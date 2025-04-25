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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/japonya-yaslilarin-atmlerde-telefon-gorusmesi-yapmasini-yasakladi-1095694880.html
Japonya, yaşlıların ATM'lerde telefon görüşmesi yapmasını yasakladı
Japonya, yaşlıların ATM'lerde telefon görüşmesi yapmasını yasakladı
Sputnik Türkiye
Japonya'nın Osaka kentinde, özellikle yaşlıları hedef alan dolandırıcılık vakalarının artması üzerine yeni bir önlem hayata geçirildi. Ağustos 2025'ten... 25.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-25T19:43+0300
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Japonya'nın Osaka kentinde, yaşlıları hedef alan dolandırıcılık vakalarını önlemek için 65 yaş ve üzeri bireylerin, ATM kullanırken telefonla konuşması yasaklandı.Dolandırıcıların genellikle yaşlıları arayarak kendilerini aile üyesi, polis veya banka görevlisi gibi tanıttığı ve paralarını çekmeleri için manipüle ettiği ifade edildi. Osaka'da 2024'te kaydedilen dolandırıcılık vakalarının yüzde 70'inden fazlasının 65 yaş üstü kişileri hedef aldığı ve yeni uygulamanın bunu azaltmasının beklendiği belirtildi.Ağustos 2025'ten itibaren bankaların ATM'lerin yanına uyarı levhaları asacağı ancak kuralı ihlal edenlere ceza kesilmeyeceği açıklandı. Yetkililer, bu yasağın dolandırıcılıkla mücadelede önleyici bir adım olacağını duyurdu.Benzer dolandırıcılık yöntemleri, Türkiye ve diğer ülkelerde de yaşlıları hedef alarak büyük maddi kayıplara yol açarken, yetkililer yaşlıların bu tür sahte aramalara karşı uyarılmasını tavsiye etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/akademisyenler-tuzaga-dustu-dolandiricilara-45-milyon-tl-kaptirdilar-1095057483.html
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japonya, atm, dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, e-dolandırıcılık, vergi dolandırıcılığı, sigorta dolandırıcılığı, kredi kartı dolandırıcılığı, dolandırıcılık büro amirliği
japonya, atm, dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, e-dolandırıcılık, vergi dolandırıcılığı, sigorta dolandırıcılığı, kredi kartı dolandırıcılığı, dolandırıcılık büro amirliği

Japonya, yaşlıların ATM'lerde telefon görüşmesi yapmasını yasakladı

19:43 25.04.2025
© Sputnik / Кирилл КаллиниковMoskova- ATM
Moskova- ATM - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2025
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Japonya'nın Osaka kentinde, özellikle yaşlıları hedef alan dolandırıcılık vakalarının artması üzerine yeni bir önlem hayata geçirildi. Ağustos 2025'ten itibaren, 65 yaş ve üzeri kişilerin ATM kullanırken telefonla konuşmasının yasaklanacağı açıklandı.
Japonya'nın Osaka kentinde, yaşlıları hedef alan dolandırıcılık vakalarını önlemek için 65 yaş ve üzeri bireylerin, ATM kullanırken telefonla konuşması yasaklandı.
Dolandırıcıların genellikle yaşlıları arayarak kendilerini aile üyesi, polis veya banka görevlisi gibi tanıttığı ve paralarını çekmeleri için manipüle ettiği ifade edildi. Osaka'da 2024'te kaydedilen dolandırıcılık vakalarının yüzde 70'inden fazlasının 65 yaş üstü kişileri hedef aldığı ve yeni uygulamanın bunu azaltmasının beklendiği belirtildi.
Ağustos 2025'ten itibaren bankaların ATM'lerin yanına uyarı levhaları asacağı ancak kuralı ihlal edenlere ceza kesilmeyeceği açıklandı. Yetkililer, bu yasağın dolandırıcılıkla mücadelede önleyici bir adım olacağını duyurdu.
Benzer dolandırıcılık yöntemleri, Türkiye ve diğer ülkelerde de yaşlıları hedef alarak büyük maddi kayıplara yol açarken, yetkililer yaşlıların bu tür sahte aramalara karşı uyarılmasını tavsiye etti.
İncel - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2025
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Kendisini 'polis ve savcı' olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi yine akademisyen oldu: 4.5 milyon TL dolandırıldılar
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