilişim sektöründe 184 bin 298 şikayetin yüzde 48'ini internet servis sağlayıcılarına yönelik bağlantı ve hizmet kalitesi sorunları oluşturdu.
Mobil iletişimde en fazla faturalandırma problemleri şikayet konusu olurken, sabit telefon hizmetlerinde abonelik işlemleri öne çıktı. Uydu platform hizmetlerinde faturalandırma, Kablo TV'de ise bağlantı/hizmet kalitesi en çok şikayet edilen diğer başlıklar oldu.
BTK, tüketicilerin yoğun şikayetlerini değerlendirerek ilgili sektörlerde iyileştirme çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.