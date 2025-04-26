https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/istanbul-yari-maratonu-27-nisanda-kosulacak-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1095703981.html

İstanbul Yarı Maratonu 27 Nisan’da koşulacak: Bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Yarı Maratonu 27 Nisan’da koşulacak: Bazı yollar trafiğe kapatılacak

Sputnik Türkiye

Spor İstanbul tarafından düzenlenen 20. Uluslararası Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu yarın (27 Nisan Pazar) gerçekleşecek. 18 bin koşucunun... 26.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-26T15:46+0300

2025-04-26T15:46+0300

2025-04-26T15:46+0300

türki̇ye

türkiye

yarı maraton

20. i̇stanbul yarı maratonu

i̇stanbul

sirkeci

fatih

beyoğlu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un organize ettiği 20. Uluslararası Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu, 21K ve 10K kategorilerinde 18 bin kayıtlı koşucuyla yarın (27 Nisan Pazar) düzenlenecek. Etkinlik nedeniyle Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde maraton güzergâhını oluşturan yollar, sabah erken saatlerden itibaren trafiğe kapatılacak.Trafik kısıtlamaları ve açılış saatleriToplu taşımada değişikliklerTrafiğe kapatılacak yollar:YENİKAPI/KUMKAPI/SARAYBURNU/CANKURTARAN/SİRKECİ/AHIRKAPI: Kennedy CaddesiÇATLADIKAPI: Ferruh Kayha Sokak,GALATA KÖPRÜSÜ: Galata KöprüsüKARAKÖY: Kemeraltı CaddesiEMİNÖNÜ/UNKAPANI: Ragıp Gümüşpala CaddesiCİBALİ/BALAT: Abdülezelpaşa CaddesiCİBALİ: Atatürk KöprüsüBALAT/AYVANSARAY: Ayvansaray CaddesiAYVANSARAY: Savaklar Caddesi, Ayvansaray Kavşağı, Ayvansaray Kuyusu Sokağı, Çember Sokak, Çınçınlı Çeşmesi Sokak, Ferruh Kayha Sokak, Balat Kapısı Sokak, Çiçekli Bostan SokakBALAT: Mürselaşa Caddesi, Akçin Sokak, Yıldırım Caddesi, Dr. Sadık, Ahmet Caddesi, Miralay Nazım Bey Caddesi, Ayakapı Caddesi, Şerefiye Sokak, Seferikoz SokağıCİBALİ: Kadir Has Caddesi, Kadir Has Kavşağı, Atatürk Bulvarı BağlantısıUNKAPANI: Yavuz Sinan Camii SokakKÜÇÜKPAZAR: Yeni Hayat Sokak, Kazancılar Caddesi, Küçükpazar CaddesiEMİNÖNÜ: Kıble Çeşme Caddesi, Ord. Prof Dr Cemil Birsel Caddesi, Çanakçılar Sokak, Mahkeme Sokak, Asmaaltı Caddesi, Kalçin Sokak,SİRKECİ: Arpacılar Caddesi, Yalı Köşkü Caddesii, Ankara Caddesi, Sirkeci İstasyon Caddesi,SARAYBURNU: Gülhane Parkı Sahil GirişiCANKURTARAN: Ahırkapı CaddesiAHIRKAPI: Kalyon Otel RestorantKUMKAPI: Aksaka Sokağı, Avrasya Tüneli “U” Dönüşü, Şair Sermet Sokak, Kumluk Sokak, Çap Ariz SokakYENİKAPI: Yenikapı Sapağı, Namık Kemal Caddesi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/ankaralilar-dikkat-hangi-yollar-bugun-trafige-kapali-1095603240.html

türki̇ye

i̇stanbul

sirkeci

fatih

beyoğlu

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türkiye, yarı maraton, 20. i̇stanbul yarı maratonu, i̇stanbul, sirkeci, fatih, beyoğlu