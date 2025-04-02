https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/akademisyenler-tuzaga-dustu-dolandiricilara-45-milyon-tl-kaptirdilar-1095057483.html
Akademisyenler tuzağa düştü: Dolandırıcılara 4.5 milyon TL kaptırdılar
Akademisyenler tuzağa düştü: Dolandırıcılara 4.5 milyon TL kaptırdılar
Sputnik Türkiye
İstanbul'da kendini polis ve savcı olarak tanıtıp iki akademisyeni dolandıran şüpheliler tutuklandı. Şüphelilerin iki kişiyi 13 bin dolar, 30 bin euro, 2... 02.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-02T12:05+0300
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türkiye
akademisyen
i̇stanbul
dolandırıcılık
telefon dolandırıcılığı
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İstanbul'da, telefonda kendilerini polis veya savcı olarak tanıttıkları biri akademisyen 2 kişiyi, 13 bin dolar, 30 bin avro, 2 milyon 500 bin lira değerinde ziynet eşyasını alarak dolandırdıkları belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis veya savcı olarak tanıtan kişilerce 77 yaşındaki emekli Ü.Ü. ile 65 yaşındaki akademisyen A.Ş.Y'nin dolandırılmasıyla ilgili çalışma yaptı.Kendilerini polis ve savcı olarak tanıttılarEkipler, 20 Şubat'ta Kadıköy'de Ü.Ü'nün, kendilerini telefonla arayıp polis veya savcı olarak tanıtan kişilerin yönlendirmesiyle 1000 dolar ve 1 milyon lira değerinde ziynet eşyasını ikametine yakın yere gelen bir zanlıya elden verdiğini, daha sonra yine şüphelilerin vermiş olduğu hesaba 100 bin lira göndererek dolandırıldığı anlaşıldı.Üsküdar'da akademisyen A.Ş.Y'nin de 12 Şubat'ta aynı yöntemle 30 avro ve 12 bin dolar ile 1 milyon 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınarak dolandırıldığı belirlendi.Yapılan çalışmalarda tespit edilen şüpheliler M.K. (32), D.D. (52) ve S.Y. (31) yakalandı.Sorgulamasında çeşitli suçlardan çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlen 3 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.Olaya ilişkin polis ekiplerince sürdürülen çalışmalarda aranan şüpheli M.B. de Kocaeli'de gözaltına alındı.Hakkında başka suçtan 9 yıl 4 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bu şüpheli de sevk edildiği adliyede dolandırıcılıktan tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/emeklilere-bayram-ikramiyesi-tuzagi-sahte-smslerle-hesaplar-bosaltiliyor-sakin-bu-mesajlari-acmayin-1094942543.html
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türkiye, akademisyen, i̇stanbul, dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı
türkiye, akademisyen, i̇stanbul, dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı
Akademisyenler tuzağa düştü: Dolandırıcılara 4.5 milyon TL kaptırdılar
İstanbul'da kendini polis ve savcı olarak tanıtıp iki akademisyeni dolandıran şüpheliler tutuklandı. Şüphelilerin iki kişiyi 13 bin dolar, 30 bin euro, 2 milyon 500 bin lira değerinde ziynet eşyasını alarak dolandırdıkları belirlendi.
İstanbul'da, telefonda kendilerini polis veya savcı olarak tanıttıkları biri akademisyen 2 kişiyi, 13 bin dolar, 30 bin avro, 2 milyon 500 bin lira değerinde ziynet eşyasını alarak dolandırdıkları belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis veya savcı olarak tanıtan kişilerce 77 yaşındaki emekli Ü.Ü. ile 65 yaşındaki akademisyen A.Ş.Y'nin dolandırılmasıyla ilgili çalışma yaptı.
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıttılar
Ekipler, 20 Şubat'ta Kadıköy'de Ü.Ü'nün, kendilerini telefonla arayıp polis veya savcı olarak tanıtan kişilerin yönlendirmesiyle 1000 dolar ve 1 milyon lira değerinde ziynet eşyasını ikametine yakın yere gelen bir zanlıya elden verdiğini, daha sonra yine şüphelilerin vermiş olduğu hesaba 100 bin lira göndererek dolandırıldığı anlaşıldı.
Üsküdar'da akademisyen A.Ş.Y'nin de 12 Şubat'ta aynı yöntemle 30 avro ve 12 bin dolar ile 1 milyon 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınarak dolandırıldığı belirlendi.
Yapılan çalışmalarda tespit edilen şüpheliler M.K. (32), D.D. (52) ve S.Y. (31) yakalandı.
Sorgulamasında çeşitli suçlardan çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlen 3 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Olaya ilişkin polis ekiplerince sürdürülen çalışmalarda aranan şüpheli M.B. de Kocaeli'de gözaltına alındı.
Hakkında başka suçtan 9 yıl 4 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bu şüpheli de sevk edildiği adliyede dolandırıcılıktan tutuklandı.