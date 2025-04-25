https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/uefa-genclik-liginde-tarihi-zafer-trabzonspor-u19-finale-cikti-1095691533.html
UEFA Gençlik Ligi’nde tarihi zafer: Trabzonspor U19 finale çıktı
UEFA Gençlik Ligi’nde tarihi zafer: Trabzonspor U19 finale çıktı
Sputnik Türkiye
Trabzonspor U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Salzburg’u 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Bu tarihi başarıyla bordo-mavili gençler, Avrupa’da... 25.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-25T17:21+0300
2025-04-25T17:21+0300
2025-04-25T17:21+0300
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Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Salzburg’u 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.Organizasyonda daha önce Inter, Juventus ve Atalanta gibi rakiplerini eleyerek dikkat çeken Bordo-mavili gençler, Salzburg'u da 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Trabzonspor’a galibiyeti getiren goller Yiğit Kemal ve Boran Başkan’dan geldi.UEFA Gençlik Ligi’nde Play-Off’a kalan ve yarı finale yükselen tek Türk takımı olan Trabzonspor U19, bu tarihi başarıyla adını Avrupa futbolunun zirvesine yazdırmaya bir adım daha yaklaştı. Finaldeki rakibinin ise AZ Alkmaar - Barcelona karşılaşmasının ardından belli olacağı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/turk-futbolunun-sampiyonlar-ligi-kabusu-2-milyar-euro-harcandi-1-galibiyet-alindi-1094676688.html
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UEFA Gençlik Ligi’nde tarihi zafer: Trabzonspor U19 finale çıktı
Trabzonspor U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Salzburg’u 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Bu tarihi başarıyla bordo-mavili gençler, Avrupa’da adını zirveye yazdırmaya bir adım daha yaklaştı. Finalde Trabzonspor, AZ Alkmaar ile Barcelona arasındaki karşılaşmanın galibiyle karşılaşacak.
Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Salzburg’u 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.
Organizasyonda daha önce Inter, Juventus ve Atalanta gibi rakiplerini eleyerek dikkat çeken Bordo-mavili gençler, Salzburg'u da 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Trabzonspor’a galibiyeti getiren goller Yiğit Kemal ve Boran Başkan’dan geldi.
UEFA Gençlik Ligi’nde Play-Off’a kalan ve yarı finale yükselen tek Türk takımı olan Trabzonspor U19, bu tarihi başarıyla adını Avrupa futbolunun zirvesine yazdırmaya bir adım daha yaklaştı. Finaldeki rakibinin ise AZ Alkmaar - Barcelona karşılaşmasının ardından belli olacağı açıklandı.