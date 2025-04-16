https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/bakan-yerlikaya-acikladi-9-araliktan-bu-yana-175-bin-512-suriyeli-ulkesine-dondu-1095441029.html
Bakan Yerlikaya açıkladı: 9 Aralık'tan bu yana 175 bin 512 Suriyeli ülkesine döndü
Bakan Yerlikaya açıkladı: 9 Aralık'tan bu yana 175 bin 512 Suriyeli ülkesine döndü
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 Aralık 2024'ten bu yana 175 bin 512 Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T16:20+0300
2025-04-16T16:20+0300
2025-04-16T16:28+0300
türki̇ye
ali yerlikaya
suriye
göç i̇daresi başkanlığı
ülkesine dönen suriyeli sayısı
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Göç İdaresi Başkanlığı'nın 12. kuruluş yıldönümünde konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "9 Aralık 2024'ten bu yana 175 bin 512 Suriyeli kardeşimiz 'gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli' şekilde ülkesine döndü." dedi. Türkiye'de bulunan yabancı sayısı ise 4 milyon 43 bin 215 olarak açıklandı. Beş yılda dönenlerin sayısı 915 bini geçtiYerlikaya, Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasıyla "gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşlerin" hız kazandığını ifade ederek, şunları söyledi:Türkiye'de 4 milyon 43 bin 215 yabancı varBakan Yerlikaya sosyal medyasından yaptığı açıklamada da Türkiye'de 4 milyon 43 bin 215 yabancının bulunduğunu belirtti. Türkiye'de 2 milyon 782 bin 733'ü geçici koruma altındaki Suriyeli, 1 milyon 82 bin 83'ü ikamet izni bulunan yabancı ve 178 bin 399'u uluslararası koruma altındaki yabancılar olmak üzere 4 milyon 43 bin 215 yabancı bulunduğu kayıtlara geçti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/birlesmis-milletler-duyurdu-turkiyeden-suriyeye-donen-multeci-sayisi-belli-oldu-1093146796.html
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ali yerlikaya, suriye, göç i̇daresi başkanlığı, ülkesine dönen suriyeli sayısı
ali yerlikaya, suriye, göç i̇daresi başkanlığı, ülkesine dönen suriyeli sayısı
Bakan Yerlikaya açıkladı: 9 Aralık'tan bu yana 175 bin 512 Suriyeli ülkesine döndü
16:20 16.04.2025 (güncellendi: 16:28 16.04.2025)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 Aralık 2024'ten bu yana 175 bin 512 Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı
Göç İdaresi Başkanlığı'nın 12. kuruluş yıldönümünde konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "9 Aralık 2024'ten bu yana 175 bin 512 Suriyeli kardeşimiz 'gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli' şekilde ülkesine döndü." dedi. Türkiye'de bulunan yabancı sayısı ise 4 milyon 43 bin 215 olarak açıklandı.
Beş yılda dönenlerin sayısı 915 bini geçti
Yerlikaya, Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasıyla "gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşlerin" hız kazandığını ifade ederek, şunları söyledi:
"9 Aralık 2024'ten bu yana 175 bin 512 Suriyeli kardeşimiz 'gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli' şekilde ülkesine döndü. Bu toplamda 33 bin 730 aile demek. 2017-2025 yılları arasında ise Suriye'ye 'gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli' dönen Suriyelilerin sayısı 915 bin 515 oldu."
Türkiye'de 4 milyon 43 bin 215 yabancı var
Bakan Yerlikaya sosyal medyasından yaptığı açıklamada da Türkiye'de 4 milyon 43 bin 215 yabancının bulunduğunu belirtti.
Türkiye'de 2 milyon 782 bin 733'ü geçici koruma altındaki Suriyeli, 1 milyon 82 bin 83'ü ikamet izni bulunan yabancı ve 178 bin 399'u uluslararası koruma altındaki yabancılar olmak üzere 4 milyon 43 bin 215 yabancı bulunduğu kayıtlara geçti.