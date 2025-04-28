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Bakan Yerlikaya: Ülkemiz transit göç rotası olmaktan çıkmıştır
Bakan Yerlikaya: Ülkemiz transit göç rotası olmaktan çıkmıştır
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin uygulanan stratejiler ve koordineli çalışmalar sayesinde düzensiz göç rotası ve hedef ülke olmaktan çıktığını... 28.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-28T17:26+0300
2025-04-28T17:26+0300
türki̇ye
i̇çişleri bakanlığı
ali yerlikaya
göç
i̇l göç i̇daresi müdürlüğü
kaçak göç
düzensiz göç
yasadışı göç
göç i̇daresi
uluslararası göç örgütü (iom)
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin düzensiz göç rotası olmaktan çıktığını açıkladı.Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Bakan Ali Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanlığı'nın 'Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin Göç Yönetimi Modeli' hakkında konuştu. Düzenli göçün teşvik edildiğini açıklayan Bakan Yerlikaya "Düzenli göç yönetiminde, düzenli göçü teşvik eden ve kolaylaştıran çalışmalara odaklandık. Ülkemizin, turistler, uluslararası üniversite öğrencileri, ihtiyaç duyulan iş gücü ve yabancı yatırımcılarımız için düzenli göçmenler için çekim merkezi olmasını istiyoruz. Bizim için yabancıların ülkemize yasal olarak gelmesi, yasal olarak kalması, yasal olarak çalışması ve yasal olarak ülkelerine dönmesi esastır. Bu anlayışla ülkemize turizm, eğitim, sağlık ve çalışma gibi amaçlarla yasal yollarla gelen yabancıların iş ve işlemlerini kolaylaştırıyoruz. Göç yönetimimizin temel hedeflerinden biri olarak düzenli göçü teşvik eden ve kolaylaştıran düzenlemeleri hayata geçiriyoruz" dedi.Yabancı çobanların da ikamet ve çalışma izinleriHayvancılık sektöründe ihtiyaç duyulan yabancı çobanların ikamet ve çalışma izinlerinin kolaylaştırıldığını belirten Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:'Düzensiz göçmen son 1 ayda yüzde 2'ye kadar düştü'Mobil Göç Noktası uygulaması hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakan Yerlikaya "Beş basamaktan oluşan bir strateji uyguluyoruz. Altını çizerek ifade etmeliyim ki biz düzensiz göçle mücadele ederken, doğduğu toprakları terk etmek zorunda kalan insanları istismar eden, onların hayatlarını hiçe sayan ve sınır aşan suç şebekeleriyle de mücadele ediyoruz. Ülkemizin düzensiz göç rotası olmasına asla izin vermedik. Bu anlayışla birinci basamakta, sorunun kaynağında çözümü için gerekli tedbirleri hayata geçirdik. İkinci basamakta, tüm sınırlarımızın en üst düzeyde korunması için, etkili sınır güvenlik tedbirleri aldık. Üçüncü olarak, ülkemiz içinde etkin yakalama gerçekleştirdik. Bu amaçla inovatif bir yaklaşımla 'Mobil Göç Noktası Araçlarımızı' geliştirdik. Mobil Göç Noktası Araçlarımızla kimlik kontrollerine başladığımız ilk üç ayda tespit edilen düzensiz göçmen sayısı oranı yüzde 74.5 iken bu oran son 1 ayda yüzde 2'ye kadar düştü" şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/bakan-yerlikaya-acikladi-9-araliktan-bu-yana-175-bin-512-suriyeli-ulkesine-dondu-1095441029.html
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i̇çişleri bakanlığı, ali yerlikaya, göç, i̇l göç i̇daresi müdürlüğü, kaçak göç, düzensiz göç, yasadışı göç, göç i̇daresi, uluslararası göç örgütü (iom), göç yolu, suriye, suriye hükümeti, suriye muhalefeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye krizi
i̇çişleri bakanlığı, ali yerlikaya, göç, i̇l göç i̇daresi müdürlüğü, kaçak göç, düzensiz göç, yasadışı göç, göç i̇daresi, uluslararası göç örgütü (iom), göç yolu, suriye, suriye hükümeti, suriye muhalefeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye krizi

