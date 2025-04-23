https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/motorine-zam-geldi-akaryakitta-tabelalar-gece-yarisi-guncellendi-1095602217.html

Motorine zam geldi: Akaryakıtta tabelalar gece yarısı güncellendi

Motorine zam geldi: Akaryakıtta tabelalar gece yarısı güncellendi

Sputnik Türkiye

Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanma ve dövizdeki yükseliş sonrası motorin fiyatları bir kez daha arttı. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere... 23.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-23T08:55+0300

2025-04-23T08:55+0300

2025-04-23T08:55+0300

ekonomi̇

motorin

benzin

benzin fiyatları

akaryakıt

akaryakıt zammı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0a/1089040265_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e3c9ebba6d123a524745ecc55a66d59e.jpg

Enerji piyasalarında yaşanan küresel dalgalanma ve döviz kurlarındaki artış, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı çekti. Bu kapsamda motorin litre fiyatına 98 kuruşluk zam geldi. Artış, 23 Nisan Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak şekilde pompa fiyatlarına yansıdı.İstanbul, Ankara ve İzmir’de fiyatlar yükseldiZam sonrası motorinin litre fiyatı, İstanbul Avrupa Yakası’nda 45.36 liraya çıktı. Anadolu Yakası’nda ise 45.24 liradan satılmaya başlandı. Başkent Ankara’da motorin litre fiyatı 46.17 liraya, İzmir’de ise 46.51 liraya yükseldi. Benzin ve LPG fiyatlarında ise şimdilik bir değişiklik olmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/motorine-gece-yarisi-zammi-akaryakit-fiyatlari-degisecek-1095573183.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

motorine zam, motorin fiyatları, akaryakıt zammı, i̇stanbul motorin fiyatı, ankara motorin fiyatı, i̇zmir motorin fiyatı, güncel motorin fiyatları, akaryakıt fiyat artışı