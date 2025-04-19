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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/merkez-bankasi-faiz-artirdi-bankalar-yarisa-girdi-en-yuksek-mevduat-faizi-hangi-bankada-1095512369.html
Merkez Bankası faiz artırdı, bankalar yarışa girdi: En yüksek mevduat faizi hangi bankada?
Merkez Bankası faiz artırdı, bankalar yarışa girdi: En yüksek mevduat faizi hangi bankada?
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 46’ya çıkarmasının ardından, bankalarda vadeli mevduat faizleri tırmanışa geçti. Yatırımcılar, 500 bin TL’lik... 19.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-19T10:23+0300
2025-04-19T10:23+0300
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46’ya çıkardı. Bu gelişmenin hemen ardından mevduat faizlerinde artış dalgası başladı. Finansal piyasalarda yaşanan bu hareketlilik, yatırımcıların dikkatini yeniden vadeli mevduat hesaplarına çevirdi.Vadeli mevduatlar yeniden cazip hale geldiFaiz artışı, özellikle yüksek birikime sahip yatırımcılar için mevduat hesaplarını yeniden cazip bir seçenek haline getirdi. Bankalar, rekabeti artırmak adına mevduat faiz oranlarını üst seviyelere çıkardı. Bu sayede kısa vadede risksiz getiri arayan yatırımcılar, yüksek faiz veren bankaları tercih etmeye başladı.Hangi banka ne kazandırıyor?32 gün vadeli mevduat hesabına 500 bin TL yatıran bir yatırımcı için sunulan faiz oranları ve net kazançlar dikkat çekici. En yüksek faiz oranı yüzde 50 ile Alternatif Bank’a ait. Bu oranla yatırımcının 32 gün sonunda elde edeceği net kazanç yaklaşık 18 bin 630 TL seviyesinde.Fibabanka, TEB, Türkiye Finans, QNB Finansbank ve Odeabank gibi bankalar da yüzde 48 ila 49 arasında değişen faiz oranlarıyla yatırımcıya 17 bin 800 TL’nin üzerinde kazanç sunuyor.ING, Garanti BBVA, Akbank, DenizBank ve Şekerbank gibi bankalarda faiz oranları yüzde 47 ila 47,5 bandında. Bu oranlarla 500 bin TL’lik mevduat için 32 gün sonunda elde edilecek kazanç yaklaşık 17 bin 500 TL civarında.İş Bankası, Yapı Kredi ve Enpara gibi kurumların faiz oranları ise yüzde 38,5 ila 39,5 arasında değişiyor. Bu durumda yatırımcıların kazancı 14 bin TL seviyelerinde kalıyor.Kamu bankalarında mevduat faiziZiraat Bankası, Vakıf Katılım ve Albaraka Türk gibi kamu ve katılım bankaları, daha düşük faiz oranlarıyla dikkat çekiyor. Bu bankalarda faiz oranları yüzde 32 ila yüzde 35 seviyelerinde kaldığı için, yatırımcının net kazancı 11 bin TL ile 13 bin TL arasında değişiyor.Uzmanlar, yatırımcıların yalnızca faiz oranlarına değil, net kazanç ve stopaj oranlarına da dikkat etmeleri gerektiğini vurguluyor. Her banka, farklı vergilendirme ve vade seçenekleri sunduğu için, yatırımcının getiri karşılaştırması yapması büyük önem taşıyor.Faiz oranları günlük değişebiliyorBir diğer önemli uyarı ise faiz oranlarının sürekli güncelleniyor olması. Bankalar, piyasa dinamiklerine göre faiz oranlarını her gün revize edebiliyor. Bu nedenle yatırımcıların güncel oranları takip ederek en yüksek getiriyi sunan bankayla doğrudan iletişime geçmeleri öneriliyor.
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Merkez Bankası faiz artırdı, bankalar yarışa girdi: En yüksek mevduat faizi hangi bankada?

10:23 19.04.2025
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Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 46’ya çıkarmasının ardından, bankalarda vadeli mevduat faizleri tırmanışa geçti. Yatırımcılar, 500 bin TL’lik birikimlerini 32 gün vadeli hesaplara yatırdıklarında hangi bankadan ne kadar kazanç sağlayacaklarını araştırıyor. İşte bankaların güncel faiz oranları ve getiri hesapları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46’ya çıkardı. Bu gelişmenin hemen ardından mevduat faizlerinde artış dalgası başladı. Finansal piyasalarda yaşanan bu hareketlilik, yatırımcıların dikkatini yeniden vadeli mevduat hesaplarına çevirdi.

Vadeli mevduatlar yeniden cazip hale geldi

Faiz artışı, özellikle yüksek birikime sahip yatırımcılar için mevduat hesaplarını yeniden cazip bir seçenek haline getirdi. Bankalar, rekabeti artırmak adına mevduat faiz oranlarını üst seviyelere çıkardı. Bu sayede kısa vadede risksiz getiri arayan yatırımcılar, yüksek faiz veren bankaları tercih etmeye başladı.

Hangi banka ne kazandırıyor?

32 gün vadeli mevduat hesabına 500 bin TL yatıran bir yatırımcı için sunulan faiz oranları ve net kazançlar dikkat çekici. En yüksek faiz oranı yüzde 50 ile Alternatif Bank’a ait. Bu oranla yatırımcının 32 gün sonunda elde edeceği net kazanç yaklaşık 18 bin 630 TL seviyesinde.
Fibabanka, TEB, Türkiye Finans, QNB Finansbank ve Odeabank gibi bankalar da yüzde 48 ila 49 arasında değişen faiz oranlarıyla yatırımcıya 17 bin 800 TL’nin üzerinde kazanç sunuyor.
ING, Garanti BBVA, Akbank, DenizBank ve Şekerbank gibi bankalarda faiz oranları yüzde 47 ila 47,5 bandında. Bu oranlarla 500 bin TL’lik mevduat için 32 gün sonunda elde edilecek kazanç yaklaşık 17 bin 500 TL civarında.
İş Bankası, Yapı Kredi ve Enpara gibi kurumların faiz oranları ise yüzde 38,5 ila 39,5 arasında değişiyor. Bu durumda yatırımcıların kazancı 14 bin TL seviyelerinde kalıyor.

Kamu bankalarında mevduat faizi

Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Albaraka Türk gibi kamu ve katılım bankaları, daha düşük faiz oranlarıyla dikkat çekiyor. Bu bankalarda faiz oranları yüzde 32 ila yüzde 35 seviyelerinde kaldığı için, yatırımcının net kazancı 11 bin TL ile 13 bin TL arasında değişiyor.
Uzmanlar, yatırımcıların yalnızca faiz oranlarına değil, net kazanç ve stopaj oranlarına da dikkat etmeleri gerektiğini vurguluyor. Her banka, farklı vergilendirme ve vade seçenekleri sunduğu için, yatırımcının getiri karşılaştırması yapması büyük önem taşıyor.

Faiz oranları günlük değişebiliyor

Bir diğer önemli uyarı ise faiz oranlarının sürekli güncelleniyor olması. Bankalar, piyasa dinamiklerine göre faiz oranlarını her gün revize edebiliyor. Bu nedenle yatırımcıların güncel oranları takip ederek en yüksek getiriyi sunan bankayla doğrudan iletişime geçmeleri öneriliyor.
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