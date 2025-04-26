https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/prof-dr-ovgun-ahmet-ercan-43luk-deprem-mide-bulandirdi-1095698312.html
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: 4.3'lük deprem mide bulandırdı
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: 4.3'lük deprem mide bulandırdı
Sputnik Türkiye
İstanbul, 25 Nisan Cuma akşamı 4.3 büyüklüğünde bir depremle yeniden sallandı. Prof. Dr. Ahmet Ercan, yaşanan sarsıntının mide bulandırdığını belirterek ezber... 26.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-26T00:59+0300
2025-04-26T00:59+0300
2025-04-26T01:00+0300
türki̇ye
övgün ahmet ercan
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
bilim
bilim kurulu
bilim insanları
bilim insanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/1c/1067621766_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_8448e21b7c9d2f71f8692d4ff7cd3530.jpg
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, bir televizyon kanalında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.25 Nisan Cuma akşamı saat 20.33’te İstanbul 4.3 büyüklüğünde bir depremle yeniden sallandı. AFAD depremi artçı olarak açıklarken, Prof. Dr. Ahmet Ercan sarsıntının dikkatle takip edilmesi gerektiğini duyurdu. Ercan, artçıların İstanbul kolu üzerinde dizilerek devam etmesi durumunda daha ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti. Aynı zamanda, gerilimin beklenmedik şekilde doğudaki sağlam İstanbul koluna sıçradığını belirten Ercan, bu durumun kaygı verici olduğunu söyledi.'Durumun hiç de iyi olmadığı ortaya çıkar'23 Nisan’daki 6.2’lik ana şokun ardından beklenen düzenli bir artçı olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Ercan şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/prof-dr-ahmet-ercan-depremler-istanbul-koluna-sicradi-tetikte-olmaliyiz-1095696267.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/1c/1067621766_110:0:758:486_1920x0_80_0_0_ac9ed9112c17925909e5769af7f45de2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
övgün ahmet ercan, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), bilim, bilim kurulu, bilim insanları, bilim insanı
övgün ahmet ercan, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), bilim, bilim kurulu, bilim insanları, bilim insanı
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: 4.3'lük deprem mide bulandırdı
00:59 26.04.2025 (güncellendi: 01:00 26.04.2025)
İstanbul, 25 Nisan Cuma akşamı 4.3 büyüklüğünde bir depremle yeniden sallandı. Prof. Dr. Ahmet Ercan, yaşanan sarsıntının mide bulandırdığını belirterek ezber bozan açıklamalarda bulundu. Ercan, depremin beklenen bir artçı olmadığını ve dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı.
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, bir televizyon kanalında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
25 Nisan Cuma akşamı saat 20.33’te İstanbul 4.3 büyüklüğünde bir depremle yeniden sallandı. AFAD depremi artçı olarak açıklarken, Prof. Dr. Ahmet Ercan sarsıntının dikkatle takip edilmesi gerektiğini duyurdu. Ercan, artçıların İstanbul kolu üzerinde dizilerek devam etmesi durumunda daha ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti. Aynı zamanda, gerilimin beklenmedik şekilde doğudaki sağlam İstanbul koluna sıçradığını belirten Ercan, bu durumun kaygı verici olduğunu söyledi.
'Durumun hiç de iyi olmadığı ortaya çıkar'
23 Nisan’daki 6.2’lik ana şokun ardından beklenen düzenli bir artçı olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Ercan şu ifadeleri kullandı:
Hoş karşılanacak bir artçı deprem değil. Artçı depremleri incelediğimizde, deprem odağında İstanbul'a doğru depremciklerin ilerlediğini gözlemledik. Bu olumlu bir gelişme değil. Deprem aktivitesi sönümlenme sürecindeydi. AFAD da bu yönde açıklama yapmıştı. Ben de aynı görüşteydim. Ancak bugün meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem rahatsız ediciydi diyebilirim. Özellikle konumu açısından endişe vericiydi. İstanbul kolu üzerinde gerçekleşti. Önceki artçı depremlerin tümü Trakya kırığı üzerinde oluşmuştu. Bu çok yeni bir gelişme olduğu için değerlendirmesi zaman alacak. Beni şu konuda tedirgin ediyor: Eğer İstanbul kolu üzerinde depremcikler oluşmaya başlarsa, çok farklı senaryoları konuşmamız gerekebilir. Buradaki gerginliğin Büyükçekmece'yi atlayarak doğrudan İstanbul önlerine kaydığı anlamı çıkabilir. Eğer 4.3 büyüklüğündeki bu depremin yanına başka depremler eklenirse ve bunlar İstanbul kolu üzerinde olursa, durumun hiç de iyi olmadığı ortaya çıkar.