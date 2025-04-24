https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/milyonlarca-istanbullu-icin-tahliye-plani-aciklandi-23-tahliye-noktasi-neresi-eviniz-yakin-mi-iste-1095645563.html
Milyonlarca İstanbullu için tahliye planı açıklandı: 23 tahliye noktası neresi? Eviniz yakın mı? İşte AFAD'ın planı
Milyonlarca İstanbullu için tahliye planı açıklandı: 23 tahliye noktası neresi? Eviniz yakın mı? İşte AFAD'ın planı
Sputnik Türkiye
İstanbul için AFAD koordinasyonunda hazırlanan tahliye planı açıklandı. 7,5 büyüklüğünde bir deprem senaryosuna göre hazırlanan planda, 23 tahliye noktası, hava, kara, deniz ve demiryolu kullanılarak devreye alınıyor.
2025-04-24T12:03+0300
2025-04-24T12:03+0300
2025-04-24T12:03+0300
sabiha gökçen
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İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, gözler yeniden megakentin deprem senaryolarına çevrildi. 16 milyonluk nüfusun güvenli şekilde tahliyesini hedefleyen bu plan, hem merkezi hükümet hem de yerel yönetimlerin koordinasyonunda oluşturuldu.Amaç, olası bir 7,5 büyüklüğündeki deprem sonrası can kaybını en aza indirmek, kaosu önlemek ve tahliyeyi organize biçimde gerçekleştirmek.Tahliye planının hazırlık süreciİstanbul Valiliği, AFAD, İl Jandarma Komutanlığı, belediyeler ve diğer kamu kurumlarının iş birliğiyle şekillenen tahliye planı, sadece kağıt üzerinde değil; uygulama açısından da kapsamlı bir simülasyon temeline oturtuldu. Her kurumun görev tanımı net olarak belirlendi.🚩 Tahliye noktaları: İstanbul'da 23 stratejik lokasyonAFAD’ın planına göre, İstanbul genelinde belirlenen 23 tahliye noktası üzerinden yüz binlerce kişi şehir dışına sevk edilecek. Bu noktalar, hem coğrafi erişim kolaylığı hem de ulaşım modlarının entegrasyonu esas alınarak seçildi.🌊 Deniz ulaşımı: 6 ana i̇skele tahliyeye hazır🚄 Demiryolu üzerinden tahliyeler🚌 Karayolu: 4 ana otogar tahliye merkezi✈️ Havayolu seçeneğiyle tahliye🎯 Öncelikli tahliye grupları ve destek i̇llerTahliye sırasında öncelik verilecek gruplar:Depremzedelerin yerleştirileceği destek iller, coğrafi uzaklık ve kapasiteye göre iki grupta sınıflandırıldı:⚠️ Uzman uyarısı: Planlar uygulamalı olarak test edilmeliDeprem bilimciler, bu planların şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılmasını ve halkın katılımıyla düzenli tatbikatlarla test edilmesini öneriyor. Aksi halde, gerçek bir afet anında planlar yeterli olmayabilir.
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sabiha gökçen, i̇stanbul, kadıköy, eminönü, afad, kara, i̇stanbul valiliği, atatürk havalimanı, deprem
sabiha gökçen, i̇stanbul, kadıköy, eminönü, afad, kara, i̇stanbul valiliği, atatürk havalimanı, deprem
Milyonlarca İstanbullu için tahliye planı açıklandı: 23 tahliye noktası neresi? Eviniz yakın mı? İşte AFAD'ın planı
AFAD tarafından açıklanan ve İçişleri Bakanlığı koordinasyonuyla hazırlanan İstanbul tahliye planı kamuoyuyla paylaşıldı. Kara, deniz, hava ve demiryolu entegre biçimde kullanılacak plan, 7,5 büyüklüğünde deprem senaryosuna göre şekillendirildi.
İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, gözler yeniden megakentin deprem senaryolarına çevrildi. 16 milyonluk nüfusun güvenli şekilde tahliyesini hedefleyen bu plan, hem merkezi hükümet hem de yerel yönetimlerin koordinasyonunda oluşturuldu.
Amaç, olası bir 7,5 büyüklüğündeki deprem sonrası can kaybını en aza indirmek, kaosu önlemek ve tahliyeyi organize biçimde gerçekleştirmek.
Tahliye planının hazırlık süreci
İstanbul Valiliği
, AFAD
, İl Jandarma Komutanlığı
, belediyeler ve diğer kamu kurumlarının iş birliğiyle şekillenen tahliye planı, sadece kağıt üzerinde değil; uygulama açısından da kapsamlı bir simülasyon temeline oturtuldu. Her kurumun görev tanımı net olarak belirlendi.
🚩 Tahliye noktaları: İstanbul'da 23 stratejik lokasyon
AFAD’ın planına göre, İstanbul
genelinde belirlenen 23 tahliye noktası üzerinden yüz binlerce kişi şehir dışına sevk edilecek. Bu noktalar, hem coğrafi erişim kolaylığı hem de ulaşım modlarının entegrasyonu esas alınarak seçildi.
🌊 Deniz ulaşımı: 6 ana i̇skele tahliyeye hazır
Şehir Hatları
ve deniz otobüsleri dahil olmak üzere Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
, tahliye sürecinde aktif rol oynayacak.
Belirlenen 6 ana iskele: Kadıköy
, Eminönü
, Beşiktaş
, Yenikapı
, Bostancı ve Üsküdar.
🚄 Demiryolu üzerinden tahliyeler
Aktif hale getirilecek istasyonlar: Yeşilköy, Halkalı ve Tuzla.
Bu noktalar, şehirden hızlı ve güvenli çıkış için demiryolu sistemine bağlanıyor.
🚌 Karayolu: 4 ana otogar tahliye merkezi
Esenler, Alibeyköy, Samandıra ve Harem
otogarları tahliye merkezi olacak.
Bu noktalara ring seferleri ile halkın erişimi kolaylaştırılacak.
✈️ Havayolu seçeneğiyle tahliye
Tahliye sürecinde kullanılacak havalimanları: İstanbul Havalimanı
, Sabiha Gökçen
ve Atatürk Havalimanı
.
Özellikle engelli ve hasta vatandaşların güvenli şekilde tahliyesi için hava yolu büyük avantaj sağlıyor.
🎯 Öncelikli tahliye grupları ve destek i̇ller
Tahliye sırasında öncelik verilecek gruplar:
Engelliler, yaşlılar, çocuklar ve kadınlar.
Depremzedelerin yerleştirileceği destek iller, coğrafi uzaklık ve kapasiteye göre iki grupta sınıflandırıldı:
Yakın Destek İlleri: Kocaeli
, Sakarya
, Tekirdağ
Uzak Destek İlleri: Ankara
, Eskişehir
, Kayseri
⚠️ Uzman uyarısı: Planlar uygulamalı olarak test edilmeli
Deprem
bilimciler, bu planların şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılmasını ve halkın katılımıyla düzenli tatbikatlarla test edilmesini öneriyor. Aksi halde, gerçek bir afet anında planlar yeterli olmayabilir.