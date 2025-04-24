https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/bakan-uraloglu-15-dakikalik-bir-gorusme-yapilamayan-zaman-oldu-1095659543.html
Bakan Uraloğlu: 15 dakikalık bir görüşme yapılamayan zaman oldu
Bakan Uraloğlu: 15 dakikalık bir görüşme yapılamayan zaman oldu
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından GSM operatörleriyle bir araya geldi. Bakan... 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T17:16+0300
2025-04-24T17:16+0300
2025-04-24T17:16+0300
türki̇ye
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gsm
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gsm operatörü
internet
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internet siteleri
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İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından iletişim altyapısında yaşanan yoğunluk gündeme geldi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, deprem sonrası gelişmeleri değerlendirmek üzere GSM operatörleriyle bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, deprem anında yaşanan iletişim trafiğine dair önemli bilgiler paylaştı.'15 dakikalık bir görüşme yapılamayan zaman oldu'Bakan Uraloğlu, 3 büyük operatöre ait baz istasyonlarında herhangi bir fiziksel kesinti ya da teknik arıza yaşanmadığını belirterek şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/uraloglu-deprem-sonrasi-yukselen-ucak-bileti-fiyatlarina-cevap-verdi-anlikti-ancak-tavan-fiyatlar-1095646691.html
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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, baz istasyonu, gsm, gsm operatörleri, gsm operatörü, internet, i̇nternet erişimi, internet siteleri, telefon, telefon görüşmesi, telefon hattı, telefon numarası
Bakan Uraloğlu: 15 dakikalık bir görüşme yapılamayan zaman oldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından GSM operatörleriyle bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, deprem sonrası baz istasyonlarında herhangi bir kesinti yaşanmadığını ve tümünün aktif kaldığını açıkladı.
İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından iletişim altyapısında yaşanan yoğunluk gündeme geldi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, deprem sonrası gelişmeleri değerlendirmek üzere GSM operatörleriyle bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, deprem anında yaşanan iletişim trafiğine dair önemli bilgiler paylaştı.
'15 dakikalık bir görüşme yapılamayan zaman oldu'
Bakan Uraloğlu, 3 büyük operatöre ait baz istasyonlarında herhangi bir fiziksel kesinti ya da teknik arıza yaşanmadığını belirterek şunları söyledi:
3 operatörün baz istasyonlarında herhangi bir kesinti yaşanmadı, hepsi ayakta kaldı. Peki nasıl sıkıntılar oldu? Rutin haberleşme kapasitesi normalin 2.5 kat daha fazlası. Dünkü depremde 7-10 kat kapasite oluştu. Web tabanlı aramalarda ise 2 kat artış oldu. Mevcut aramaların yüzde 75'i karşılandı. Yüzde 25'i malesef karşılanamadı. Data tarafına bakıldığında, orada herhangi bir problem olmadı. Sosyal ağlardaki aramalarda herhangi sorun yaşanmadı. Kapasite artışından kaynaklı 15 dakikalık bir görüşme yapılamayan zaman oldu. Böyle bir sıkıntı yaşandı. Bu anlamda durumumuzu gözden geçiriyoruz. Benzer sıkıntıların yaşanmaması için neler yapacağız bunları konuştuk. Amacımız daha iyisini yapmak. Haberleşmelerde mutlaka internet tabanlı uygulamarı kullanmalarını tavsiye ediyoruz. 3 operatör ve bakanlığımızla beraber benzer sorunların üstesinden gelmeye çalışacağız.