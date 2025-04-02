https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/volkan-konaka-son-veda-vasiyeti-yerine-getirildi-1095062463.html
Volkan Konak’a son veda: Vasiyeti yerine getirildi
Volkan Konak’a son veda: Vasiyeti yerine getirildi
Sputnik Türkiye
Kuzey Kıbrıs’taki sahnesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Volkan Konak, memleketi Trabzon Maçka’da vasiyeti üzerine babasının mezarının... 02.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-02T14:19+0300
2025-04-02T14:19+0300
2025-04-02T14:19+0300
yaşam
volkan konak
kuzey kıbrıs
kalp krizi
ağaç
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“Kuzeyin Oğlu” olarak tanınan Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs’taki bayram konseri sırasında sahnede kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan sanatçı, 58 yaşında hayata veda etti. Üzücü haber müzik camiasında ve hayranları arasında büyük üzüntü yarattı.İstanbul’da gözyaşlarıyla uğurlandıİlk cenaze töreni İstanbul Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde gerçekleşti. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına çok sayıda sanatçı ve seveni katıldı. Eşi Selma Konak, tabut başında güçlükle ayakta durabildi ve “Bunu bana nasıl yaptın Volkan" dedi.Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirildiCenaze daha sonra, sanatçının doğup büyüdüğü Trabzon’un Maçka ilçesine getirildi. Maçka Merkez Camisi’nde düzenlenen törende binlerce seveni hazır bulundu. Konak’ın naaşı, vasiyeti doğrultusunda Güney Mahallesi'nde, babasının mezarının yanındaki ceviz ağacının altına defnedildi.Yaklaşık üç ay önce memleketini ziyaret eden Konak, babasıyla vedalaşır gibi mezarı başında sabaha kadar şarkılar söylemiş ve yakın çevresine “Beni şu ceviz ağacının altına gömün” diyerek vasiyetini iletmişti. Bu vasiyet, ailesi tarafından eksiksiz yerine getirildi.Volkan Konak kimdir?Volkan Konak, 1967’de Trabzon’un Maçka ilçesinde doğdu. Müzik kariyerine 1988’de çıkardığı “Suların Horon Yeri” albümüyle adım attı. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı mezunu olan sanatçı, akademik eğitimini tamamladıktan sonra özgün tarzı ve Karadeniz derlemeleriyle büyük beğeni topladı.Konak, “Efulim, Gelir misin Benimle, Volkanik Parçalar, Pedaliza, Şimal Rüzgarı, Maranda, Mora, Mimoza, Lifor, Manolya ve Dalya” adlı albümleriyle Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından biri oldu. “Mimoza” albümüyle Platin Plak ödülü kazandı. 2012’de çıkan “Lifor” ve 2015’teki “Manolya” da listelerde zirvede yer aldı.Volkan Konak’ın vefatı, sadece müzik dünyasında değil, tüm Türkiye’de büyük bir yas etkisi yarattı. Sahnedeki enerjisi, Karadeniz’e duyduğu sevda ve halkla kurduğu güçlü bağ ile hafızalara kazınan Konak, milyonların gönlünde unutulmaz bir iz bıraktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/volkan-konaka-saygisiz-paylasim-sonrasi-tepkiler-cig-gibi-buyudu-yayina-ciktigi-kanaldan-kovuldu-1095050772.html
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volkan konak, kuzey kıbrıs, kalp krizi, ağaç
volkan konak, kuzey kıbrıs, kalp krizi, ağaç
Volkan Konak’a son veda: Vasiyeti yerine getirildi
Kuzey Kıbrıs’taki sahnesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Volkan Konak, memleketi Trabzon Maçka’da vasiyeti üzerine babasının mezarının yanındaki ceviz ağacının altına defnedildi.
“Kuzeyin Oğlu” olarak tanınan Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs’taki bayram konseri sırasında sahnede kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan sanatçı, 58 yaşında hayata veda etti. Üzücü haber müzik camiasında ve hayranları arasında büyük üzüntü yarattı.
İstanbul’da gözyaşlarıyla uğurlandı
İlk cenaze töreni İstanbul Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde gerçekleşti. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına çok sayıda sanatçı ve seveni katıldı. Eşi Selma Konak, tabut başında güçlükle ayakta durabildi ve “Bunu bana nasıl yaptın Volkan" dedi.
Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirildi
Cenaze daha sonra, sanatçının doğup büyüdüğü Trabzon’un Maçka ilçesine getirildi. Maçka Merkez Camisi’nde düzenlenen törende binlerce seveni hazır bulundu. Konak’ın naaşı, vasiyeti doğrultusunda Güney Mahallesi'nde, babasının mezarının yanındaki ceviz ağacının altına defnedildi.
Yaklaşık üç ay önce memleketini ziyaret eden Konak, babasıyla vedalaşır gibi mezarı başında sabaha kadar şarkılar söylemiş ve yakın çevresine “Beni şu ceviz ağacının altına gömün” diyerek vasiyetini iletmişti. Bu vasiyet, ailesi tarafından eksiksiz yerine getirildi.
Volkan Konak, 1967’de Trabzon’un Maçka ilçesinde doğdu. Müzik kariyerine 1988’de çıkardığı “Suların Horon Yeri” albümüyle adım attı. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı mezunu olan sanatçı, akademik eğitimini tamamladıktan sonra özgün tarzı ve Karadeniz derlemeleriyle büyük beğeni topladı.
Konak, “Efulim, Gelir misin Benimle, Volkanik Parçalar, Pedaliza, Şimal Rüzgarı, Maranda, Mora, Mimoza, Lifor, Manolya ve Dalya” adlı albümleriyle Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından biri oldu. “Mimoza” albümüyle Platin Plak ödülü kazandı. 2012’de çıkan “Lifor” ve 2015’teki “Manolya” da listelerde zirvede yer aldı.
Volkan Konak’ın vefatı, sadece müzik dünyasında değil, tüm Türkiye’de büyük bir yas etkisi yarattı. Sahnedeki enerjisi, Karadeniz’e duyduğu sevda ve halkla kurduğu güçlü bağ ile hafızalara kazınan Konak, milyonların gönlünde unutulmaz bir iz bıraktı.