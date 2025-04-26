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1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de metro ve raylı sistem hatları ücretsiz olacak
1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de metro ve raylı sistem hatları ücretsiz olacak
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de metro... 26.04.2025, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda üç büyük şehir Ankara, İstanbul ve İzmir'de metro ve raylı sistem hatları ücretsiz olacakKarar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerini kapsayacak.
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türkiye, ankara, i̇stanbul, i̇zmir, başkentray, i̇zban, marmaray

1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de metro ve raylı sistem hatları ücretsiz olacak

01:16 26.04.2025
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Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de metro ve raylı sistem hatları ücretsiz olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda üç büyük şehir Ankara, İstanbul ve İzmir'de metro ve raylı sistem hatları ücretsiz olacak
Karar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerini kapsayacak.
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