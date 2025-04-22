https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/motorine-gece-yarisi-zammi-akaryakit-fiyatlari-degisecek-1095573183.html

Motorine gece yarısı zammı: Akaryakıt fiyatları değişecek

Motorine gece yarısı zammı: Akaryakıt fiyatları değişecek

Sputnik Türkiye

Akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam daha geliyor. Motorin litre fiyatı gece yarısından itibaren 98 kuruş artacak. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir... 22.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-22T08:59+0300

2025-04-22T08:59+0300

2025-04-22T08:59+0300

ekonomi̇

akaryakıt

benzin

benzin fiyatları

motorin

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Motorin fiyatlarına zam geliyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 98 kuruş zam yapılacak. Bu artışın ardından motorin fiyatları birçok ilde yeniden 45 TL bandının üzerine çıkacak.Benzin fiyatları değişmiyorZam sadece motorin fiyatlarına yansıyacak. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir artış ya da indirim öngörülmüyor.İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul:Ankara:İzmir:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/ev-kadinlarina-emeklilik-hakki-geliyor-aylik-primin-3te-1ini-devlet-odeyecek-kimler-yararlanacak-1095572715.html

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akaryakıt, benzin, benzin fiyatları, motorin