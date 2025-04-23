https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/motorine-zam-geldi-akaryakitta-tabelalar-gece-yarisi-guncellendi-1095602217.html
Motorine zam geldi: Akaryakıtta tabelalar gece yarısı güncellendi
Motorine zam geldi: Akaryakıtta tabelalar gece yarısı güncellendi
Sputnik Türkiye
Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanma ve dövizdeki yükseliş sonrası motorin fiyatları bir kez daha arttı. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere... 23.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-23T08:55+0300
2025-04-23T08:55+0300
2025-04-23T08:55+0300
ekonomi̇
motorin
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benzin fiyatları
akaryakıt
akaryakıt zammı
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Enerji piyasalarında yaşanan küresel dalgalanma ve döviz kurlarındaki artış, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı çekti. Bu kapsamda motorin litre fiyatına 98 kuruşluk zam geldi. Artış, 23 Nisan Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak şekilde pompa fiyatlarına yansıdı.İstanbul, Ankara ve İzmir’de fiyatlar yükseldiZam sonrası motorinin litre fiyatı, İstanbul Avrupa Yakası’nda 45.36 liraya çıktı. Anadolu Yakası’nda ise 45.24 liradan satılmaya başlandı. Başkent Ankara’da motorin litre fiyatı 46.17 liraya, İzmir’de ise 46.51 liraya yükseldi. Benzin ve LPG fiyatlarında ise şimdilik bir değişiklik olmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/motorine-gece-yarisi-zammi-akaryakit-fiyatlari-degisecek-1095573183.html
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motorine zam, motorin fiyatları, akaryakıt zammı, i̇stanbul motorin fiyatı, ankara motorin fiyatı, i̇zmir motorin fiyatı, güncel motorin fiyatları, akaryakıt fiyat artışı
motorine zam, motorin fiyatları, akaryakıt zammı, i̇stanbul motorin fiyatı, ankara motorin fiyatı, i̇zmir motorin fiyatı, güncel motorin fiyatları, akaryakıt fiyat artışı
Motorine zam geldi: Akaryakıtta tabelalar gece yarısı güncellendi
Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanma ve dövizdeki yükseliş sonrası motorin fiyatları bir kez daha arttı. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatına 98 kuruş zam yapıldı. Yeni fiyatlar İstanbul, Ankara ve İzmir’de pompaya yansıdı.
Enerji piyasalarında yaşanan küresel dalgalanma ve döviz kurlarındaki artış, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı çekti. Bu kapsamda motorin litre fiyatına 98 kuruşluk zam geldi. Artış, 23 Nisan Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak şekilde pompa fiyatlarına yansıdı.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de fiyatlar yükseldi
Zam sonrası motorinin litre fiyatı, İstanbul Avrupa Yakası’nda 45.36 liraya çıktı. Anadolu Yakası’nda ise 45.24 liradan satılmaya başlandı. Başkent Ankara’da motorin litre fiyatı 46.17 liraya, İzmir’de ise 46.51 liraya yükseldi. Benzin ve LPG fiyatlarında ise şimdilik bir değişiklik olmadı.
Şehir
Benzin (TL/LT)
Motorin (TL/LT)
LPG (TL/LT)
İstanbul (Avrupa)
45.16
45.36
27.39
İstanbul (Anadolu)
45.01
45.24
26.79
Ankara
45.77
46.17
27.29
İzmir
46.13
46.51
27.24