Bakan Yerlikaya: Ülkemiz transit göç rotası olmaktan çıkmıştır

17:26 28.04.2025
© AA / Mehmet Futsiİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2025
© AA / Mehmet Futsi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin uygulanan stratejiler ve koordineli çalışmalar sayesinde düzensiz göç rotası ve hedef ülke olmaktan çıktığını açıkladı. Yerlikaya, insani göç yönetimi anlayışıyla mücadele ettiklerini vurgulayarak son bir ayda tespit edilen düzensiz göçmen oranının yüzde 2'ye kadar düştüğünü duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin düzensiz göç rotası olmaktan çıktığını açıkladı.
Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Bakan Ali Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanlığı'nın 'Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin Göç Yönetimi Modeli' hakkında konuştu.
Düzenli göçün teşvik edildiğini açıklayan Bakan Yerlikaya "Düzenli göç yönetiminde, düzenli göçü teşvik eden ve kolaylaştıran çalışmalara odaklandık. Ülkemizin, turistler, uluslararası üniversite öğrencileri, ihtiyaç duyulan iş gücü ve yabancı yatırımcılarımız için düzenli göçmenler için çekim merkezi olmasını istiyoruz. Bizim için yabancıların ülkemize yasal olarak gelmesi, yasal olarak kalması, yasal olarak çalışması ve yasal olarak ülkelerine dönmesi esastır. Bu anlayışla ülkemize turizm, eğitim, sağlık ve çalışma gibi amaçlarla yasal yollarla gelen yabancıların iş ve işlemlerini kolaylaştırıyoruz. Göç yönetimimizin temel hedeflerinden biri olarak düzenli göçü teşvik eden ve kolaylaştıran düzenlemeleri hayata geçiriyoruz" dedi.

Yabancı çobanların da ikamet ve çalışma izinleri

Hayvancılık sektöründe ihtiyaç duyulan yabancı çobanların ikamet ve çalışma izinlerinin kolaylaştırıldığını belirten Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Örneğin, hayvancılığın gelişmesi için ihtiyaç duyulan yabancı çobanların da ikamet ve çalışma izinlerinde yeni uygulamaları bu çerçevede hayata geçirdik. Şu an bizimle olan sevgili öğrencilerimiz, artık ikamet işlemlerini Göç İdaresi Müdürlüklerine gitmeden kendi üniversitelerinde yapabiliyorlar.

'Düzensiz göçmen son 1 ayda yüzde 2'ye kadar düştü'

Mobil Göç Noktası uygulaması hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakan Yerlikaya "Beş basamaktan oluşan bir strateji uyguluyoruz. Altını çizerek ifade etmeliyim ki biz düzensiz göçle mücadele ederken, doğduğu toprakları terk etmek zorunda kalan insanları istismar eden, onların hayatlarını hiçe sayan ve sınır aşan suç şebekeleriyle de mücadele ediyoruz. Ülkemizin düzensiz göç rotası olmasına asla izin vermedik. Bu anlayışla birinci basamakta, sorunun kaynağında çözümü için gerekli tedbirleri hayata geçirdik. İkinci basamakta, tüm sınırlarımızın en üst düzeyde korunması için, etkili sınır güvenlik tedbirleri aldık. Üçüncü olarak, ülkemiz içinde etkin yakalama gerçekleştirdik. Bu amaçla inovatif bir yaklaşımla 'Mobil Göç Noktası Araçlarımızı' geliştirdik. Mobil Göç Noktası Araçlarımızla kimlik kontrollerine başladığımız ilk üç ayda tespit edilen düzensiz göçmen sayısı oranı yüzde 74.5 iken bu oran son 1 ayda yüzde 2'ye kadar düştü" şeklinde konuştu.
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