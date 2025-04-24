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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/bakan-yerlikaya-artci-sarsintilar-azalma-egiliminde-1095665488.html
Bakan Yerlikaya: Artçı sarsıntılar azalma eğiliminde
Bakan Yerlikaya: Artçı sarsıntılar azalma eğiliminde
Sputnik Türkiye
AFAD koordinasyon merkezinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir... 24.04.2025, Sputnik Türkiye
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'daki depremin ardından artçı sarsıntıların azaldığını açıkladı.AFAD koordinasyon merkezinde bakanlar basın açıklaması yaptı. Bakan Yerlikaya, artçı sarsıntıların ilk dört saatte meydana geldiğini ancak son 12 saatte 4 büyüklüğünde bir deprem olmadığını belirterek, bu durumun artçı sarsıntıların azalma eğiliminde olduğunu gösterdiğini söyledi. Deprem sonrası barınma ihtiyacının karşılandığını belirten Bakan Yerlikaya ''100 bin vatandaşımızın barınma ihtiyacını camilerde ve sosyal alanlarda karşıladık. Bugün de vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz'' dedi.'İstanbul depremi milli güvenlik meselesidir'İstanbul ve çevresindeki illerden gelen hasar ihbarlarını paylaşan Bakan Kurum ''İstanbul, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ ve Yalova'daki vatandaşlarımızdan toplamda bin 756 hasar ihbarı aldık ve İstanbul'daki ihbarların yüzde 20’si Anadolu yüzde 80’i Avrupa Yakası’ndan toplanıyor. En çok ihbar gelen ilçelerimizden ilk üçü Avcılar, Esenler ve Bahçelievler ilçelerimiz. Toplamda 83 binamızın az hasarlı olduğunu tespit ettik. İstanbul’umuzun deprem dönüşümü her zaman en önemli odak noktası olmuştur. Bu sorun asla ve asla ertelenemez. İstanbul depremi milli güvenlik meselesidir. İstanbul'un dönüşüm seferberliğine destek verelim'' açıklamasında bulundu.'15 dakikalık bir kesinti yaşandı'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise deprem sırasında GSM operatörlerinin sesli aramaların yüzde 75'ini başarılı bir şekilde karşıladığını, ancak geri kalan yüzde 25'lik kısmın karşılanmasında 15 dakikalık bir kesinti yaşandığını belirtti.
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ali yerlikaya, kemal memişoğlu, murat kurum, deprem, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
ali yerlikaya, kemal memişoğlu, murat kurum, deprem, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

Bakan Yerlikaya: Artçı sarsıntılar azalma eğiliminde

20:34 24.04.2025 (güncellendi: 21:36 24.04.2025)
© AA / Adem KutucuAli Yerlikaya
Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
© AA / Adem Kutucu
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AFAD koordinasyon merkezinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu depreme ilişkin detayları paylaştı. Bakan Yerlikaya, İstanbul’daki deprem sonrası artçı sarsıntıların azalma eğiliminde olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'daki depremin ardından artçı sarsıntıların azaldığını açıkladı.
AFAD koordinasyon merkezinde bakanlar basın açıklaması yaptı. Bakan Yerlikaya, artçı sarsıntıların ilk dört saatte meydana geldiğini ancak son 12 saatte 4 büyüklüğünde bir deprem olmadığını belirterek, bu durumun artçı sarsıntıların azalma eğiliminde olduğunu gösterdiğini söyledi.
Deprem sonrası barınma ihtiyacının karşılandığını belirten Bakan Yerlikaya ''100 bin vatandaşımızın barınma ihtiyacını camilerde ve sosyal alanlarda karşıladık. Bugün de vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz'' dedi.

'İstanbul depremi milli güvenlik meselesidir'

İstanbul ve çevresindeki illerden gelen hasar ihbarlarını paylaşan Bakan Kurum ''İstanbul, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ ve Yalova'daki vatandaşlarımızdan toplamda bin 756 hasar ihbarı aldık ve İstanbul'daki ihbarların yüzde 20’si Anadolu yüzde 80’i Avrupa Yakası’ndan toplanıyor. En çok ihbar gelen ilçelerimizden ilk üçü Avcılar, Esenler ve Bahçelievler ilçelerimiz. Toplamda 83 binamızın az hasarlı olduğunu tespit ettik. İstanbul’umuzun deprem dönüşümü her zaman en önemli odak noktası olmuştur. Bu sorun asla ve asla ertelenemez. İstanbul depremi milli güvenlik meselesidir. İstanbul'un dönüşüm seferberliğine destek verelim'' açıklamasında bulundu.

'15 dakikalık bir kesinti yaşandı'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise deprem sırasında GSM operatörlerinin sesli aramaların yüzde 75'ini başarılı bir şekilde karşıladığını, ancak geri kalan yüzde 25'lik kısmın karşılanmasında 15 dakikalık bir kesinti yaşandığını belirtti.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
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