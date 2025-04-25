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Beşiktaş evinde 5-1 kazandı: Hatayspor Süper Lig'e veda etti
Beşiktaş evinde 5-1 kazandı: Hatayspor Süper Lig'e veda etti
Sputnik Türkiye
Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında Hatayspor'u 5-1 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı. Karşılaşmada Ciro Immobile'nin hat-trick yapması... 25.04.2025, Sputnik Türkiye
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Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Hatayspor'u 5-1 mağlup etti. Hatayspor'un küme düşmesi kesinleşirken, Siyah-Beyazlılar ligdeki galibiyet serisini sürdürdü. Karşılaşmanın 20. dakikasında Abdülkadir Parmak'ın golüyle Hatayspor öne geçti. Ancak 36. dakikada Beşiktaş Immobile'nin penaltı golüyle skoru eşitledi. İkinci yarıda Kara Kartal atağa kalktı. 52. dakikada Immobile ikinci penaltısını gole çevirdi, 53. dakikada Rafa Silva, 59. dakikada yine Immobile ve 78. dakikada Keny Arroyo'yla skoru 5-1'e taşıdı.
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Beşiktaş evinde 5-1 kazandı: Hatayspor Süper Lig'e veda etti

22:19 25.04.2025
© AA / Cemal YurttaşHatayspor
Hatayspor - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2025
© AA / Cemal Yurttaş
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Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında Hatayspor'u 5-1 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı. Karşılaşmada Ciro Immobile'nin hat-trick yapması ve Rafa Silva ile Keny Arroyo'nun golleriyle siyah-beyazlılar farklı skoru yakaladı. Hatayspor, bu mağlubiyetle birlikte matematiksel olarak küme düşmesini garantiledi.
Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Hatayspor'u 5-1 mağlup etti.
Hatayspor'un küme düşmesi kesinleşirken, Siyah-Beyazlılar ligdeki galibiyet serisini sürdürdü. Karşılaşmanın 20. dakikasında Abdülkadir Parmak'ın golüyle Hatayspor öne geçti. Ancak 36. dakikada Beşiktaş Immobile'nin penaltı golüyle skoru eşitledi. İkinci yarıda Kara Kartal atağa kalktı. 52. dakikada Immobile ikinci penaltısını gole çevirdi, 53. dakikada Rafa Silva, 59. dakikada yine Immobile ve 78. dakikada Keny Arroyo'yla skoru 5-1'e taşıdı.
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