https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/prof-dr-ahmet-ercan-istanbul-depreminin-tarihini-acikladi-1095663478.html

Prof. Dr. Ahmet Ercan, İstanbul depreminin tarihini açıkladı

Prof. Dr. Ahmet Ercan, İstanbul depreminin tarihini açıkladı

Sputnik Türkiye

Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da büyük deprem endişelerini yeniden gündeme getirdi. Jeofizik Yüksek Mühendisi Ahmet... 24.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-24T18:46+0300

2025-04-24T18:46+0300

2025-04-24T18:48+0300

türki̇ye

türkiye

ahmet ercan

i̇stanbul

i̇stanbul valiliği

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

marmara depremi

marmara denizi

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Marmara Denizi'nde dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem endişelere neden oldu.Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Jeofizik uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Bu deprem beklenen büyük İstanbul depremi değil, gerginlik büyük oranda atıldı" açıklamasını yaptı. Ercan, büyük depremin 2045 ve 2065'ten önce olmasını beklemediğini belirterek, "Şu anki hareketlilik dinginleşiyor" dedi.Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın son açıklamalarına göre, Silivri'deki 6.2'lik deprem, beklenen büyük depremin öncülü değil ve Marmara'daki enerji birikimi henüz kritik seviyeye gelmedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/istanbulda-hissedilen-bir-deprem-oldu-1095662768.html

türki̇ye

i̇stanbul

marmara denizi

marmara bölgesi

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Sputnik Türkiye

türkiye, ahmet ercan, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), marmara depremi, marmara denizi, marmara bölgesi