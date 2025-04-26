Rusya ile NATO ittifakı arasında Ukrayna konusunda var olan güç dengesi göz önüne alındığında Ukrayna'nın koşulları gerçekçi değil. Ancak Zelenskiy'e ve Zelenskiy'in gerçeklerden ziyade duygularla hareket eden kendi hükümet destekçilerine güvenen az sayıdaki Ukraynalının itibarını kurtarmak için koşulsuz barıştan bahsetmek aslında koşulsuz teslimiyete çok benziyor.

Hiçbir bilgim olmadığı halde, İran limanındaki son yangın ile Rusya'da bir generalin arabasının altına yerleştirilen el yapımı patlayıcı ile öldürülmesinin aynı savaşın parçası olduğunu düşünüyorum.