https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/eski-abdli-albay-kievin-hayalperest-baris-sartlarini-degerlendirdi-kaybeden-taraf-sart-dikte-edemez-1095709678.html
Eski ABD'li Albay, Kiev'in 'hayalperest' barış şartlarını değerlendirdi: 'Kaybeden taraf şart dikte edemez'
Eski ABD'li Albay, Kiev'in 'hayalperest' barış şartlarını değerlendirdi: 'Kaybeden taraf şart dikte edemez'
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Emekli ABD'li Albay ve deneyimli uluslararası danışman Earl Rasmussen Sputnik'e yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Avrupa destekli barış şartlarının 'sabotaj'... 26.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-26T20:46+0300
2025-04-26T20:46+0300
2025-04-26T20:58+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Trump'ın Özel temsilcisi Steve Witkoff ile görüşen Vladimir Putin'in Rusya'nın Ukrayna ile ön koşulsuz müzakereye hazır olduğunu teyit ettiğini söyledi.Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise kısa süre önce Kiev'in Kırım ve Rusya Federasyonu'nun yeni bölgeleri de dahil olmak üzere tüm toprakların iadesi, askeri-sanayi kompleksinin sınırsız gelişimi, NATO'ya ve diğer uluslararası ittifaklara serbest katılım konusunda ısrarcı olduğunu açıklamıştı.ABD Ordusunda 20 yıldan fazla görev yapmış emekli bir Albay ve Uluslararası Danışman Earl Rasmussen söz konusu süreci Sputnik'e değerlendirdi.Sputnik muhabirinin, "Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından kısa süre önce özetlenen koşullar göz önüne alındığında Moskova'nın yaklaşımı Kiev'inkinden ne kadar farklı?" sorusuna yanıt veren Rasmussen, şu cümleleri kaydetti:Ukrayna'nın Avrupa'nın önerisiyle şart 'dikte' etmeye çalıştığını vurgulayan Rasmussen, bunun gerçekleşmeyeceğini; öyle ki böyle bir teklifi tartışmanın bile 'zaman kaybı' olduğunu dile getirdi.'Kiev ve Avrupa'nın tüm çabaları her türlü barış anlaşmasını sabote etmeye yönelik'Kiev tarafından öne sürülen koşulların barış görüşmelerinin sabote edilmesi olarak adlandıran Rasmussen, "Bence Kiev ve Avrupa'nın tüm çabaları her türlü barış anlaşmasını sabote etmeye yönelik" cümlesinin altını çizdi.Söz konusu bu çabaların temel olarak çatışmanın öngörülebilir gelecekte de devam etmesine yönelik olduğunu vurgulayan Rasmussen, konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:Kiev'in sürekli ABD'ye atıfta bulunduğunu dile getiren Rasmussen, ABD'nin güvenlik garantileri sağlamayacağını dile getirerek, "ABD'nin önerisine bakarsanız güvenlik garantileri içermediğini görürsünüz ama Kiev'in önerisinde ABD'nin güvenlik garantileri var. Sanırım bunu Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere etmediler. Keith Kellogg gerçekten de yönetim adına konuşmuyor" cümlesinin altını çizdi.Rasmussen açıklamasını, "Washington'un belirlediği ve Steven Witkoff'un da Moskova ile görüştüğü öneri, her ne kadar bu konuda biraz daha hareket edilmesi ve daha fazla müzakere yapılması gerektiğini düşünsem de en azından bir çerçeve sağlamaktadır" cümleleriyle tamamladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Özel Temsilcisi Stephen Witkoff ile yaptığı görüşmede Rusya'nın Ukrayna ile ön koşulsuz müzakerelere hazır olduğunu teyit etmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere bu konuda bilgi vererek, Putin'in bunu daha önce birden fazla kez söylediğini hatırlatmıştı.Ancak Ukrayna ise tüm faaliyetleri ile çatışmaya diplomatik bir çözüm için hazır olmadığını ortaya koyuyor. Rusya ile müzakerelerin başlaması için sürekli koşullar 'dikte' eden Kiev rejimi, dahası Batı'nın yardımına güvenerek askeri operasyonların devam edeceğine dair umutlar taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/kremlin-putin-kiev-ile-on-kosulsuz-gorusmelere-hazir-oldugunu-yineledi-1095706117.html
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abd, steve witkoff, earl rasmussen, kiev, abd, rusya, ukrayna dışişleri bakanlığı, sputnik, nato, kremlin, vladimir putin
Eski ABD'li Albay, Kiev'in 'hayalperest' barış şartlarını değerlendirdi: 'Kaybeden taraf şart dikte edemez'
20:46 26.04.2025 (güncellendi: 20:58 26.04.2025)
Emekli ABD'li Albay ve deneyimli uluslararası danışman Earl Rasmussen Sputnik'e yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Avrupa destekli barış şartlarının 'sabotaj' koktuğunu ve 'öngörülebilir gelecekte çatışmayı sürdürmeye yönelik' olduğunu vurguladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Trump'ın Özel temsilcisi Steve Witkoff ile görüşen Vladimir Putin'in Rusya'nın Ukrayna ile ön koşulsuz müzakereye hazır olduğunu teyit ettiğini söyledi.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise kısa süre önce Kiev'in Kırım ve Rusya Federasyonu'nun yeni bölgeleri de dahil olmak üzere tüm toprakların iadesi, askeri-sanayi kompleksinin sınırsız gelişimi, NATO'ya ve diğer uluslararası ittifaklara serbest katılım konusunda ısrarcı olduğunu açıklamıştı.
