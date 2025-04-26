https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/eski-pentagon-analisti-on-kosulsuz-muzakere-aciklamasini-degerlendirdi-zelenskiy-kabul-etmezse-1095710470.html
Eski Pentagon analisti, 'ön koşulsuz müzakere' açıklamasını değerlendirdi: 'Zelenskiy kabul etmezse iktidarda kalamaz'
Eski Pentagon analisti, 'ön koşulsuz müzakere' açıklamasını değerlendirdi: 'Zelenskiy kabul etmezse iktidarda kalamaz'
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanlığı eski analisti Kwiatkowski, Vladimir Putin'in Rusya'nın Ukrayna ile ön koşulsuz müzakereye hazır olduğunu teyit ettiği açıklamasına... 26.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-26T22:05+0300
2025-04-26T22:05+0300
2025-04-26T22:10+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Trump'ın Özel temsilcisi Steve Witkoff ile görüşen Vladimir Putin'in Rusya'nın Ukrayna ile ön koşulsuz müzakereye hazır olduğunu teyit ettiğini söyledi.Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise kısa süre önce Kiev'in Kırım ve Rusya Federasyonu'nun yeni bölgeleri de dahil olmak üzere tüm toprakların iadesi, askeri-sanayi kompleksinin sınırsız gelişimi, NATO'ya ve diğer uluslararası ittifaklara serbest katılım konusunda ısrarcı olduğunu açıklamıştı.ABD Hava Kuvvetleri'nden emekli Yarbay ve ABD Savunma Bakanlığı eski analisti Karen Kwiatkowski söz konusu süreci Sputnik'e değerlendirdi.Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından kısa süre önce özetlenen koşullarını değerlendiren ve Moskova'nın Kiev'inkinden farklı olan yaklaşımına ilişkin konuşan Kwiatkowski şu cümleleri kaydetti:‘Zelenskiy kabul etmediği takdirde iktidarda kalamaz’Özel Askeri Operasyon'un belirlenen hedeflerinin çoğuna ulaşıldığının altını çizen Kwiatkowski, açıklamasını şu cümleler ile sürdürdü:Rusya'nın önerdiği ön koşulsuz görüşme fikrinin akıllıca olduğunun altını çizen Kwiatkowski, bu fikrin Zelenskiy'in de benzer şekilde öne çıkmasını zorunlu kıldığını vurguladı. Zelenskiy'in bunu yapmaması halinde iktidarda kalamayacağını ve giderek daha da zayıf bir figüre dönüşeceğini dile getiren Kwiatkowski, Zelenskiy'in barışla ilgilenmiyor gibi göründüğünü dile getirdi.Böyle devam etmesi halinde istihbarat desteği de dahil olmak üzere ABD'nin Ukrayna'ya yardımının tamamen kesileceğini vurgulayan Kwiatkowski, "Zelenskiy bunun farkında ama siyasi olarak mengeneye sıkışmış durumda. Zira koşulsuz bir barış görüşmesi fikrine doğrudan katılmamak, Ukrayna için barış şansını sabote etmek demektir" dedi.Kwiatkowski açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yaptığı görüşmede Rusya'nın Ukrayna ile ön koşulsuz müzakerelere hazır olduğunu teyit etmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere bu konuda bilgi vererek, Putin'in bunu daha önce birden fazla kez söylediğini hatırlatmıştı.Ancak Ukrayna ise tüm faaliyetleri ile çatışmaya diplomatik bir çözüm için hazır olmadığını ortaya koyuyor. Rusya ile müzakerelerin başlaması için sürekli koşullar 'dikte' eden Kiev rejimi, dahası Batı'nın yardımına güvenerek askeri operasyonların devam edeceğine dair umutlar taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/kremlin-putin-kiev-ile-on-kosulsuz-gorusmelere-hazir-oldugunu-yineledi-1095706117.html
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abd, steve witkoff, karen kwiatkowski, abd, rusya, ukrayna, ukrayna dışişleri bakanlığı, nato
abd, steve witkoff, karen kwiatkowski, abd, rusya, ukrayna, ukrayna dışişleri bakanlığı, nato
Eski Pentagon analisti, 'ön koşulsuz müzakere' açıklamasını değerlendirdi: 'Zelenskiy kabul etmezse iktidarda kalamaz'
22:05 26.04.2025 (güncellendi: 22:10 26.04.2025)
ABD Savunma Bakanlığı eski analisti Kwiatkowski, Vladimir Putin'in Rusya'nın Ukrayna ile ön koşulsuz müzakereye hazır olduğunu teyit ettiği açıklamasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, bunun çok akıllıca bir teklif olduğunu belirterek Zelenskiy'in de aynı yaklaşımı sergilememesi halinde iktidarda kalamayacağını vurguladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Trump'ın Özel temsilcisi Steve Witkoff ile görüşen Vladimir Putin'in Rusya'nın Ukrayna ile ön koşulsuz müzakereye hazır olduğunu teyit ettiğini söyledi.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise kısa süre önce Kiev'in Kırım ve Rusya Federasyonu'nun yeni bölgeleri de dahil olmak üzere tüm toprakların iadesi, askeri-sanayi kompleksinin sınırsız gelişimi, NATO'ya ve diğer uluslararası ittifaklara serbest katılım konusunda ısrarcı olduğunu açıklamıştı.
