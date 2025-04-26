Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: 4.3'lük deprem mide bulandırdı

Hoş karşılanacak bir artçı deprem değil. Artçı depremleri incelediğimizde, deprem odağında İstanbul'a doğru depremciklerin ilerlediğini gözlemledik. Bu olumlu bir gelişme değil. Deprem aktivitesi sönümlenme sürecindeydi. AFAD da bu yönde açıklama yapmıştı. Ben de aynı görüşteydim. Ancak bugün meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem rahatsız ediciydi diyebilirim. Özellikle konumu açısından endişe vericiydi. İstanbul kolu üzerinde gerçekleşti. Önceki artçı depremlerin tümü Trakya kırığı üzerinde oluşmuştu. Bu çok yeni bir gelişme olduğu için değerlendirmesi zaman alacak. Beni şu konuda tedirgin ediyor: Eğer İstanbul kolu üzerinde depremcikler oluşmaya başlarsa, çok farklı senaryoları konuşmamız gerekebilir. Buradaki gerginliğin Büyükçekmece'yi atlayarak doğrudan İstanbul önlerine kaydığı anlamı çıkabilir. Eğer 4.3 büyüklüğündeki bu depremin yanına başka depremler eklenirse ve bunlar İstanbul kolu üzerinde olursa, durumun hiç de iyi olmadığı ortaya çıkar.