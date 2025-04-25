https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/prof-dr-ahmet-ercan-depremler-istanbul-koluna-sicradi-tetikte-olmaliyiz-1095696267.html
Prof. Dr. Ahmet Ercan: Depremler İstanbul koluna sıçradı, tetikte olmalıyız
Prof. Dr. Ahmet Ercan: Depremler İstanbul koluna sıçradı, tetikte olmalıyız
Sputnik Türkiye
İstanbul’da peş peşe yaşanan depremler sonrası Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Ercan, Trakya kolu... 25.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-25T21:47+0300
2025-04-25T21:47+0300
2025-04-25T22:43+0300
türki̇ye
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
övgün ahmet ercan
i̇stanbul
trakya
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul’da meydana gelen depremlerin beklenmedik şekilde İstanbul koluna sıçradığı duyurdu.İstanbul’da meydana gelen depremler sonrası yer bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ercan, Trakya kolunda başlayan sismik hareketliliğin, doğudaki İstanbul fay koluna sıçradığını belirtti. 25 Nisan saat 20.05’te yaşanan 4.6 büyüklüğündeki depremin, beklediği 6.7 büyüklüğündeki büyük depremin odak noktasıyla çakıştığını ifade etti. Artçı sarsıntıların İstanbul kolu üzerinde devam etmesi halinde tehlikeli bir sürecin başlayabileceğine dikkat çeken Ercan, “Uyumadan tetikte gelişmeleri izleyeceğim” dedi. Uzman isim, artçıların sürmemesi durumunda kaygının ortadan kalkacağını belirtti.'İstanbul koluna sıçradı'Sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan deprem konusunda tetikte olunması gerektiğini belirterek şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/istanbulda-43-buyuklugunde-deprem-1095695413.html
türki̇ye
i̇stanbul
trakya
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deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), övgün ahmet ercan, i̇stanbul, trakya, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), övgün ahmet ercan, i̇stanbul, trakya, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
Prof. Dr. Ahmet Ercan: Depremler İstanbul koluna sıçradı, tetikte olmalıyız
21:47 25.04.2025 (güncellendi: 22:43 25.04.2025)
İstanbul’da peş peşe yaşanan depremler sonrası Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Ercan, Trakya kolu üzerindeki 6.2 büyüklüğündeki depremin gerilimini doğuya aktardığını ve beklenmedik şekilde İstanbul koluna sıçradığını belirtti.
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul’da meydana gelen depremlerin beklenmedik şekilde İstanbul koluna sıçradığı duyurdu.
İstanbul’da meydana gelen depremler sonrası yer bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ercan, Trakya kolunda başlayan sismik hareketliliğin, doğudaki İstanbul fay koluna sıçradığını belirtti. 25 Nisan saat 20.05’te yaşanan 4.6 büyüklüğündeki depremin, beklediği 6.7 büyüklüğündeki büyük depremin odak noktasıyla çakıştığını ifade etti.
Artçı sarsıntıların İstanbul kolu üzerinde devam etmesi halinde tehlikeli bir sürecin başlayabileceğine dikkat çeken Ercan, “Uyumadan tetikte gelişmeleri izleyeceğim” dedi. Uzman isim, artçıların sürmemesi durumunda kaygının ortadan kalkacağını belirtti.
'İstanbul koluna sıçradı'
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan deprem konusunda tetikte olunması gerektiğini belirterek şunları söyledi:
Trakya kolu üzerinde olan M6.2 deprem artçı depremlerle gerilimini doğuya doğru aktarırken, beklemediğim biçimde doğudaki sağlam İstanbul koluna sıçradı. 20.05 de de olan M4.6’lık küçük deprem odağı tam da Küçükçekmece önünde M6.7 olarak beklediğim depremin odağıyla çakıştı. Eğer bundan sonra olacak artçı depremler İstanbul kolu üzerinde dizilerek sürerse, bu kez çok çekinilecek bir durumla karşı karşıyayız demektir. Uyumadan tetikte gelişmeleri izleyeceğim. Sürmezse kaygımız biter. Kuzey Marmara Trakya kolunda tuhaf gelişmeler var. Kırıcı baskı doğudan bastırmasına karşın, Trakya kolunda gerilim taşınması baskının tersine doğuya doğru iki kola ayrılıp, Y-çatal biçimli iki ayrı kırıkta görülmeye başladı. Artçı depremler, ikisi dışında Büyükçekmece-Çatalca kırığında kesiliyor. Kırıklarda diri devingenlik depremciklerle sürüyor. Kaygıyla gelişmeleri izliyorum.