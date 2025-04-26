Prof. Dr. Naci Görür 7 üzeri depremin şartlarını verdi: 'Marmara kırılmak zorundadır, kendimizi aldatmayalım'
00:56 26.04.2025 (güncellendi: 00:58 26.04.2025)
© Fotoğraf : Kafa TVNaci Görür
© Fotoğraf : Kafa TV
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Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, merkez üssü Silivri olan 6.2'lik depremin ardından yaptığı açıklamalarda, büyük depremi beklediğini ifade ederek, "Bunun karşısında görüş varsa gelsin koysun önüme verileri. Uluslararası yüksek dergilerden geçmiş olmalı ki, şapka çıkartayım. Bilimsel bir konuda görüş serdetmek böyle olmaz" dedi.
Prof. Dr. Naci Görür, Habertürk canlı yayınında İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
'Marmara kırılmak zorundadır, kendimizi aldatmayalım'
Görür, 99 depremine dikkati çekerek, Marmara'daki fayın kırılmak zorunda olduğunu şu şekilde aktardı:
1999'da Marmaray'a dikkat diyen biziz. 1999 depremi olduğu zaman Marmara'nın altı yüklendi dedik. Marmara'da açığa çıkan enerji Marmara'yı yükledi. 1912'de Şarköy depremi Marmara'nın altını yükledi. Bir tarafta Şarköy bir tarafta Kocaeli. İkisinin ortasında Marmara var, deprem var. Mutlak boşluk muhakkak dolar. Bunu rahatlıkla diyebiliyoruz. Marmara kırılmak zorundadır. Kendimizi aldatmayalım. İnsanım ölmesin istiyorum. Bilimsel doğruları söylemek zorundayız. Bunun karşısında görüş varsa gelsin koysun önüme verileri. Uluslararası yüksek dergilerden geçmiş olmalı ki, şapka çıkartayım. Bilimsel bir konuda görüş serdetmek böyle olmaz. Uluslararası ölçütü var.
'Bu kırılırsa en az 7.2 deprem üretir'
Konuşmasında Görür, büyüklüğü 'nin üzerinde deprem olması için ne gibi fay hareketlerinin olması gerektiğini şu şekilde açıkladı:
Marmara'nın kuzey kolu, Kuzey Anadolu'nun kuzey kolu 160 kilometre. Biri Adalar'ın güneyinden geçen 65 kilometre Adalar fayı. Bu kırılırsa 6'lar mertebesinde deprem üretir. Kumburgaz kolu 75 kilometre. Yeşilköy ile Silivri açıklarına kadar uzanıyor. Bu kırılırsa en az 7.2 deprem üretir. Adalar kolu ile bu kol birleşirse o zaman 7,5 deprem beklenir. Tekirdağ fayı kırılmış dedik. Denizaltı resimledi, videolar çekti. Çok kırık taze duruyor. Daha yeni kırılmış alan gibi duruyor. 1776 yılında kırılmış olsaydı üzeri kapanır, belli ölçüde deforme olurdu. Bu 1912 Şarköy depreminde kırılmış dedik.