İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu

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İstanbul'da Silivri açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, deprem yerin 7 kilometre derinliğinde hissedildi. Bölge sakinleri tarafından hissedilen sarsıntıda herhangi bir hasar bildirilmedi.