https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/icisleri-bakani-yerlikaya-266-artci-deprem-meydana-geldi-1095647677.html

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 266 artçı deprem meydana geldi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 266 artçı deprem meydana geldi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 266 artçı depremin meydana geldiğini belirtti. 24.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-24T12:30+0300

2025-04-24T12:30+0300

2025-04-24T12:31+0300

türki̇ye

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i̇stanbul

afad

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i̇stanbul depremi

i̇stanbul'da meydana gelen depremler

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İstanbul'da büyük korku yaratan depremle ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, toplamda 266 artçı deprem meydana geldiğini belirtti. AFAD merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Yerlikaya, "AFAD tarafından İstanbul'a 650 personel ve 148 araç görevlendirdik. İstanbul'da barınma talebi olan 51 bin vatandaşımız dün gece camilerimizde, 50 vatandaşımız da okul ve yurtlarda barındırıldı. Kızılay 38 belediye ve STK'larımızla ikram çadırı ve ikram aracı 286 araç ve 1508 personel çalıştı. 348 dağıtım noktasında çorba, ekmek, kumanya ve içecek dağıtıldı" dedi.Riskli binalara girmeyin uyarısıİçişleri Bakanı Yerlikaya, vatandaşların riskli binalara girmemesini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/milyonlarca-istanbullu-icin-tahliye-plani-aciklandi-23-tahliye-noktasi-neresi-eviniz-yakin-mi-iste-1095645563.html

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