https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/uefa-genclik-liginde-tarihi-zafer-trabzonspor-u19-finale-cikti-1095691533.html

UEFA Gençlik Ligi’nde tarihi zafer: Trabzonspor U19 finale çıktı

UEFA Gençlik Ligi’nde tarihi zafer: Trabzonspor U19 finale çıktı

Sputnik Türkiye

Trabzonspor U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Salzburg’u 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Bu tarihi başarıyla bordo-mavili gençler, Avrupa’da... 25.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-25T17:21+0300

2025-04-25T17:21+0300

2025-04-25T17:21+0300

spor

uefa

uefa avrupa ligi

uefa şampiyonlar ligi

uefa uluslar ligi

gençlik

gençlik ve spor bakanlığı

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

maç

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095691349_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_af405cb46a63ea44273f0228c4924d6e.jpg

Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Salzburg’u 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.Organizasyonda daha önce Inter, Juventus ve Atalanta gibi rakiplerini eleyerek dikkat çeken Bordo-mavili gençler, Salzburg'u da 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Trabzonspor’a galibiyeti getiren goller Yiğit Kemal ve Boran Başkan’dan geldi.UEFA Gençlik Ligi’nde Play-Off’a kalan ve yarı finale yükselen tek Türk takımı olan Trabzonspor U19, bu tarihi başarıyla adını Avrupa futbolunun zirvesine yazdırmaya bir adım daha yaklaştı. Finaldeki rakibinin ise AZ Alkmaar - Barcelona karşılaşmasının ardından belli olacağı açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/turk-futbolunun-sampiyonlar-ligi-kabusu-2-milyar-euro-harcandi-1-galibiyet-alindi-1094676688.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uefa, uefa avrupa ligi, uefa şampiyonlar ligi, uefa uluslar ligi, gençlik, gençlik ve spor bakanlığı, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), maç, tarihi maç, maç yayını