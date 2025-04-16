https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/bakan-yerlikaya-acikladi-9-araliktan-bu-yana-175-bin-512-suriyeli-ulkesine-dondu-1095441029.html

Bakan Yerlikaya açıkladı: 9 Aralık'tan bu yana 175 bin 512 Suriyeli ülkesine döndü

Bakan Yerlikaya açıkladı: 9 Aralık'tan bu yana 175 bin 512 Suriyeli ülkesine döndü

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 Aralık 2024'ten bu yana 175 bin 512 Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı 16.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-16T16:20+0300

2025-04-16T16:20+0300

2025-04-16T16:28+0300

türki̇ye

ali yerlikaya

suriye

göç i̇daresi başkanlığı

ülkesine dönen suriyeli sayısı

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Göç İdaresi Başkanlığı'nın 12. kuruluş yıldönümünde konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "9 Aralık 2024'ten bu yana 175 bin 512 Suriyeli kardeşimiz 'gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli' şekilde ülkesine döndü." dedi. Türkiye'de bulunan yabancı sayısı ise 4 milyon 43 bin 215 olarak açıklandı. Beş yılda dönenlerin sayısı 915 bini geçtiYerlikaya, Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasıyla "gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşlerin" hız kazandığını ifade ederek, şunları söyledi:Türkiye'de 4 milyon 43 bin 215 yabancı varBakan Yerlikaya sosyal medyasından yaptığı açıklamada da Türkiye'de 4 milyon 43 bin 215 yabancının bulunduğunu belirtti. Türkiye'de 2 milyon 782 bin 733'ü geçici koruma altındaki Suriyeli, 1 milyon 82 bin 83'ü ikamet izni bulunan yabancı ve 178 bin 399'u uluslararası koruma altındaki yabancılar olmak üzere 4 milyon 43 bin 215 yabancı bulunduğu kayıtlara geçti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/birlesmis-milletler-duyurdu-turkiyeden-suriyeye-donen-multeci-sayisi-belli-oldu-1093146796.html

türki̇ye

suriye

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ali yerlikaya, suriye, göç i̇daresi başkanlığı, ülkesine dönen suriyeli sayısı