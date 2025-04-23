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MHP lideri Bahçeli: İstanbul'un bir numaralı gündemi deprem olmalı
MHP lideri Bahçeli: İstanbul'un bir numaralı gündemi deprem olmalı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Marmara Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada, İstanbul'un depreme hazırlık... 23.04.2025, Sputnik Türkiye
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MHP lideri Bahçeli, İstanbul'daki 6.2'lik depremin ardından kentsel dönüşüm çağrısında bulundu.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, depreme hazırlık konusunda acil adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Kentsel dönüşümün hızlandırılması çağrısı yapan Bahçeli, ''İstanbul'un bir numaralı gündemi deprem olmalıdır'' dedi.'Kentsel dönüşüm süratle temin edilmelidir'Fatih'teki metruk bir binanın yıkılması dışında can kaybı yaşanmadığını belirten MHP lideri Bahçeli, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yla yaptığı görüşmede devletin alarm durumuna geçtiğini belirterek şunları söyledi:
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mhp, i̇stanbul, devlet bahçeli, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), ali yerlikaya

MHP lideri Bahçeli: İstanbul'un bir numaralı gündemi deprem olmalı

21:51 23.04.2025 (güncellendi: 22:18 23.04.2025)
© AA / Raşit Aydoğanbahçeli
bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
© AA / Raşit Aydoğan
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Marmara Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada, İstanbul'un depreme hazırlık konusunda acil adımlar atması gerektiğini vurguladı. Kentsel dönüşümün hızlandırılması çağrısı yapan Bahçeli, halkı telaşa kapılmamaları konusunda uyardı.
MHP lideri Bahçeli, İstanbul'daki 6.2'lik depremin ardından kentsel dönüşüm çağrısında bulundu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, depreme hazırlık konusunda acil adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Kentsel dönüşümün hızlandırılması çağrısı yapan Bahçeli, ''İstanbul'un bir numaralı gündemi deprem olmalıdır'' dedi.

'Kentsel dönüşüm süratle temin edilmelidir'

Fatih'teki metruk bir binanın yıkılması dışında can kaybı yaşanmadığını belirten MHP lideri Bahçeli, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yla yaptığı görüşmede devletin alarm durumuna geçtiğini belirterek şunları söyledi:

İstanbul, Türkiye’mizin can damarıdır, ana davasıdır. Dünyanın bu en büyük Türk kentinin emniyet ve esenliği aynı zamanda ülkemizin beka düzeyindeki güvencesidir. Maalesef İstanbul’un son yılları heba ve israf edilmiştir. Gündelik siyasetin polemikleriyle, ikbal ve rant hedefiyle şehremini vazifesini ihmal edenler İstanbul’u risk, tehdit ve tehlike girdabına göz göre göre teslim etmişlerdir. Vaktimiz vardır, fakat günbegün azalmaktadır. Kentsel dönüşüm süratle temin edilmelidir. Depremlere hazırlık için toplumsal bilinçlenme tarihi değerdedir. İstanbul'un müdafaası ve muhafazası için seferberlik ruhuyla hareket akut bir ihtiyaçtır. Devlet-millet dayanışmasıyla, dahası İstanbul'un ehline ve hak eden ellere emanetiyle olası felaketlerin üstesinden gelmek mümkündür. Artık İstanbul'un bir numaralı gündemi deprem olmalıdır. Allah esirgesin ama, bu gündemin altında kalmak milli varlığımızı, ekonomik gücümüzü, sosyal barışımızı, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü pamuk ipliğine bağlayacak ve kahredici sonuçlara yol açacaktır.

Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
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