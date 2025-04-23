https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/cumhurbaskani-erdogandan-istanbul-depremi-ardindan-ilk-aciklama-1095614477.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul depremi ardından ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul depremi ardından ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi. 23.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-23T13:21+0300
2025-04-23T13:21+0300
2025-04-23T13:26+0300
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recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul depremi ardından ilk açıklama
13:21 23.04.2025 (güncellendi: 13:26 23.04.2025)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.