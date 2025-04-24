https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/prof-dr-ahmet-ercan-istanbul-depreminin-tarihini-acikladi-1095663478.html
Prof. Dr. Ahmet Ercan, İstanbul depreminin tarihini açıkladı
Prof. Dr. Ahmet Ercan, İstanbul depreminin tarihini açıkladı
Sputnik Türkiye
Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da büyük deprem endişelerini yeniden gündeme getirdi. Jeofizik Yüksek Mühendisi Ahmet... 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T18:46+0300
2025-04-24T18:46+0300
2025-04-24T18:48+0300
türki̇ye
türkiye
ahmet ercan
i̇stanbul
i̇stanbul valiliği
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
marmara depremi
marmara denizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/1c/1067616434_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7b6fac3ccdf439d8558e4c4e813d93b4.jpg
Marmara Denizi'nde dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem endişelere neden oldu.Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Jeofizik uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Bu deprem beklenen büyük İstanbul depremi değil, gerginlik büyük oranda atıldı" açıklamasını yaptı. Ercan, büyük depremin 2045 ve 2065'ten önce olmasını beklemediğini belirterek, "Şu anki hareketlilik dinginleşiyor" dedi.Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın son açıklamalarına göre, Silivri'deki 6.2'lik deprem, beklenen büyük depremin öncülü değil ve Marmara'daki enerji birikimi henüz kritik seviyeye gelmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/istanbulda-hissedilen-bir-deprem-oldu-1095662768.html
türki̇ye
i̇stanbul
marmara denizi
marmara bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/1c/1067616434_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8e3d6e3d93a3bed7f97738eab269911f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, ahmet ercan, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), marmara depremi, marmara denizi, marmara bölgesi
türkiye, ahmet ercan, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), marmara depremi, marmara denizi, marmara bölgesi
Prof. Dr. Ahmet Ercan, İstanbul depreminin tarihini açıkladı
18:46 24.04.2025 (güncellendi: 18:48 24.04.2025)
Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da büyük deprem endişelerini yeniden gündeme getirdi. Jeofizik Yüksek Mühendisi Ahmet Ercan, bu depremin beklenen büyük İstanbul depremi olmadığını belirterek, 2045-2065 yıllarına kadar deprem olmayacağını açıkladı.
Marmara Denizi'nde dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem endişelere neden oldu.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Jeofizik uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Bu deprem beklenen büyük İstanbul depremi değil, gerginlik büyük oranda atıldı" açıklamasını yaptı. Ercan, büyük depremin 2045 ve 2065'ten önce olmasını beklemediğini belirterek, "Şu anki hareketlilik dinginleşiyor" dedi.
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın son açıklamalarına göre, Silivri'deki 6.2'lik deprem, beklenen büyük depremin öncülü değil ve Marmara'daki enerji birikimi henüz kritik seviyeye gelmedi.