https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/istanbul-yari-maratonu-27-nisanda-kosulacak-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1095703981.html
İstanbul Yarı Maratonu 27 Nisan’da koşulacak: Bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul Yarı Maratonu 27 Nisan’da koşulacak: Bazı yollar trafiğe kapatılacak
Sputnik Türkiye
Spor İstanbul tarafından düzenlenen 20. Uluslararası Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu yarın (27 Nisan Pazar) gerçekleşecek. 18 bin koşucunun... 26.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-26T15:46+0300
2025-04-26T15:46+0300
2025-04-26T15:46+0300
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türkiye
yarı maraton
20. i̇stanbul yarı maratonu
i̇stanbul
sirkeci
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un organize ettiği 20. Uluslararası Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu, 21K ve 10K kategorilerinde 18 bin kayıtlı koşucuyla yarın (27 Nisan Pazar) düzenlenecek. Etkinlik nedeniyle Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde maraton güzergâhını oluşturan yollar, sabah erken saatlerden itibaren trafiğe kapatılacak.Trafik kısıtlamaları ve açılış saatleriToplu taşımada değişikliklerTrafiğe kapatılacak yollar:YENİKAPI/KUMKAPI/SARAYBURNU/CANKURTARAN/SİRKECİ/AHIRKAPI: Kennedy CaddesiÇATLADIKAPI: Ferruh Kayha Sokak,GALATA KÖPRÜSÜ: Galata KöprüsüKARAKÖY: Kemeraltı CaddesiEMİNÖNÜ/UNKAPANI: Ragıp Gümüşpala CaddesiCİBALİ/BALAT: Abdülezelpaşa CaddesiCİBALİ: Atatürk KöprüsüBALAT/AYVANSARAY: Ayvansaray CaddesiAYVANSARAY: Savaklar Caddesi, Ayvansaray Kavşağı, Ayvansaray Kuyusu Sokağı, Çember Sokak, Çınçınlı Çeşmesi Sokak, Ferruh Kayha Sokak, Balat Kapısı Sokak, Çiçekli Bostan SokakBALAT: Mürselaşa Caddesi, Akçin Sokak, Yıldırım Caddesi, Dr. Sadık, Ahmet Caddesi, Miralay Nazım Bey Caddesi, Ayakapı Caddesi, Şerefiye Sokak, Seferikoz SokağıCİBALİ: Kadir Has Caddesi, Kadir Has Kavşağı, Atatürk Bulvarı BağlantısıUNKAPANI: Yavuz Sinan Camii SokakKÜÇÜKPAZAR: Yeni Hayat Sokak, Kazancılar Caddesi, Küçükpazar CaddesiEMİNÖNÜ: Kıble Çeşme Caddesi, Ord. Prof Dr Cemil Birsel Caddesi, Çanakçılar Sokak, Mahkeme Sokak, Asmaaltı Caddesi, Kalçin Sokak,SİRKECİ: Arpacılar Caddesi, Yalı Köşkü Caddesii, Ankara Caddesi, Sirkeci İstasyon Caddesi,SARAYBURNU: Gülhane Parkı Sahil GirişiCANKURTARAN: Ahırkapı CaddesiAHIRKAPI: Kalyon Otel RestorantKUMKAPI: Aksaka Sokağı, Avrasya Tüneli “U” Dönüşü, Şair Sermet Sokak, Kumluk Sokak, Çap Ariz SokakYENİKAPI: Yenikapı Sapağı, Namık Kemal Caddesi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/ankaralilar-dikkat-hangi-yollar-bugun-trafige-kapali-1095603240.html
türki̇ye
i̇stanbul
sirkeci
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türkiye, yarı maraton, 20. i̇stanbul yarı maratonu, i̇stanbul, sirkeci, fatih, beyoğlu
türkiye, yarı maraton, 20. i̇stanbul yarı maratonu, i̇stanbul, sirkeci, fatih, beyoğlu
İstanbul Yarı Maratonu 27 Nisan’da koşulacak: Bazı yollar trafiğe kapatılacak
Spor İstanbul tarafından düzenlenen 20. Uluslararası Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu yarın (27 Nisan Pazar) gerçekleşecek. 18 bin koşucunun katılacağı etkinlik nedeniyle Fatih ve Beyoğlu'nda birçok yol 04.30-13.30 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. Toplu taşıma seferlerinde de düzenlemeler yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un organize ettiği 20. Uluslararası Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu, 21K ve 10K kategorilerinde 18 bin kayıtlı koşucuyla yarın (27 Nisan Pazar) düzenlenecek. Etkinlik nedeniyle Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde maraton güzergâhını oluşturan yollar, sabah erken saatlerden itibaren trafiğe kapatılacak.
Trafik kısıtlamaları ve açılış saatleri
Kapalı kalacak saatler:
04.30 – 13.30
Kademeli açılış:
Saat 11.05'ten itibaren Balat
güzergâhından başlayarak yollar araç trafiğine açılacak.
Toplu taşımada değişiklikler
T1 Tramvay Hattı:
07.00-13.30 saatleri arasında Sirkeci-Bağcılar
arasında çalışacak. Kabataş-Sirkeci seferleri yapılmayacak.
İETT otobüsleri:
Anlık sefer değişiklikleri "Otobüsüm Nerede?"
uygulaması takip edilmeli.
Metro ve metrobüs:
Normal seferler devam edecek ancak yoğunluk bekleniyor.
Trafiğe kapatılacak yollar:
YENİKAPI/KUMKAPI/SARAYBURNU/CANKURTARAN/SİRKECİ/AHIRKAPI: Kennedy Caddesi
ÇATLADIKAPI: Ferruh Kayha Sokak,
GALATA KÖPRÜSÜ: Galata Köprüsü
KARAKÖY: Kemeraltı Caddesi
EMİNÖNÜ/UNKAPANI: Ragıp Gümüşpala Caddesi
CİBALİ/BALAT: Abdülezelpaşa Caddesi
BALAT/AYVANSARAY: Ayvansaray Caddesi
AYVANSARAY: Savaklar Caddesi, Ayvansaray Kavşağı, Ayvansaray Kuyusu Sokağı, Çember Sokak, Çınçınlı Çeşmesi Sokak, Ferruh Kayha Sokak, Balat Kapısı Sokak, Çiçekli Bostan Sokak
BALAT: Mürselaşa Caddesi, Akçin Sokak, Yıldırım Caddesi, Dr. Sadık, Ahmet Caddesi, Miralay Nazım Bey Caddesi, Ayakapı Caddesi, Şerefiye Sokak, Seferikoz Sokağı
CİBALİ: Kadir Has Caddesi, Kadir Has Kavşağı, Atatürk Bulvarı Bağlantısı
UNKAPANI: Yavuz Sinan Camii Sokak
KÜÇÜKPAZAR: Yeni Hayat Sokak, Kazancılar Caddesi, Küçükpazar Caddesi
EMİNÖNÜ: Kıble Çeşme Caddesi, Ord. Prof Dr Cemil Birsel Caddesi, Çanakçılar Sokak, Mahkeme Sokak, Asmaaltı Caddesi, Kalçin Sokak,
SİRKECİ: Arpacılar Caddesi, Yalı Köşkü Caddesii, Ankara Caddesi, Sirkeci İstasyon Caddesi,
SARAYBURNU: Gülhane Parkı Sahil Girişi
CANKURTARAN: Ahırkapı Caddesi
AHIRKAPI: Kalyon Otel Restorant
KUMKAPI: Aksaka Sokağı, Avrasya Tüneli “U” Dönüşü, Şair Sermet Sokak, Kumluk Sokak, Çap Ariz Sokak
YENİKAPI: Yenikapı Sapağı, Namık Kemal Caddesi