Ankaralılar dikkat: Hangi yollar bugün trafiğe kapalı?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Mitinge katılan kitle büyük ölçüde CHP’nin doğal tabanından oluşuyor'
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Attila Atasoy: 'Sanki yanlış bir geleceğe ışınlanmış gibi yaşıyorum'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
36 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Doç. Dr. Mehmet Perinçek: 'Avrupa Ukrayna'da kaybeden'
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Doç. Dr. Perinçek: 'Avrupa, Rusya-ABD anlaşmasına köstek oluyor'
19:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
TARİHTE BUGÜN
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndaki yürek burkan detay
07:28
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
SEYİR HALİ
Avukat Serkan Kaya: ‘Atatürk, Montrö’de büyük bir diplomatik ustalık sergiledi’
08:08
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
İnönü'yü anlamak: Bir devlet adamının ardında kalanlar
09:07
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI BAYRAM ÖZEL
Tarihçi Sinan Meydan:‘Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli, 23 Nisan’dır’
12:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ BAYRAM ÖZEL
Türklerde meclis geleneği ve 23 Nisan
17:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
Avukat Serkan Kaya: 'Montrö sadece Türkiye’nin değil, Karadeniz’in güvencesidir'
18:05
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
GÜN ORTASI BAYRAM ÖZEL
Tarihçi Sinan Meydan:‘Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli, 23 Nisan’dır’
19:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
İnönü'yü anlamak: Bir devlet adamının ardında kalanlar
20:05
43 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/ankaralilar-dikkat-hangi-yollar-bugun-trafige-kapali-1095603240.html
Ankaralılar dikkat: Hangi yollar bugün trafiğe kapalı?
Ankaralılar dikkat: Hangi yollar bugün trafiğe kapalı?
Sputnik Türkiye
Ankaralılar dikkat: Hangi yollar bugün trafiğe kapalı?
2025-04-23T09:31+0300
2025-04-23T09:31+0300
türki̇ye
ankara
kapalı yollar
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1e/1094997776_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_a0749dbdbbcf383aa94076894ca2f1c3.jpg
Ankara'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında saat 06.00'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.Ankara'da hangi yollar kapalı?Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında yapılacak etkinlikler nedeniyle bazı yolların araç trafiğine kapalı olacağı belirtildi.Kızılay bugün açık mı?Ankara'da 23 Nisan kutlamaları sebebiyle Meclis'in önünden Kızılay Meydanı'na kadar olan kısım da gerekli görüldüğü takdirde kapanacak.Açıklamada, bugün saat 06.00'dan itibaren ihtiyaç olması halinde trafiğine kapatılacak yollar ve caddeler şöyle sıralandı:Açıklamada ayrıca yukarı belirtilen yollara bağlanan cadde ve sokakların tamamının programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacağı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/kucukler-23-nisanda-atasini-ziyaret-etti-1095602827.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1e/1094997776_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_62a54a088502627d9ca3c501ab1e145e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ankaralılar dikkat: hangi yollar bugün trafiğe kapalı?, ankara kapalı yollar, ankara kızılay açık mı, kızılay bugün açık mı, kızılay trafiğe açık mı, ankara kapalı yollar
ankaralılar dikkat: hangi yollar bugün trafiğe kapalı?, ankara kapalı yollar, ankara kızılay açık mı, kızılay bugün açık mı, kızılay trafiğe açık mı, ankara kapalı yollar

Ankaralılar dikkat: Hangi yollar bugün trafiğe kapalı?

09:31 23.04.2025
© AA / Alperen Baran Metecantrafik polisi
trafik polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
© AA / Alperen Baran Metecan
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sebebiyle her yıl olduğu gibi bu yılda Ankara'da bazı yollar trafiğe kapalı olacak.
Ankara'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında saat 06.00'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara'da hangi yollar kapalı?

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında yapılacak etkinlikler nedeniyle bazı yolların araç trafiğine kapalı olacağı belirtildi.

Kızılay bugün açık mı?

Ankara'da 23 Nisan kutlamaları sebebiyle Meclis'in önünden Kızılay Meydanı'na kadar olan kısım da gerekli görüldüğü takdirde kapanacak.
Açıklamada, bugün saat 06.00'dan itibaren ihtiyaç olması halinde trafiğine kapatılacak yollar ve caddeler şöyle sıralandı:
"GMK Bulvarının, Anıt Caddesinin, Akdeniz Caddesinin, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesinin, Dögol Caddesinin ve Sporpark Caddesinin tamamı, Talatpaşa Bulvarı ile Atatürk Bulvarı ile Ankara Tren Garı Kavşak arasında kalan bölümü, Kazım Karabekir Caddesinin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü, İstanbul Caddesinin Kazım Karabekir Caddesi ile Baruthane Kavşak arasında kalan bölümü, Hipodrom Caddesinin Mevlana Bulvarı ile Ankara Tren Garı Kavşak arasında kalan bölümü, Cumhuriyet Caddesinin Ulus Kavşak ile Ankara Tren Garı Kavşak arasında kalan bölümü, Atatürk Bulvarının 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Havuzlu Sokak arasında kalan bölümü, İsmet İnönü Bulvarının 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşak) ile Atatürk Bulvarı arasında kalan bölümü, Celal Bayar Bulvarına bağlanan ve Celal Bayar Bulvarından açılan varyantların tamamı, Tren Garı Kavşağa bağlanan ve Tren Garı Kavşaktan açılan varyantların tamamı, Ulaştırma Kavşağa bağlanan ve Ulaştırma Kavşaktan açılan varyantların tamamı, İstanbul Caddesinin Baruthane Kavşağına bağlanan yan varyantları ve Baruthane Kavşaktan açılan varyantların tamamı."
Açıklamada ayrıca yukarı belirtilen yollara bağlanan cadde ve sokakların tamamının programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacağı aktarıldı.
Küçükler 23 Nisan'da Atasını ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
TÜRKİYE
Minikler 23 Nisan'da Ata'sını ziyaret etti
09:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала