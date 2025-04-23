https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/ankaralilar-dikkat-hangi-yollar-bugun-trafige-kapali-1095603240.html

Ankaralılar dikkat: Hangi yollar bugün trafiğe kapalı?

Ankaralılar dikkat: Hangi yollar bugün trafiğe kapalı?

Sputnik Türkiye

Ankaralılar dikkat: Hangi yollar bugün trafiğe kapalı?

2025-04-23T09:31+0300

2025-04-23T09:31+0300

2025-04-23T09:31+0300

türki̇ye

ankara

kapalı yollar

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı

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Ankara'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında saat 06.00'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.Ankara'da hangi yollar kapalı?Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında yapılacak etkinlikler nedeniyle bazı yolların araç trafiğine kapalı olacağı belirtildi.Kızılay bugün açık mı?Ankara'da 23 Nisan kutlamaları sebebiyle Meclis'in önünden Kızılay Meydanı'na kadar olan kısım da gerekli görüldüğü takdirde kapanacak.Açıklamada, bugün saat 06.00'dan itibaren ihtiyaç olması halinde trafiğine kapatılacak yollar ve caddeler şöyle sıralandı:Açıklamada ayrıca yukarı belirtilen yollara bağlanan cadde ve sokakların tamamının programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacağı aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/kucukler-23-nisanda-atasini-ziyaret-etti-1095602827.html

türki̇ye

ankara

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