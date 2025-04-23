https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/bakan-yerlikaya-istanbulda-127-artci-sarsinti-meydana-geldi-1095630979.html

Bakan Yerlikaya: İstanbul'da 127 artçı sarsıntı meydana geldi

Bakan Yerlikaya: İstanbul'da 127 artçı sarsıntı meydana geldi

Sputnik Türkiye

İstanbul’da meydana gelen depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, saat 17.55 itibarıyla 127 artçı sarsıntı... 23.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-23T19:37+0300

2025-04-23T19:37+0300

2025-04-23T20:12+0300

türki̇ye

ali yerlikaya

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

i̇stanbul

i̇stanbul valiliği

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

i̇çişleri bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/17/1095631482_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_5dd1baa30db5e8a62cbf86eb07b25192.jpg

İstanbul, 23 Nisan günü 6.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kamuoyuna yaptığı açıklamada, depremin ardından saat 17.55’e kadar toplam 127 artçı depremin kaydedildiğini, bunlardan en büyüğünün 5.9 büyüklüğünde olduğunu belirtti. Yerlikaya, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 10 bin 84 başvuru geldiğini de sözlerine ekledi.'Can kaybı ve yaralı vatandaşımız bulunmamakta'Bakan Yerlikaya, İstanbul genelinde 9 evde tahliye işlemlerinin başlatıldığını ve şu an için sadece Fatih ilçesinde bir binanın tamamen yıkıldığını belirterek şöyle konuştu:'10 bin 84 çağrı geldi'Deprem sonrası 10 bin 84 çağrı geldiğini belirten Bakan Yerlikaya ''Ne demek acil çağrıya gelen aramalar? 16 milyonluk 131 dünya ülkesinden daha büyük nüfusa sahip olan İstanbulumuzda hemşehrilerimizden sadece 10 bin 84 çağrı geldi. Pek çoğu bilgi edinme amaçlı. Bir kısmı evimizde veya hizmet sundukları binayla ilgili endişelerini paylaşan ifadeler. Bir kısmı da sağlıkla ilgili ihbarlar. Hiçbiri ile ilgili bir metruk bina Fatih'te, onun haricinde şükürler olsun binanın yıkıldığı, içinde yaşamla ilgili endişelerin olduğu ile ihbarın olmaması en büyük şükrümüz. Depremin ilk anından itibaren sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettik, talimatları aldık. Bizim Deprem Bilim Kurulumuz ar. Başında Deprem Risk Azaltma Müdürümüz Prof. Dr. Orhan Tatar hocamız var. Hocalarımızla yapılan son değerlendirmeleri sizlerle paylaşacaktır. Son olarak biz bir deprem ülkesiyiz. Deprem olmadan önce risk azaltmayla ilgili zararın en aza indirilmesiyle ilgili, hiçbir can kaybı olmamasını kast ederek söylüyorum, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hizmetler var. Herkes hanesini içinde yaşadığı evin durumu en iyi o bilir. Güçlendirme veya yıkılıp yeniden yapılması, yani kentsel dönüşümü ile ilgili bir ihtiyacı varsa hükümetimizin açıklamış olduğu bu hizmetle ilgili çağrısına ses versin. Pekçok defadır sayın Cumhurbaşkanımız ve kıymetli kabine arkadaşım Murat Kurum arkadaşımdan bu çağrıların defalarca yapıldığını biliyorum'' dedi.'378 yapısal ihbar bize ulaştı'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "İstanbul depremlerinin ardından 112’ye gelen tasnifi yapılan taleplerde, 378 yapısal ihbar bize ulaştı. Hemen incelemelerimizi yaptık. Metruk bina ile birlikte 12 binamızı tedbiren boşalttık. Milletimiz müsterih olsun, mevcut durum itibariyle paniğe mahal verilecek durum sözkonusu değil. Devletimiz tüm birimleriyle AFAD, Kızılay, Jandarma, Emniyet, sağlık birimleriyle teyakkuza geçmiştir. Türkiye Acil Afet Müdahale Planı çerçevesinde İstanbul'la ilgili yapılması gereken tüm işlemler AFAD'ımızın koordinasyonunda devreye alınmıştır" açıklamasında bulundu.'236 vatandaşımız etkilendi'Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise yaptığı açıklamada "(İstanbul'daki depremde) Düşme, atlama veya yıkılma korkusundan panik atak geçiren, toplam etkilenen 236 vatandaşımız oldu. Yapılan ilk değerlendirmede İstanbul'da ve çevre illerdeki herhangi bir hastanemizde hizmeti aksatacak bir durum tespit etmedik" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/istanbulda-deprem-panigi-akaryakit-istasyonlari-doldu-trafik-sikisikliginda-araclar-ariza-yapti-1095630620.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ali yerlikaya, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇çişleri bakanlığı