https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/uraloglu-deprem-sonrasi-yukselen-ucak-bileti-fiyatlarina-cevap-verdi-anlikti-ancak-tavan-fiyatlar-1095646691.html

Uraloğlu deprem sonrası yükselen uçak bileti fiyatlarına cevap verdi: Anlıktı ancak tavan fiyatlar aşılmadı

Uraloğlu deprem sonrası yükselen uçak bileti fiyatlarına cevap verdi: Anlıktı ancak tavan fiyatlar aşılmadı

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, basına bugün canlı yayında yaptığı açıklamada deprem sonrası yükselen uçak bileti fiyatları sorusuna cevap... 24.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-24T12:13+0300

2025-04-24T12:13+0300

2025-04-24T12:13+0300

türki̇ye

abdulkadir uraloğlu

ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı

deprem

uçak bileti

uçak bileti fiyatları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/18/1091981249_0:186:2977:1861_1920x0_80_0_0_a409fc3e16040aade9f675cc961579ae.jpg

İstanbul'da dün yaşanan 6.2'lik deprem sonrası uçak bileti fiyatlarının yükseltildiği iddialarına cevap veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yüksek fiyatlı biletlerin satılmadığını belirterek "Business yolcular hariçtir, bunu özellikle söylemek istiyorum" dedi. 'Anlık yükseldi'Bakan Uraloğlu uçak biletlerinde tavan fiyatının yaklaşık 4 bin 800 lira olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:"Depremin ilk anından sonra insanların İstanbul'dan bir çıkış refleksinin olduğunu gördük. Bakın Kuzey Marmara Otoyolu, gerçekten büyük yapılar var, hiç etkilenmedi ve bu insanların oradan çıkışını sağladı. Havayoluna talep olunca bir anda her şeyi ölçemeyebiliyosunuz, talep olunca görüştük hem Türk Havayolları hem de Pegasus 1750 yanlış hatırlamıyorsam, 1750 liraya düşürdü. Gerektiğinde de bedava yapacağız. Onun için anlık fiyatların bir yükselmiş olması ile ilgili bir algı var ama tavan fiyatlar asla geçilmedi"

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/ulastirma-ve-altyapi-bakani-uraloglu-samda-konustu-birinci-onceligi-demiryollarina-verdik-1095597979.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abdulkadir uraloğlu, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, deprem, uçak bileti, uçak bileti fiyatları