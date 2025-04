https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/eski-abdli-albay-kievin-hayalperest-baris-sartlarini-degerlendirdi-kaybeden-taraf-sart-dikte-edemez-1095709678.html

Eski ABD'li Albay, Kiev'in 'hayalperest' barış şartlarını değerlendirdi: 'Kaybeden taraf şart dikte edemez'

Emekli ABD'li Albay ve deneyimli uluslararası danışman Earl Rasmussen Sputnik'e yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Avrupa destekli barış şartlarının 'sabotaj'... 26.04.2025, Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Trump'ın Özel temsilcisi Steve Witkoff ile görüşen Vladimir Putin'in Rusya'nın Ukrayna ile ön koşulsuz müzakereye hazır olduğunu teyit ettiğini söyledi.Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise kısa süre önce Kiev'in Kırım ve Rusya Federasyonu'nun yeni bölgeleri de dahil olmak üzere tüm toprakların iadesi, askeri-sanayi kompleksinin sınırsız gelişimi, NATO'ya ve diğer uluslararası ittifaklara serbest katılım konusunda ısrarcı olduğunu açıklamıştı.ABD Ordusunda 20 yıldan fazla görev yapmış emekli bir Albay ve Uluslararası Danışman Earl Rasmussen söz konusu süreci Sputnik'e değerlendirdi.Sputnik muhabirinin, "Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından kısa süre önce özetlenen koşullar göz önüne alındığında Moskova'nın yaklaşımı Kiev'inkinden ne kadar farklı?" sorusuna yanıt veren Rasmussen, şu cümleleri kaydetti:Ukrayna'nın Avrupa'nın önerisiyle şart 'dikte' etmeye çalıştığını vurgulayan Rasmussen, bunun gerçekleşmeyeceğini; öyle ki böyle bir teklifi tartışmanın bile 'zaman kaybı' olduğunu dile getirdi.'Kiev ve Avrupa'nın tüm çabaları her türlü barış anlaşmasını sabote etmeye yönelik'Kiev tarafından öne sürülen koşulların barış görüşmelerinin sabote edilmesi olarak adlandıran Rasmussen, "Bence Kiev ve Avrupa'nın tüm çabaları her türlü barış anlaşmasını sabote etmeye yönelik" cümlesinin altını çizdi.Söz konusu bu çabaların temel olarak çatışmanın öngörülebilir gelecekte de devam etmesine yönelik olduğunu vurgulayan Rasmussen, konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:Kiev'in sürekli ABD'ye atıfta bulunduğunu dile getiren Rasmussen, ABD'nin güvenlik garantileri sağlamayacağını dile getirerek, "ABD'nin önerisine bakarsanız güvenlik garantileri içermediğini görürsünüz ama Kiev'in önerisinde ABD'nin güvenlik garantileri var. Sanırım bunu Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere etmediler. Keith Kellogg gerçekten de yönetim adına konuşmuyor" cümlesinin altını çizdi.Rasmussen açıklamasını, "Washington'un belirlediği ve Steven Witkoff'un da Moskova ile görüştüğü öneri, her ne kadar bu konuda biraz daha hareket edilmesi ve daha fazla müzakere yapılması gerektiğini düşünsem de en azından bir çerçeve sağlamaktadır" cümleleriyle tamamladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Özel Temsilcisi Stephen Witkoff ile yaptığı görüşmede Rusya'nın Ukrayna ile ön koşulsuz müzakerelere hazır olduğunu teyit etmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere bu konuda bilgi vererek, Putin'in bunu daha önce birden fazla kez söylediğini hatırlatmıştı.Ancak Ukrayna ise tüm faaliyetleri ile çatışmaya diplomatik bir çözüm için hazır olmadığını ortaya koyuyor. Rusya ile müzakerelerin başlaması için sürekli koşullar 'dikte' eden Kiev rejimi, dahası Batı'nın yardımına güvenerek askeri operasyonların devam edeceğine dair umutlar taşıyor.

