https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/en-yuksek-mevduat-orani-belli-oldu-hangi-banka-ne-kadar-faiz-veriyor-iste-1-milyon-ve-500-bin-tlnin-1095683442.html
En yüksek mevduat oranı belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte 1 milyon ve 500 bin TL'nin getirisi
En yüksek mevduat oranı belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte 1 milyon ve 500 bin TL'nin getirisi
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası’nın faiz artışı sonrası bankalarda mevduat faizleri hızla yükseldi. 25 Nisan 2025 itibarıyla en yüksek mevduat faizi yüzde 52 seviyesine çıktı... 25.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-25T13:49+0300
2025-04-25T13:49+0300
2025-04-25T13:49+0300
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Merkez Bankası’nın geçtiğimiz hafta aldığı faiz artışı kararı, piyasada domino etkisi yarattı. Piyasa fonlamasının yüzde 49 seviyesinden gerçekleşmesiyle birlikte, mevduat faizleri de yukarı yönlü hareket etti. Haftanın başında yalnızca bir bankada görülen yüzde 50 faiz oranı, haftanın son işlem gününde yüzde 52’ye kadar yükseldi.Birçok banka yüzde 50 barajını aştıTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, 25 Nisan 2025 itibarıyla bankalarda en yüksek mevduat faiz oranları şöyle sıralanıyor:Birden fazla bankanın yüzde 50 seviyesine çıkması, rekabetin arttığını ve bankaların yüksek faizli müşteriyi çekmek için agresif kampanyalar başlattığını gösteriyor.1 milyon ve 500 bin TL'nin 32 günlük getirisiYüzde 52 faiz oranı ile yapılan mevduat yatırımlarında, 32 gün vade için kazanç tabloları şu şekilde oluştu:Bu oranlar, son yıllarda görülen en yüksek kısa vadeli mevduat getirileri arasında yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/merkez-bankasi-faiz-artirdi-bankalar-yarisa-girdi-en-yuksek-mevduat-faizi-hangi-bankada-1095512369.html
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mevduat faizi yüzde 52, en yüksek mevduat faizi 2025, 250 bin tl mevduat getirisi, 500 bin tl 32 günlük faiz getirisi, 1 milyon tl mevduat getirisi 2025, en iyi faiz veren banka nisan 2025, yüksek faizli mevduat hesapları, mevduat faizleri rekor kırdı, merkez bankası faiz artışı sonrası bankalar
mevduat faizi yüzde 52, en yüksek mevduat faizi 2025, 250 bin tl mevduat getirisi, 500 bin tl 32 günlük faiz getirisi, 1 milyon tl mevduat getirisi 2025, en iyi faiz veren banka nisan 2025, yüksek faizli mevduat hesapları, mevduat faizleri rekor kırdı, merkez bankası faiz artışı sonrası bankalar
En yüksek mevduat oranı belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte 1 milyon ve 500 bin TL'nin getirisi
Merkez Bankası’nın faiz artışı sonrası bankalarda mevduat faizleri hızla yükseldi. 25 Nisan 2025 itibarıyla en yüksek mevduat faizi yüzde 52 seviyesine çıktı. 1 milyon TL’nin 32 günlük net getirisi 38 bin 750 TL’ye ulaştı. Yüzde 50’lik oran birden fazla bankada standart hale gelmeye başladı.
Merkez Bankası’nın geçtiğimiz hafta aldığı faiz artışı kararı, piyasada domino etkisi yarattı. Piyasa fonlamasının yüzde 49 seviyesinden gerçekleşmesiyle birlikte, mevduat faizleri de yukarı yönlü hareket etti. Haftanın başında yalnızca bir bankada görülen yüzde 50 faiz oranı, haftanın son işlem gününde yüzde 52’ye kadar yükseldi.
Birçok banka yüzde 50 barajını aştı
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 25 Nisan 2025 itibarıyla bankalarda en yüksek mevduat faiz oranları şöyle sıralanıyor:
Anadolubank Renkli Hesap: yüzde 52 TEB Marifetli Hesap: yüzde 50 Alternatif Bank VOV Hesap: yüzde 50 HSBC Modern Hesap: yüzde 50 Denizbank Kaptan Hesap: yüzde 49,50 Fibabanka Kiraz Hesap: yüzde 49,00 Odea Bank Oksijen Hesap: yüzde 49,00
Birden fazla bankanın yüzde 50 seviyesine çıkması, rekabetin arttığını ve bankaların yüksek faizli müşteriyi çekmek için agresif kampanyalar başlattığını gösteriyor.
1 milyon ve 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi
Yüzde 52 faiz oranı ile yapılan mevduat yatırımlarında, 32 gün vade için kazanç tabloları şu şekilde oluştu:
250 bin TL
yatıran bir kişi, 32 günde net 9 bin 688 TL
gelir elde ediyor.
500 bin TL
yatırıldığında, net kazanç 19 bin 375 TL
oluyor.
1 milyon TL’lik mevduatta
ise 32 günlük net getiri 38 bin 750 TL
seviyesine çıkıyor.
Bu oranlar, son yıllarda görülen en yüksek kısa vadeli mevduat getirileri arasında yer alıyor.