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Naci Görür: Bu deprem öyle oldu, bitti, geçti denecek bir deprem değil
Naci Görür: Bu deprem öyle oldu, bitti, geçti denecek bir deprem değil
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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğünde deprem sonrasında Candaş Tolga Işık'a telefonda yaptığı açıklamada "Bu deprem öyle... 23.04.2025, Sputnik Türkiye
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Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ile görüştüğünü belirterek Görür'ün kendisine şu açıklamayı yaptığını ifade etti:
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naci görür, i̇stanbul, deprem
naci görür, i̇stanbul, deprem
Naci Görür: Bu deprem öyle oldu, bitti, geçti denecek bir deprem değil
13:40 23.04.2025 (güncellendi: 14:00 23.04.2025)
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğünde deprem sonrasında Candaş Tolga Işık'a telefonda yaptığı açıklamada "Bu deprem öyle oldu, bitti, geçti denecek bir deprem değil" dedi.
Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ile görüştüğünü belirterek Görür'ün kendisine şu açıklamayı yaptığını ifade etti:
"Bu deprem öyle oldu, bitti, geçti denecek bir deprem değil. Türkiye, asla değişmemesi gereken gündemini tekrar hatırladı. Büyük deprem geliyorum diyor. Yetkilileri İstanbul'la ilgili bir kez daha uyarıyorum. Kaybedecek zamanımız yok, kalmadı"