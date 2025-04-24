https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/uraloglu-deprem-sonrasi-yukselen-ucak-bileti-fiyatlarina-cevap-verdi-anlikti-ancak-tavan-fiyatlar-1095646691.html
Uraloğlu deprem sonrası yükselen uçak bileti fiyatlarına cevap verdi: Anlıktı ancak tavan fiyatlar aşılmadı
Uraloğlu deprem sonrası yükselen uçak bileti fiyatlarına cevap verdi: Anlıktı ancak tavan fiyatlar aşılmadı
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, basına bugün canlı yayında yaptığı açıklamada deprem sonrası yükselen uçak bileti fiyatları sorusuna cevap... 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T12:13+0300
2025-04-24T12:13+0300
2025-04-24T12:13+0300
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abdulkadir uraloğlu
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı
deprem
uçak bileti
uçak bileti fiyatları
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İstanbul'da dün yaşanan 6.2'lik deprem sonrası uçak bileti fiyatlarının yükseltildiği iddialarına cevap veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yüksek fiyatlı biletlerin satılmadığını belirterek "Business yolcular hariçtir, bunu özellikle söylemek istiyorum" dedi. 'Anlık yükseldi'Bakan Uraloğlu uçak biletlerinde tavan fiyatının yaklaşık 4 bin 800 lira olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:"Depremin ilk anından sonra insanların İstanbul'dan bir çıkış refleksinin olduğunu gördük. Bakın Kuzey Marmara Otoyolu, gerçekten büyük yapılar var, hiç etkilenmedi ve bu insanların oradan çıkışını sağladı. Havayoluna talep olunca bir anda her şeyi ölçemeyebiliyosunuz, talep olunca görüştük hem Türk Havayolları hem de Pegasus 1750 yanlış hatırlamıyorsam, 1750 liraya düşürdü. Gerektiğinde de bedava yapacağız. Onun için anlık fiyatların bir yükselmiş olması ile ilgili bir algı var ama tavan fiyatlar asla geçilmedi"
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/ulastirma-ve-altyapi-bakani-uraloglu-samda-konustu-birinci-onceligi-demiryollarina-verdik-1095597979.html
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abdulkadir uraloğlu, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, deprem, uçak bileti, uçak bileti fiyatları
abdulkadir uraloğlu, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, deprem, uçak bileti, uçak bileti fiyatları
Uraloğlu deprem sonrası yükselen uçak bileti fiyatlarına cevap verdi: Anlıktı ancak tavan fiyatlar aşılmadı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, basına bugün canlı yayında yaptığı açıklamada deprem sonrası yükselen uçak bileti fiyatları sorusuna cevap verdi. Uraloğlu, uçak bileti fiyatlarının anlık yükseldiğini belirterek biletlerin tavan fiyatını aşmadığını vurguladı.
İstanbul'da dün yaşanan 6.2'lik deprem sonrası uçak bileti fiyatlarının yükseltildiği iddialarına cevap veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yüksek fiyatlı biletlerin satılmadığını belirterek "Business yolcular hariçtir, bunu özellikle söylemek istiyorum" dedi.
Bakan Uraloğlu uçak biletlerinde tavan fiyatının yaklaşık 4 bin 800 lira olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:
"Depremin ilk anından sonra insanların İstanbul'dan bir çıkış refleksinin olduğunu gördük. Bakın Kuzey Marmara Otoyolu, gerçekten büyük yapılar var, hiç etkilenmedi ve bu insanların oradan çıkışını sağladı. Havayoluna talep olunca bir anda her şeyi ölçemeyebiliyosunuz, talep olunca görüştük hem Türk Havayolları hem de Pegasus 1750 yanlış hatırlamıyorsam, 1750 liraya düşürdü. Gerektiğinde de bedava yapacağız. Onun için anlık fiyatların bir yükselmiş olması ile ilgili bir algı var ama tavan fiyatlar asla geçilmedi"