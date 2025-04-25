https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/japon-deprem-uzmani-moriwaki-yuzde-60-olasilikla-buyuk-bir-deprem-olabilir-1095667508.html

Japon deprem uzmanı Moriwaki: Yüzde 60 olasılıkla büyük bir deprem olabilir

Japon deprem uzmanı Moriwaki: Yüzde 60 olasılıkla büyük bir deprem olabilir

Sputnik Türkiye

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara’da büyük bir depremin 30 yıl içinde yüzde 60... 25.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-25T00:27+0300

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Yoshinori Moriwaki, Marmara'da 30 yıl içinde yüzde 60 olasılıkla büyük bir deprem beklediğini açıkladı.Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki katıldığı televizyon yayınında açıklamalarda bulundu. İstanbul’da hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Silivri açıklarında, Orta Marmara Çukuru olduğunu açıklayan Moriwaki, bu bölgedeki hareketliliğin Marmara Fayı’nın aktif olduğuna işaret ettiğini vurguladı. Depremin ardından bir hafta boyunca artçı sarsıntıların devam edebileceğini söyleyen Moriwaki riskli bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini söyledi.Kamu otoritelerine ve halka dikkatli olmaları çağrısında bulunan Moriwaki ''Marmara’da 30 yıl içinde yüzde 60 olasılıkla büyük bir deprem olabilir. Silivri’deki depremi, Avcılar ve Büyükçekmece gibi yumuşak zeminli bölgeler daha fazla hissetti. Marmara’da tsunami riski de var. Yeşilköy, Avcılar ve Büyükçekmece’de zemin zayıf, buralarda bina güvenliği çok önemli'' dedi.

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