https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/bakan-yerlikaya-ulkemiz-transit-goc-rotasi-olmaktan-cikmistir-1095750927.html

Bakan Yerlikaya: Ülkemiz transit göç rotası olmaktan çıkmıştır

Bakan Yerlikaya: Ülkemiz transit göç rotası olmaktan çıkmıştır

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin uygulanan stratejiler ve koordineli çalışmalar sayesinde düzensiz göç rotası ve hedef ülke olmaktan çıktığını... 28.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-28T17:26+0300

2025-04-28T17:26+0300

2025-04-28T17:26+0300

türki̇ye

i̇çişleri bakanlığı

ali yerlikaya

göç

i̇l göç i̇daresi müdürlüğü

kaçak göç

düzensiz göç

yasadışı göç

göç i̇daresi

uluslararası göç örgütü (iom)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/17/1089591693_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d1147aced0f8b82946ef4100908c3edd.jpg

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin düzensiz göç rotası olmaktan çıktığını açıkladı.Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Bakan Ali Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanlığı'nın 'Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin Göç Yönetimi Modeli' hakkında konuştu. Düzenli göçün teşvik edildiğini açıklayan Bakan Yerlikaya "Düzenli göç yönetiminde, düzenli göçü teşvik eden ve kolaylaştıran çalışmalara odaklandık. Ülkemizin, turistler, uluslararası üniversite öğrencileri, ihtiyaç duyulan iş gücü ve yabancı yatırımcılarımız için düzenli göçmenler için çekim merkezi olmasını istiyoruz. Bizim için yabancıların ülkemize yasal olarak gelmesi, yasal olarak kalması, yasal olarak çalışması ve yasal olarak ülkelerine dönmesi esastır. Bu anlayışla ülkemize turizm, eğitim, sağlık ve çalışma gibi amaçlarla yasal yollarla gelen yabancıların iş ve işlemlerini kolaylaştırıyoruz. Göç yönetimimizin temel hedeflerinden biri olarak düzenli göçü teşvik eden ve kolaylaştıran düzenlemeleri hayata geçiriyoruz" dedi.Yabancı çobanların da ikamet ve çalışma izinleriHayvancılık sektöründe ihtiyaç duyulan yabancı çobanların ikamet ve çalışma izinlerinin kolaylaştırıldığını belirten Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:'Düzensiz göçmen son 1 ayda yüzde 2'ye kadar düştü'Mobil Göç Noktası uygulaması hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakan Yerlikaya "Beş basamaktan oluşan bir strateji uyguluyoruz. Altını çizerek ifade etmeliyim ki biz düzensiz göçle mücadele ederken, doğduğu toprakları terk etmek zorunda kalan insanları istismar eden, onların hayatlarını hiçe sayan ve sınır aşan suç şebekeleriyle de mücadele ediyoruz. Ülkemizin düzensiz göç rotası olmasına asla izin vermedik. Bu anlayışla birinci basamakta, sorunun kaynağında çözümü için gerekli tedbirleri hayata geçirdik. İkinci basamakta, tüm sınırlarımızın en üst düzeyde korunması için, etkili sınır güvenlik tedbirleri aldık. Üçüncü olarak, ülkemiz içinde etkin yakalama gerçekleştirdik. Bu amaçla inovatif bir yaklaşımla 'Mobil Göç Noktası Araçlarımızı' geliştirdik. Mobil Göç Noktası Araçlarımızla kimlik kontrollerine başladığımız ilk üç ayda tespit edilen düzensiz göçmen sayısı oranı yüzde 74.5 iken bu oran son 1 ayda yüzde 2'ye kadar düştü" şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/bakan-yerlikaya-acikladi-9-araliktan-bu-yana-175-bin-512-suriyeli-ulkesine-dondu-1095441029.html

türki̇ye

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇çişleri bakanlığı, ali yerlikaya, göç, i̇l göç i̇daresi müdürlüğü, kaçak göç, düzensiz göç, yasadışı göç, göç i̇daresi, uluslararası göç örgütü (iom), göç yolu, suriye, suriye hükümeti, suriye muhalefeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye krizi