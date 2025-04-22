https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/motorine-gece-yarisi-zammi-akaryakit-fiyatlari-degisecek-1095573183.html
Motorine gece yarısı zammı: Akaryakıt fiyatları değişecek
Motorine gece yarısı zammı: Akaryakıt fiyatları değişecek
Sputnik Türkiye
Akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam daha geliyor. Motorin litre fiyatı gece yarısından itibaren 98 kuruş artacak. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir... 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T08:59+0300
2025-04-22T08:59+0300
2025-04-22T08:59+0300
ekonomi̇
akaryakıt
benzin
benzin fiyatları
motorin
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Motorin fiyatlarına zam geliyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 98 kuruş zam yapılacak. Bu artışın ardından motorin fiyatları birçok ilde yeniden 45 TL bandının üzerine çıkacak.Benzin fiyatları değişmiyorZam sadece motorin fiyatlarına yansıyacak. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir artış ya da indirim öngörülmüyor.İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul:Ankara:İzmir:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/ev-kadinlarina-emeklilik-hakki-geliyor-aylik-primin-3te-1ini-devlet-odeyecek-kimler-yararlanacak-1095572715.html
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akaryakıt, benzin, benzin fiyatları, motorin
akaryakıt, benzin, benzin fiyatları, motorin
Motorine gece yarısı zammı: Akaryakıt fiyatları değişecek
Akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam daha geliyor. Motorin litre fiyatı gece yarısından itibaren 98 kuruş artacak. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Güncel fiyatlar şehir şehir değişkenlik gösteriyor. İşte 22 Nisan güncel akaryakıt fiyatları...
Motorin fiyatlarına zam geliyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 98 kuruş zam yapılacak. Bu artışın ardından motorin fiyatları birçok ilde yeniden 45 TL bandının üzerine çıkacak.
Benzin fiyatları değişmiyor
Zam sadece motorin fiyatlarına yansıyacak. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir artış ya da indirim öngörülmüyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları
Motorin:
44,25 – 44,37 TL