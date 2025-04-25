https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/120-yillik-cay-firmasi-mali-darbogazi-asamadi-alacaklilar-son-karari-verecek-1095680707.html

120 yıllık çay firması mali darboğazı aşamadı: Alacaklılar son kararı verecek

120 yıllık çay firması mali darboğazı aşamadı: Alacaklılar son kararı verecek

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin köklü çay firması Tirebolu 42 ekonomik sıkıntılarını aşamadı. 25.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-25T13:09+0300

2025-04-25T13:09+0300

2025-04-25T13:09+0300

ekonomi̇

konkordato

tirebolu 48

çay

iflas

i̇flas erteleme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/13/1087014676_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cd9333a38cef3589ab04d66b2cf0e0d7.jpg

Türk çay sektörünün önemli firmaları arasında yer alan ve 1905 yılından beri faaliyetlerini sürdüren Tirebolu 42, ekonomik sıkıntıları aşamadı. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, çay devinin konkordato davasında kesin mühlet kararı verdi ve alacaklılar toplantısı için tarih belirledi.Mahkeme kararını açıkladıTürkiye'de önemli bir marka haline gelen Giresun'un tanınmış çay markası olan Tirebolu 42 Çay Fabrikası, uzun süredir devam eden ekonomik krizden kurtulamayarak konkordato talebinde bulunmuştu. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen konkordato davasında, Tirebolu 42 Çay hakkında kesin mühlet kararı verilmesinin ardından alacaklılar toplantısı aşamasına geçildi. Mahkeme tarafından atanan konkordato komiserleri Suphi Ağırbaş, Naci Uzunok ve Prof. Dr. Ali Cem Budak'tan oluşan heyet, İcra ve İflas Kanunu'nun (İİK) ilgili maddeleri gereğince tüm yasal süreci tamamladı.Alacaklılar karar verecekMahkeme tarafından alacaklılara yönelik olarak yapılan çağrı kapsamında, borçlunun beyanı alındı, alacak kayıtlarına ilişkin incelemeler tamamlandı ve konkordato projesi nihai haline getirildi. Konkordato teklifinin görüşüleceği alacaklılar toplantısının ise, 15 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verildi. Tirebolu 42’nin konkordato planının kabul edilmesi halinde, şirketin yeniden yapılandırılarak faaliyetlerini sürdürme şansı olacak. Aksi halde, iflas süreci resmen başlayabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/kuruyemis-devi-konkordato-suresini-uzatti-iflas-riski-kapida-1095550048.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

konkordato, tirebolu 48, çay, iflas, i̇flas erteleme