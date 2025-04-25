https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/en-yuksek-mevduat-orani-belli-oldu-hangi-banka-ne-kadar-faiz-veriyor-iste-1-milyon-ve-500-bin-tlnin-1095683442.html

En yüksek mevduat oranı belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte 1 milyon ve 500 bin TL'nin getirisi

En yüksek mevduat oranı belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte 1 milyon ve 500 bin TL'nin getirisi

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası’nın faiz artışı sonrası bankalarda mevduat faizleri hızla yükseldi. 25 Nisan 2025 itibarıyla en yüksek mevduat faizi yüzde 52 seviyesine çıktı... 25.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-25T13:49+0300

2025-04-25T13:49+0300

2025-04-25T13:49+0300

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Merkez Bankası’nın geçtiğimiz hafta aldığı faiz artışı kararı, piyasada domino etkisi yarattı. Piyasa fonlamasının yüzde 49 seviyesinden gerçekleşmesiyle birlikte, mevduat faizleri de yukarı yönlü hareket etti. Haftanın başında yalnızca bir bankada görülen yüzde 50 faiz oranı, haftanın son işlem gününde yüzde 52’ye kadar yükseldi.Birçok banka yüzde 50 barajını aştıTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, 25 Nisan 2025 itibarıyla bankalarda en yüksek mevduat faiz oranları şöyle sıralanıyor:Birden fazla bankanın yüzde 50 seviyesine çıkması, rekabetin arttığını ve bankaların yüksek faizli müşteriyi çekmek için agresif kampanyalar başlattığını gösteriyor.1 milyon ve 500 bin TL'nin 32 günlük getirisiYüzde 52 faiz oranı ile yapılan mevduat yatırımlarında, 32 gün vade için kazanç tabloları şu şekilde oluştu:Bu oranlar, son yıllarda görülen en yüksek kısa vadeli mevduat getirileri arasında yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/merkez-bankasi-faiz-artirdi-bankalar-yarisa-girdi-en-yuksek-mevduat-faizi-hangi-bankada-1095512369.html

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