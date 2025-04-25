https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/japon-deprem-uzmani-moriwaki-yuzde-60-olasilikla-buyuk-bir-deprem-olabilir-1095667508.html
Japon deprem uzmanı Moriwaki: Yüzde 60 olasılıkla büyük bir deprem olabilir
Japon deprem uzmanı Moriwaki: Yüzde 60 olasılıkla büyük bir deprem olabilir
Sputnik Türkiye
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara’da büyük bir depremin 30 yıl içinde yüzde 60... 25.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-25T00:27+0300
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japon
japon meteoroloji merkezi
japon uzay araştırma ajansı (jaxa)
bilim
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Yoshinori Moriwaki, Marmara'da 30 yıl içinde yüzde 60 olasılıkla büyük bir deprem beklediğini açıkladı.Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki katıldığı televizyon yayınında açıklamalarda bulundu. İstanbul’da hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Silivri açıklarında, Orta Marmara Çukuru olduğunu açıklayan Moriwaki, bu bölgedeki hareketliliğin Marmara Fayı’nın aktif olduğuna işaret ettiğini vurguladı. Depremin ardından bir hafta boyunca artçı sarsıntıların devam edebileceğini söyleyen Moriwaki riskli bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini söyledi.Kamu otoritelerine ve halka dikkatli olmaları çağrısında bulunan Moriwaki ''Marmara’da 30 yıl içinde yüzde 60 olasılıkla büyük bir deprem olabilir. Silivri’deki depremi, Avcılar ve Büyükçekmece gibi yumuşak zeminli bölgeler daha fazla hissetti. Marmara’da tsunami riski de var. Yeşilköy, Avcılar ve Büyükçekmece’de zemin zayıf, buralarda bina güvenliği çok önemli'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/prof-dr-ahmet-ercan-istanbul-depreminin-tarihini-acikladi-1095663478.html
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deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), japon, japon meteoroloji merkezi, japon uzay araştırma ajansı (jaxa), bilim, bilim insanları, bilim insanı, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), japon, japon meteoroloji merkezi, japon uzay araştırma ajansı (jaxa), bilim, bilim insanları, bilim insanı, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
Japon deprem uzmanı Moriwaki: Yüzde 60 olasılıkla büyük bir deprem olabilir
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara’da büyük bir depremin 30 yıl içinde yüzde 60 olasılıkla gerçekleşebileceğini açıkladı. Moriwaki, tsunami riskine ve özellikle Avcılar, Yeşilköy, Büyükçekmece gibi yumuşak zeminli bölgelerde bina güvenliğinin önemine dikkat çekti.
Yoshinori Moriwaki, Marmara'da 30 yıl içinde yüzde 60 olasılıkla büyük bir deprem beklediğini açıkladı.
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki katıldığı televizyon yayınında açıklamalarda bulundu. İstanbul’da hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Silivri açıklarında, Orta Marmara Çukuru olduğunu açıklayan Moriwaki, bu bölgedeki hareketliliğin Marmara Fayı’nın aktif olduğuna işaret ettiğini vurguladı. Depremin ardından bir hafta boyunca artçı sarsıntıların devam edebileceğini söyleyen Moriwaki riskli bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini söyledi.
Kamu otoritelerine ve halka dikkatli olmaları çağrısında bulunan Moriwaki ''Marmara’da 30 yıl içinde yüzde 60 olasılıkla büyük bir deprem olabilir. Silivri’deki depremi, Avcılar ve Büyükçekmece gibi yumuşak zeminli bölgeler daha fazla hissetti. Marmara’da tsunami riski de var. Yeşilköy, Avcılar ve Büyükçekmece’de zemin zayıf, buralarda bina güvenliği çok önemli'' dedi.