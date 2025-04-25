https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/a-milli-kadin-voleybol-takiminin-ilk-kaptani-gunes-capa-yasamini-yitirdi-ilklere-imza-atmisti-1095675510.html
A Milli Kadın Voleybol takımının ilk kaptanı Güneş Çapa yaşamını yitirdi: İlklere imza atmıştı
A Milli Kadın Voleybol takımının ilk kaptanı Güneş Çapa yaşamını yitirdi: İlklere imza atmıştı
Sputnik Türkiye
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ilk kaptanı Güneş Çapa yaşamını yitirdi. 25.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-25T11:08+0300
2025-04-25T11:08+0300
2025-04-25T11:08+0300
yaşam
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güneş çapa
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Fenerbahçe'de hem voleybol hem de basketbol oynayan, Türkiye'de çeşitli kulüplerde şampiyonluk yaşayan, milli takımda ilk kadın kaptan olan Güneş Çapa, 89 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi Fenerbahçe duyurduÇapa'nın ölüm haberini ise Fenerbahçe duyurdu. Yapılan açıklamada, "Voleybol milli takımımızın ilk kadın kaptanı, Türkiye Voleybol Federasyonu’nun ilk kadın üyesi olma ünvanını taşıyan, hem kadın basketbol hem de kadın voleybol takımlarımızda Çubuklumuzu terleten Güneş Çapa'nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Güneş Çapa’ya Allah’tan rahmet, değerli ailesi başta olmak üzere sevenleri ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." denildi. Güneş Çapa kimdir?Güneş Çapa, Fenerbahçe kadın basketbol ve voleybol takımlarında uzun yıllar başarıyla forma giydi. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın ilk kaptanı unvanıyla Türk voleybolunun simge isimlerinden biri oldu. Ayrıca, Türkiye Voleybol Federasyonu’nun ilk kadın yönetim kurulu üyesi olarak da tarihe geçti.Güneş Çapa’nın ailesi de sporun içinde önemli bir yere sahipti. Babası Selim Çapa, kadın takımlarının kurucularındandı; kız kardeşi Oya Çapa da Fenerbahçe’nin ilk kadın sporcularındandı. Spor dolu bir ailede yetişen Güneş Çapa, Türk kadınının spordaki temsilinde öncü rol üstlendi
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A Milli Kadın Voleybol takımının ilk kaptanı Güneş Çapa yaşamını yitirdi: İlklere imza atmıştı
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ilk kaptanı Güneş Çapa yaşamını yitirdi.
Fenerbahçe'de hem voleybol hem de basketbol oynayan, Türkiye'de çeşitli kulüplerde şampiyonluk yaşayan, milli takımda ilk kadın kaptan olan Güneş Çapa, 89 yaşında yaşamını yitirdi.
Acı haberi Fenerbahçe duyurdu
Çapa'nın ölüm haberini ise Fenerbahçe duyurdu. Yapılan açıklamada, "Voleybol milli takımımızın ilk kadın kaptanı, Türkiye Voleybol Federasyonu’nun ilk kadın üyesi olma ünvanını taşıyan, hem kadın basketbol hem de kadın voleybol takımlarımızda Çubuklumuzu terleten Güneş Çapa'nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Güneş Çapa’ya Allah’tan rahmet, değerli ailesi başta olmak üzere sevenleri ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." denildi.
Güneş Çapa, Fenerbahçe kadın basketbol ve voleybol takımlarında uzun yıllar başarıyla forma giydi. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın ilk kaptanı unvanıyla Türk voleybolunun simge isimlerinden biri oldu. Ayrıca, Türkiye Voleybol Federasyonu’nun ilk kadın yönetim kurulu üyesi olarak da tarihe geçti.
Güneş Çapa’nın ailesi de sporun içinde önemli bir yere sahipti. Babası Selim Çapa, kadın takımlarının kurucularındandı; kız kardeşi Oya Çapa da Fenerbahçe’nin ilk kadın sporcularındandı. Spor dolu bir ailede yetişen Güneş Çapa, Türk kadınının spordaki temsilinde öncü rol üstlendi