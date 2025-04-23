https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/naci-gorur-bu-deprem-oyle-oldu-bitti-gecti-denecek-bir-deprem-degil-1095616037.html

Naci Görür: Bu deprem öyle oldu, bitti, geçti denecek bir deprem değil

Naci Görür: Bu deprem öyle oldu, bitti, geçti denecek bir deprem değil

Sputnik Türkiye

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğünde deprem sonrasında Candaş Tolga Işık'a telefonda yaptığı açıklamada "Bu deprem öyle... 23.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-23T13:40+0300

2025-04-23T13:40+0300

2025-04-23T14:00+0300

son depremler

naci görür

i̇stanbul

deprem

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Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ile görüştüğünü belirterek Görür'ün kendisine şu açıklamayı yaptığını ifade etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/kandilli-rasathanesi-buyuklugunu-acikladi-istanbulda-hissedilen-deprem-1095612350.html

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/cumhurbaskani-erdogandan-istanbul-depremi-ardindan-ilk-aciklama-1095614477.html

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