ABD Ordusunda 20 yıldan fazla görev yapmış emekli bir Albay ve Uluslararası Danışman Earl Rasmussen söz konusu süreci Sputnik'e değerlendirdi.
Sputnik muhabirinin, "Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından kısa süre önce özetlenen koşullar göz önüne alındığında Moskova'nın yaklaşımı Kiev'inkinden ne kadar farklı?" sorusuna yanıt veren Rasmussen, şu cümleleri kaydetti:
Avrupalılar tarafından da desteklenen Ukrayna'nın önerisi tamamen hayal ürünü ve farklı bir dünyada geçiyor. Esasen bu bir barış önerisi değil. Zira Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Almanya'ya sunduğumuz teklife benziyor. Öyle ki bu teklif, Rusya'nın kayıtsız şartsız teslim olması anlamına geliyor ve bu tamamen gerçek dışıdır. Rusya bunu aklından bile geçirmemelidir. Genellikle kaybeden taraf şartları dikte edemez.
Ukrayna'nın Avrupa'nın önerisiyle şart 'dikte' etmeye çalıştığını vurgulayan Rasmussen, bunun gerçekleşmeyeceğini; öyle ki böyle bir teklifi tartışmanın bile 'zaman kaybı' olduğunu dile getirdi.
'Kiev ve Avrupa'nın tüm çabaları her türlü barış anlaşmasını sabote etmeye yönelik'
Kiev tarafından öne sürülen koşulların barış görüşmelerinin sabote edilmesi olarak adlandıran Rasmussen, "Bence Kiev ve Avrupa'nın tüm çabaları her türlü barış anlaşmasını sabote etmeye yönelik" cümlesinin altını çizdi.
Söz konusu bu çabaların temel olarak çatışmanın öngörülebilir gelecekte de devam etmesine yönelik olduğunu vurgulayan Rasmussen, konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
Mesele şu ki, ABD'nin katılımı olmadan -ABD'nin buna katılmayacağına dair birkaç atıf olduğunu da fark ettim- Kiev ordusu önümüzdeki birkaç ay, muhtemelen en fazla bir yıl içerisinde tamamen çökecektir. Yani bana en fazla altı 6 diyebilirim.
Kiev'in sürekli ABD'ye atıfta bulunduğunu dile getiren Rasmussen, ABD'nin güvenlik garantileri sağlamayacağını dile getirerek, "ABD'nin önerisine bakarsanız güvenlik garantileri içermediğini görürsünüz ama Kiev'in önerisinde ABD'nin güvenlik garantileri var. Sanırım bunu Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere etmediler. Keith Kellogg gerçekten de yönetim adına konuşmuyor" cümlesinin altını çizdi.
Rasmussen açıklamasını, "Washington'un belirlediği ve Steven Witkoff'un da Moskova ile görüştüğü öneri, her ne kadar bu konuda biraz daha hareket edilmesi ve daha fazla müzakere yapılması gerektiğini düşünsem de en azından bir çerçeve sağlamaktadır" cümleleriyle tamamladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Özel Temsilcisi Stephen Witkoff ile yaptığı görüşmede Rusya'nın Ukrayna ile ön koşulsuz müzakerelere hazır olduğunu teyit etmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere bu konuda bilgi vererek, Putin'in bunu daha önce birden fazla kez söylediğini hatırlatmıştı.
Ancak Ukrayna ise tüm faaliyetleri ile çatışmaya diplomatik bir çözüm için hazır olmadığını ortaya koyuyor. Rusya ile müzakerelerin başlaması için sürekli koşullar 'dikte' eden Kiev rejimi, dahası Batı'nın yardımına güvenerek askeri operasyonların devam edeceğine dair umutlar taşıyor.