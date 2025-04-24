https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/istanbulda-hissedilen-bir-deprem-oldu-1095662768.html
İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu
İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu
Sputnik Türkiye
İstanbul'da Silivri açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, deprem yerin 7 kilometre derinliğinde hissedildi. Bölge... 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T18:09+0300
2025-04-24T18:09+0300
2025-04-24T18:10+0300
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silivri
marmara denizi
marmara bölgesi
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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), silivri, marmara depremi, marmara denizi, marmara bölgesi
afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), silivri, marmara depremi, marmara denizi, marmara bölgesi
İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu
18:09 24.04.2025 (güncellendi: 18:10 24.04.2025)
İstanbul'da Silivri açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, deprem yerin 7 kilometre derinliğinde hissedildi. Bölge sakinleri tarafından hissedilen sarsıntıda herhangi bir hasar bildirilmedi.