ABD Hava Kuvvetleri'nden emekli Yarbay ve ABD Savunma Bakanlığı eski analisti Karen Kwiatkowski söz konusu süreci Sputnik'e değerlendirdi.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından kısa süre önce özetlenen koşullarını değerlendiren ve Moskova'nın Kiev'inkinden farklı olan yaklaşımına ilişkin konuşan Kwiatkowski şu cümleleri kaydetti:
Moskova'nın yaklaşımı Kiev'den farklı olarak kontrollü ve güvenilir bir askeri kapasiteye sahip olmasından geliyor. Rusya sahada kazanıyor ve savaş yaklaşımı Sun Tzu'dan Clausewitz'e kadar savaşın ebedi kuralları tarafından belirleniyor. Rusya bu temelde kazandığı çatışmayı sonsuza kadar sürdürebilir.
‘Zelenskiy kabul etmediği takdirde iktidarda kalamaz’
Özel Askeri Operasyon'un belirlenen hedeflerinin çoğuna ulaşıldığının altını çizen Kwiatkowski, açıklamasını şu cümleler ile sürdürdü:
Putin Rusya'nın deneyimli ve meşru bir lideridir. Ülkesini hem ekonomik hem de güvenlik açısından aktif bir şekilde yönetiyor. Etrafı rasyonel ve vatansever insanlarla çevrili. Zelenskiy ise makamını bir diktatörlüğe dönüştürdü ve çatışma döneminde de popülaritesi düştü. En yakın danışmanları da vatansever devlet adamlarından ziyade gözü dönmüş dolandırıcılar...
Rusya'nın önerdiği ön koşulsuz görüşme fikrinin akıllıca olduğunun altını çizen Kwiatkowski, bu fikrin Zelenskiy'in de benzer şekilde öne çıkmasını zorunlu kıldığını vurguladı. Zelenskiy'in bunu yapmaması halinde iktidarda kalamayacağını ve giderek daha da zayıf bir figüre dönüşeceğini dile getiren Kwiatkowski, Zelenskiy'in barışla ilgilenmiyor gibi göründüğünü dile getirdi.
Böyle devam etmesi halinde istihbarat desteği de dahil olmak üzere ABD'nin Ukrayna'ya yardımının tamamen kesileceğini vurgulayan Kwiatkowski, "Zelenskiy bunun farkında ama siyasi olarak mengeneye sıkışmış durumda. Zira koşulsuz bir barış görüşmesi fikrine doğrudan katılmamak, Ukrayna için barış şansını sabote etmek demektir" dedi.
Kwiatkowski açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:
Rusya ile NATO ittifakı arasında Ukrayna konusunda var olan güç dengesi göz önüne alındığında Ukrayna'nın koşulları gerçekçi değil. Ancak Zelenskiy'e ve Zelenskiy'in gerçeklerden ziyade duygularla hareket eden kendi hükümet destekçilerine güvenen az sayıdaki Ukraynalının itibarını kurtarmak için koşulsuz barıştan bahsetmek aslında koşulsuz teslimiyete çok benziyor.
Hiçbir bilgim olmadığı halde, İran limanındaki son yangın ile Rusya'da bir generalin arabasının altına yerleştirilen el yapımı patlayıcı ile öldürülmesinin aynı savaşın parçası olduğunu düşünüyorum.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yaptığı görüşmede Rusya'nın Ukrayna ile ön koşulsuz müzakerelere hazır olduğunu teyit etmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere bu konuda bilgi vererek, Putin'in bunu daha önce birden fazla kez söylediğini hatırlatmıştı.
Ancak Ukrayna ise tüm faaliyetleri ile çatışmaya diplomatik bir çözüm için hazır olmadığını ortaya koyuyor. Rusya ile müzakerelerin başlaması için sürekli koşullar 'dikte' eden Kiev rejimi, dahası Batı'nın yardımına güvenerek askeri operasyonların devam edeceğine dair umutlar taşıyor.