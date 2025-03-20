https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/turk-futbolunun-sampiyonlar-ligi-kabusu-2-milyar-euro-harcandi-1-galibiyet-alindi-1094676688.html
Türk futbolunun Şampiyonlar Ligi kabusu: 2 milyar euro harcandı, 1 galibiyet alındı
Türk futbolunun Şampiyonlar Ligi kabusu: 2 milyar euro harcandı, 1 galibiyet alındı
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, son 6 sezonda Şampiyonlar Ligi’nde yalnızca 1 galibiyet alabildi. Buna karşılık 2,12 milyar euro harcayan... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T07:31+0300
2025-03-20T07:31+0300
2025-03-20T07:31+0300
spor
galatasaray
manchester
okan buruk
kopenhag
fenerbahçe
beşiktaş
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Türk futbolunun dört büyük kulübü Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, 2019-2020 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi’nde büyük başarısızlık yaşadı. Kulüpler, toplamda 2,12 milyar euro (güncel kurla 85 milyar TL) harcarken, yalnızca 1 galibiyet almayı başardı.Bu süreçte 376 futbolcu transfer eden ve 26 teknik direktör değiştiren kulüpler, Avrupa’nın zirvesinde adeta silik bir performans sergiledi.En fazla transferi Trabzonspor yaptıSon 6 sezonda 376 oyuncu transfer edildi. Kulüplerin transfer rakamları şöyle:🔹 Trabzonspor: 105 oyuncu🔹 Fenerbahçe: 100 oyuncu🔹 Galatasaray: 92 oyuncu🔹 Beşiktaş: 79 oyuncuBu dönemde antrenör değişiklikleri de dikkat çekti. Dört büyükler, 23 farklı teknik adamla toplam 26 kez teknik direktör değişikliğine gitti. En fazla değişimi Beşiktaş ve Trabzonspor (8’er), Fenerbahçe (7), Galatasaray (3) yaptı.Şampiyonlar Ligi’nde Okan Buruk farkıSon 6 sezonda Türk takımları, Şampiyonlar Ligi’nde yalnızca 2 galibiyet alabildi. Bu galibiyetlerin ikisi de Okan Buruk yönetimindeki takımlardan geldi:🏆 Başakşehir (2020-21): Manchester United’ı 2-1 yendi.🏆 Galatasaray (2023-24): Manchester United’ı deplasmanda 3-2 mağlup etti.Dört büyükler arasında Galatasaray dışındaki takımlar Şampiyonlar Ligi gruplarında hiç galibiyet alamadı.En çok harcamayı Galatasaray yaptıKulüplerin bonservis ve futbolcu-antrenör hak edişleri için yaptığı harcamalar şöyle:💰 Galatasaray: 640,3 milyon euro💰 Fenerbahçe: 621,5 milyon euro💰 Beşiktaş: 473,9 milyon euro💰 Trabzonspor: 389 milyon euroBuna rağmen takımlar toplamda 18 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi, 13 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı.Eleme turlarında hüsranTürk takımları 6 kez Şampiyonlar Ligi elemelerinde elendi:🚫 Galatasaray: 2021-22, 2024-25🚫 Fenerbahçe: 2022-23, 2024-25🚫 Beşiktaş: 2020-21🚫 Trabzonspor: 2022-23Türk ekiplerini eleyen takımlar: Dinamo Kiev, Lille, PSV, Young Boys, Kopenhag, PAOK.Fahiş transfer harcamalarına rağmen, Fenerbahçe ve Trabzonspor 2, Beşiktaş ve Galatasaray ise 1’er sezon Avrupa kupalarına katılamadı.Türk Futbolu Avrupa’da kan kaybediyorSon 6 sezonda Şampiyonlar Ligi’nde başarısız olan Türk futbolu, yüksek transfer harcamalarına rağmen Avrupa’da rekabet gücünü kaybetti.🔴 Dört büyükler, yeni sezonlarda istikrarlı bir futbol politikası izlemezse, Avrupa’daki yerini daha da kaybedebilir.
