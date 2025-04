Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov , ABD Başkanı Trump 'ın Özel temsilcisi Steve Witkoff ile görüşen Vladimir Putin 'in Rusya'nın Ukrayna ile ön koşulsuz müzakereye hazır olduğunu teyit ettiğini söyledi.

Rusya'nın önerdiği ön koşulsuz görüşme fikrinin akıllıca olduğunun altını çizen Kwiatkowski, bu fikrin Zelenskiy'in de benzer şekilde öne çıkmasını zorunlu kıldığını vurguladı. Zelenskiy'in bunu yapmaması halinde iktidarda kalamayacağını ve giderek daha da zayıf bir figüre dönüşeceğini dile getiren Kwiatkowski, Zelenskiy'in barışla ilgilenmiyor gibi göründüğünü dile getirdi.