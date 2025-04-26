https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/prof-dr-naci-gorur-7-uzeri-depremin-sartlarini-verdi-marmara-kirilmak-zorundadir-kendimizi-1095698158.html

Prof. Dr. Naci Görür 7 üzeri depremin şartlarını verdi: 'Marmara kırılmak zorundadır, kendimizi aldatmayalım'

Prof. Dr. Naci Görür 7 üzeri depremin şartlarını verdi: 'Marmara kırılmak zorundadır, kendimizi aldatmayalım'

Sputnik Türkiye

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, merkez üssü Silivri olan 6.2'lik depremin ardından yaptığı açıklamalarda, büyük depremi beklediğini ifade ederek, "Bunun... 26.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-26T00:56+0300

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türki̇ye

türkiye

naci görür

silivri

şarköy

adalar

deprem

i̇stanbul

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olası istanbul depremi

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Prof. Dr. Naci Görür, Habertürk canlı yayınında İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.'Marmara kırılmak zorundadır, kendimizi aldatmayalım'Görür, 99 depremine dikkati çekerek, Marmara'daki fayın kırılmak zorunda olduğunu şu şekilde aktardı:'Bu kırılırsa en az 7.2 deprem üretir'Konuşmasında Görür, büyüklüğü 'nin üzerinde deprem olması için ne gibi fay hareketlerinin olması gerektiğini şu şekilde açıkladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/prof-dr-cenk-yaltirak-1745te-kirildigini-dusundugumuz-fayda-dizilmeler-var-1095697282.html

türki̇ye

silivri

şarköy

adalar

i̇stanbul

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