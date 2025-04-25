https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/120-yillik-cay-firmasi-mali-darbogazi-asamadi-alacaklilar-son-karari-verecek-1095680707.html
120 yıllık çay firması mali darboğazı aşamadı: Alacaklılar son kararı verecek
120 yıllık çay firması mali darboğazı aşamadı: Alacaklılar son kararı verecek
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin köklü çay firması Tirebolu 42 ekonomik sıkıntılarını aşamadı. 25.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-25T13:09+0300
2025-04-25T13:09+0300
2025-04-25T13:09+0300
ekonomi̇
konkordato
tirebolu 48
çay
iflas
i̇flas erteleme
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Türk çay sektörünün önemli firmaları arasında yer alan ve 1905 yılından beri faaliyetlerini sürdüren Tirebolu 42, ekonomik sıkıntıları aşamadı. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, çay devinin konkordato davasında kesin mühlet kararı verdi ve alacaklılar toplantısı için tarih belirledi.Mahkeme kararını açıkladıTürkiye'de önemli bir marka haline gelen Giresun'un tanınmış çay markası olan Tirebolu 42 Çay Fabrikası, uzun süredir devam eden ekonomik krizden kurtulamayarak konkordato talebinde bulunmuştu. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen konkordato davasında, Tirebolu 42 Çay hakkında kesin mühlet kararı verilmesinin ardından alacaklılar toplantısı aşamasına geçildi. Mahkeme tarafından atanan konkordato komiserleri Suphi Ağırbaş, Naci Uzunok ve Prof. Dr. Ali Cem Budak'tan oluşan heyet, İcra ve İflas Kanunu'nun (İİK) ilgili maddeleri gereğince tüm yasal süreci tamamladı.Alacaklılar karar verecekMahkeme tarafından alacaklılara yönelik olarak yapılan çağrı kapsamında, borçlunun beyanı alındı, alacak kayıtlarına ilişkin incelemeler tamamlandı ve konkordato projesi nihai haline getirildi. Konkordato teklifinin görüşüleceği alacaklılar toplantısının ise, 15 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verildi. Tirebolu 42’nin konkordato planının kabul edilmesi halinde, şirketin yeniden yapılandırılarak faaliyetlerini sürdürme şansı olacak. Aksi halde, iflas süreci resmen başlayabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/kuruyemis-devi-konkordato-suresini-uzatti-iflas-riski-kapida-1095550048.html
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konkordato, tirebolu 48, çay, iflas, i̇flas erteleme
konkordato, tirebolu 48, çay, iflas, i̇flas erteleme
120 yıllık çay firması mali darboğazı aşamadı: Alacaklılar son kararı verecek
Türkiye'nin köklü çay firması Tirebolu 42 ekonomik sıkıntılarını aşamadı.
Türk çay sektörünün önemli firmaları arasında yer alan ve 1905 yılından beri faaliyetlerini sürdüren Tirebolu 42, ekonomik sıkıntıları aşamadı. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, çay devinin konkordato davasında kesin mühlet kararı verdi ve alacaklılar toplantısı için tarih belirledi.
Mahkeme kararını açıkladı
Türkiye'de önemli bir marka haline gelen Giresun'un tanınmış çay markası olan Tirebolu 42 Çay Fabrikası, uzun süredir devam eden ekonomik krizden kurtulamayarak konkordato talebinde bulunmuştu. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen konkordato davasında, Tirebolu 42 Çay hakkında kesin mühlet kararı verilmesinin ardından alacaklılar toplantısı aşamasına geçildi. Mahkeme tarafından atanan konkordato komiserleri Suphi Ağırbaş, Naci Uzunok ve Prof. Dr. Ali Cem Budak'tan oluşan heyet, İcra ve İflas Kanunu'nun (İİK) ilgili maddeleri gereğince tüm yasal süreci tamamladı.
Alacaklılar karar verecek
Mahkeme tarafından alacaklılara yönelik olarak yapılan çağrı kapsamında, borçlunun beyanı alındı, alacak kayıtlarına ilişkin incelemeler tamamlandı ve konkordato projesi nihai haline getirildi. Konkordato teklifinin görüşüleceği alacaklılar toplantısının ise, 15 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verildi.
Tirebolu 42’nin konkordato planının kabul edilmesi halinde, şirketin yeniden yapılandırılarak faaliyetlerini sürdürme şansı olacak. Aksi halde, iflas süreci resmen başlayabilir.