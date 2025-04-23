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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul depremi ardından ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul depremi ardından ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi. 23.04.2025, Sputnik Türkiye
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recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul depremi ardından ilk açıklama

13:21 23.04.2025 (güncellendi: 13:26 23.04.2025)
© Fatih HepokurCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
© Fatih Hepokur
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.
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