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galatasaray, manchester, okan buruk, kopenhag, fenerbahçe, beşiktaş
galatasaray, manchester, okan buruk, kopenhag, fenerbahçe, beşiktaş
Türk futbolunun Şampiyonlar Ligi kabusu: 2 milyar euro harcandı, 1 galibiyet alındı
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, son 6 sezonda Şampiyonlar Ligi’nde yalnızca 1 galibiyet alabildi. Buna karşılık 2,12 milyar euro harcayan kulüpler, toplamda 376 transfer yaptı ve 26 farklı teknik direktörle çalıştı. Türk futbolu, Avrupa’nın en büyük sahnesinde büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.
Türk futbolunun dört büyük kulübü Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, 2019-2020 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi’nde büyük başarısızlık yaşadı. Kulüpler, toplamda 2,12 milyar euro (güncel kurla 85 milyar TL) harcarken, yalnızca 1 galibiyet almayı başardı.
Bu süreçte 376 futbolcu transfer eden ve 26 teknik direktör değiştiren kulüpler, Avrupa’nın zirvesinde adeta silik bir performans sergiledi.
En fazla transferi Trabzonspor yaptı
Son 6 sezonda 376 oyuncu transfer edildi. Kulüplerin transfer rakamları şöyle:
🔹 Trabzonspor: 105 oyuncu
🔹 Fenerbahçe: 100 oyuncu
🔹 Galatasaray: 92 oyuncu
🔹 Beşiktaş: 79 oyuncu
Bu dönemde antrenör değişiklikleri de dikkat çekti
. Dört büyükler, 23 farklı teknik adamla toplam 26 kez teknik direktör değişikliğine gitti
. En fazla değişimi Beşiktaş ve Trabzonspor (8’er), Fenerbahçe (7), Galatasaray (3)
yaptı.
Şampiyonlar Ligi’nde Okan Buruk farkı
Son 6 sezonda Türk takımları, Şampiyonlar Ligi’nde yalnızca 2 galibiyet alabildi. Bu galibiyetlerin ikisi de Okan Buruk yönetimindeki takımlardan geldi:
🏆 Başakşehir (2020-21): Mancheste
r United’ı 2-1 yendi.
🏆 Galatasaray (2023-24):
Manchester United’ı deplasmanda 3-2 mağlup etti.
Dört büyükler arasında Galatasaray dışındaki takımlar Şampiyonlar Ligi gruplarında hiç galibiyet alamadı.
En çok harcamayı Galatasaray yaptı
Kulüplerin bonservis ve futbolcu-antrenör hak edişleri için yaptığı harcamalar şöyle:
💰 Galatasaray: 640,3 milyon euro
💰 Fenerbahçe: 621,5 milyon euro
💰 Beşiktaş: 473,9 milyon euro
💰 Trabzonspor: 389 milyon euro
Buna rağmen takımlar toplamda 18 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi, 13 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı.
Türk takımları 6 kez Şampiyonlar Ligi elemelerinde elendi:
🚫 Galatasaray: 2021-22, 2024-25
🚫 Fenerbahçe: 2022-23, 2024-25
🚫 Beşiktaş: 2020-21
🚫 Trabzonspor: 2022-23
Türk ekiplerini eleyen takımlar: Dinamo Kiev, Lille, PSV, Young Boys, Kopenhag, PAOK.
Fahiş transfer harcamalarına rağmen, Fenerbahçe ve Trabzonspor 2, Beşiktaş ve Galatasaray ise 1’er sezon Avrupa kupalarına katılamadı.
Türk Futbolu Avrupa’da kan kaybediyor
Son 6 sezonda Şampiyonlar Ligi’nde başarısız olan Türk futbolu, yüksek transfer harcamalarına rağmen Avrupa’da rekabet gücünü kaybetti.
🔴 Dört büyükler, yeni sezonlarda istikrarlı bir futbol politikası izlemezse, Avrupa’daki yerini daha da kaybedebilir.