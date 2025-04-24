https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/milyonlarca-istanbullu-icin-tahliye-plani-aciklandi-23-tahliye-noktasi-neresi-eviniz-yakin-mi-iste-1095645563.html

Milyonlarca İstanbullu için tahliye planı açıklandı: 23 tahliye noktası neresi? Eviniz yakın mı? İşte AFAD'ın planı

Milyonlarca İstanbullu için tahliye planı açıklandı: 23 tahliye noktası neresi? Eviniz yakın mı? İşte AFAD'ın planı

Sputnik Türkiye

İstanbul için AFAD koordinasyonunda hazırlanan tahliye planı açıklandı. 7,5 büyüklüğünde bir deprem senaryosuna göre hazırlanan planda, 23 tahliye noktası, hava, kara, deniz ve demiryolu kullanılarak devreye alınıyor.

2025-04-24T12:03+0300

2025-04-24T12:03+0300

2025-04-24T12:03+0300

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İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, gözler yeniden megakentin deprem senaryolarına çevrildi. 16 milyonluk nüfusun güvenli şekilde tahliyesini hedefleyen bu plan, hem merkezi hükümet hem de yerel yönetimlerin koordinasyonunda oluşturuldu.Amaç, olası bir 7,5 büyüklüğündeki deprem sonrası can kaybını en aza indirmek, kaosu önlemek ve tahliyeyi organize biçimde gerçekleştirmek.Tahliye planının hazırlık süreciİstanbul Valiliği, AFAD, İl Jandarma Komutanlığı, belediyeler ve diğer kamu kurumlarının iş birliğiyle şekillenen tahliye planı, sadece kağıt üzerinde değil; uygulama açısından da kapsamlı bir simülasyon temeline oturtuldu. Her kurumun görev tanımı net olarak belirlendi.🚩 Tahliye noktaları: İstanbul'da 23 stratejik lokasyonAFAD’ın planına göre, İstanbul genelinde belirlenen 23 tahliye noktası üzerinden yüz binlerce kişi şehir dışına sevk edilecek. Bu noktalar, hem coğrafi erişim kolaylığı hem de ulaşım modlarının entegrasyonu esas alınarak seçildi.🌊 Deniz ulaşımı: 6 ana i̇skele tahliyeye hazır🚄 Demiryolu üzerinden tahliyeler🚌 Karayolu: 4 ana otogar tahliye merkezi✈️ Havayolu seçeneğiyle tahliye🎯 Öncelikli tahliye grupları ve destek i̇llerTahliye sırasında öncelik verilecek gruplar:Depremzedelerin yerleştirileceği destek iller, coğrafi uzaklık ve kapasiteye göre iki grupta sınıflandırıldı:⚠️ Uzman uyarısı: Planlar uygulamalı olarak test edilmeliDeprem bilimciler, bu planların şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılmasını ve halkın katılımıyla düzenli tatbikatlarla test edilmesini öneriyor. Aksi halde, gerçek bir afet anında planlar yeterli olmayabilir.

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sabiha gökçen, i̇stanbul, kadıköy, eminönü, afad, kara, i̇stanbul valiliği, atatürk havalimanı, deprem