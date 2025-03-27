https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/btk-telefon-ve-tabletlere-yeni-standart-getiriyor-cihazlar-45-kez-dusmeye-dayanikli-olacak--1094924622.html
BTK telefon ve tabletlere yeni standart getiriyor: Cihazlar 45 kez düşmeye dayanıklı olacak
BTK telefon ve tabletlere yeni standart getiriyor: Cihazlar 45 kez düşmeye dayanıklı olacak
Sputnik Türkiye
BTK, teknolojik cihazların daha çevre dostu ve dayanıklı hale gelmesi için yeni düzenlemeler getiriyor. Haziran ayında yürürlüğe girecek düzenlemeye göre... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-27T17:44+0300
2025-03-27T17:44+0300
2025-03-27T17:44+0300
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), akıllı telefon, tablet ve diğer teknolojik cihazlara yeni kurallar üzerinde çalışıyor.Yeni düzenleme kapsamında, piyasadan kalkan telefon, tablet, hoparlör ve kamera gibi cihazların yedek parçaları en az 7 yıl boyunca üretici firmalar tarafından müşterilere sağlanmak zorunda olacağı belirtildi. Türkiye Gazetesi'ne göre; Düzenlemede akıllı telefon ve tabletler belirli dayanıklılık testlerinden geçmek zorunda olacak. Cihazların, kılıf ya da koruyucu ekipman olmadan en az 45 kez düşmeye dayanıklı olması gerekeceği ifade edildi. Ayrıca, ekran çizilmelerine karşı belirli bir sertlik seviyesinin altına düşmeyecek ve yabancı cisimlerin girişine, su sıçramalarına karşı daha dirençli hale getirileceği duyuruldu.Özellikle ikinci el cihaz piyasasında güvenliği artırmayı amaçlayan yeni düzenlemeyle birlikte, tüm kişisel bilgilerin tamamen silinmesini sağlayan bir zorunlu sıfırlama yazılımı getirilecek. Bu yazılım sayesinde kullanıcıların cihazlarını satarken verilerini güvenli bir şekilde temizleyebileceği açıklandı.Üretici ve ithalatçılar için işletim sistemi güncellemeleri konusunda da yeni yükümlülükler getirileceği duyuruldu. Buna göre, cihazların performansını olumsuz etkilemeyecek şekilde uzun süreli yazılım desteği sağlanması firmalara zorunlu olacağı belirtildi.
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btk, telefon, akıllı telefon, telefon hattı, telefon numarası, telefon dinleme, ankesörlü telefon, akıllı telefon uygulaması, tablet
btk, telefon, akıllı telefon, telefon hattı, telefon numarası, telefon dinleme, ankesörlü telefon, akıllı telefon uygulaması, tablet
BTK telefon ve tabletlere yeni standart getiriyor: Cihazlar 45 kez düşmeye dayanıklı olacak
BTK, teknolojik cihazların daha çevre dostu ve dayanıklı hale gelmesi için yeni düzenlemeler getiriyor. Haziran ayında yürürlüğe girecek düzenlemeye göre, telefon ve tabletlerin yedek parçaları en az 7 yıl boyunca temin edilecek ve cihazların 45 düşmeye dayanıklı olması gerekecek. Ayrıca, ikinci el cihazlarda sıfırlama yazılımı kullanılacak.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), akıllı telefon, tablet ve diğer teknolojik cihazlara yeni kurallar üzerinde çalışıyor.
Yeni düzenleme kapsamında, piyasadan kalkan telefon, tablet, hoparlör ve kamera gibi cihazların yedek parçaları en az 7 yıl boyunca üretici firmalar tarafından müşterilere sağlanmak zorunda olacağı belirtildi. Türkiye Gazetesi'ne göre; Düzenlemede akıllı telefon ve tabletler belirli dayanıklılık testlerinden geçmek zorunda olacak. Cihazların, kılıf ya da koruyucu ekipman olmadan en az 45 kez düşmeye dayanıklı olması gerekeceği ifade edildi. Ayrıca, ekran çizilmelerine karşı belirli bir sertlik seviyesinin altına düşmeyecek ve yabancı cisimlerin girişine, su sıçramalarına karşı daha dirençli hale getirileceği duyuruldu.
Özellikle ikinci el cihaz piyasasında güvenliği artırmayı amaçlayan yeni düzenlemeyle birlikte, tüm kişisel bilgilerin tamamen silinmesini sağlayan bir zorunlu sıfırlama yazılımı getirilecek. Bu yazılım sayesinde kullanıcıların cihazlarını satarken verilerini güvenli bir şekilde temizleyebileceği açıklandı.
Üretici ve ithalatçılar için işletim sistemi güncellemeleri konusunda da yeni yükümlülükler getirileceği duyuruldu. Buna göre, cihazların performansını olumsuz etkilemeyecek şekilde uzun süreli yazılım desteği sağlanması firmalara zorunlu olacağı belirtildi.